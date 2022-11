Brendyn Hatfield de Dancing On Ice révèle un gros problème avec son partenaire Ekin-Su – et le spectacle n’a même pas encore commencé

La star de DANCING On Ice, Brendyn Hatfield, a révélé un gros problème avec son partenaire Ekin-Su Cülcüloglu.

L’ancienne reine de Love Island Ekin-Su se rendra sur la glace en janvier pour la prochaine saison du concours ITV Dancing on Ice, mais le patineur professionnel Brendyn a admis qu’il était difficile de réduire le temps de répétition avec le programme chargé d’Ekin-Su.

Instagram

Instagram

Brendyn a félicité la star turque pour sa rapidité d’apprentissage[/caption]

Ekin-Su a tiré le meilleur parti de sa nouvelle renommée en signant une série d’accords lucratifs, mais avec son journal chargé, Brendyn a déclaré que le couple avait eu un temps “limité” pour s’entraîner avant la série 2023.

S’adressant exclusivement à The Sun, Brendyn a déclaré: “Ekin-Su fait vraiment du bon travail mais évidemment elle est tellement occupée en ce moment, mais nous le faisons fonctionner et je pense que bientôt tout s’estompera un peu, nous pourrons commencer vraiment se concentrer sur la formation.

Lorsqu’on lui a demandé si Ekin-Su est un naturel sur la glace, Brendyn a déclaré: “Encore une fois, ses horaires étaient fous, donc le temps que nous avons eu a été limité – mais le temps que nous avons eu a été bon, elle le ramasse rapidement , elle a un vrai talent.

“Nous avons appris quelques portés, nous sommes en quelque sorte au stade de l’apprentissage hors de la glace, puis la semaine prochaine, nous serons de retour sur la glace, pour des raisons de sécurité, nous apprenons toujours les portés depuis la belle.”

EN SAVOIR PLUS SUR LA DANSE SUR GLACE reine des glaces La star de Dancing on Ice, Vanessa Bauer, rompt le silence sur sa romance avec Joey Essex Reine du patinage Ekin-Su et Brendyn peuvent gagner Dancing on Ice, déclare un ancien pro

Brendyn a fait l’éloge de l’actrice turque pour avoir été une bouffée d’air frais pendant l’entraînement.

Il nous a dit lors de la soirée d’ouverture d’Elf the Musical : « Ekin-Su a tellement de personnalité, oh mon dieu.

“Mais ça va être amusant, nous venons de commencer à travailler sur les programmes et tout ça et maintenant je commence à voir sa personnalité sortir et tout ça.”

Il a admis qu’il était convaincu que lui et Ekin-Su iraient loin, mais a déclaré que la compétition était féroce cette année.





« Nous partageons parfois la glace avec Vanessa et Joey, c’est amusant. C’était un bon petit entraînement d’équipe, c’était une bonne préparation », a déclaré le patineur professionnel.

“Je veux dire qu’il est si tôt pour dire qui est la concurrence, je pense que chaque équipe détermine les forces de chaque personne.”

Ekin-Su s’est lancée dans la vie après la villa après avoir décroché un contrat d’un million de livres avec la marque de mode Oh Polly et s’être associée à Beauty Works, BPerfect Cosmetics et la marque de bijoux Abbott Lyon.

La beauté turque a également été occupée à promouvoir sa nouvelle émission de téléréalité ITV2 Ekin-Su & Davide: Homecomings.

Sans parler de ses récentes vacances de luxe à Dubaï avec son petit ami italien Davide, 27 ans, après avoir emménagé ensemble au début du mois.

Vendredi, Ekin-Su a révélé qu’elle avait subi de vilaines blessures lors des répétitions du spectacle de patinage.

Ekin-Su a déclaré sur Good Morning Britain aujourd’hui : “J’ai perdu un orteil !”

L’animateur Ben Shephard a baissé les yeux pour vérifier les pieds d’Ekin et a précisé: “J’ai perdu un ongle, pas un orteil!”

La star de télé-réalité a ri à travers la douleur en confirmant: “J’ai perdu un ongle de pied, il a reculé mais c’est génial.”

Ekin a également soulevé sa robe noire pour révéler des ecchymoses sur ses genoux et ses tibias.

En savoir plus sur le soleil SE FAIRE TRANSPORTER Les gens réalisent à peine comment débloquer un chariot de supermarché SANS pièce de 1 £ renverser le thé Mike Tindall révèle les secrets de son séjour au Palace dans I’m A Celeb

En pointant sa jambe, elle a ajouté : « Cela va expliquer comment se passe mon entraînement, mais je profite de chaque seconde. Je suis très compétitif, je veux que tout le monde réussisse et je m’amuse bien avec ça.

Ekin-Su sera rejoint dans la quinzième série de danse sur glace par une foule de visages célèbres, dont la légende d’EastEnders Patsy Palmer et le favori des Hollyoaks, Carley Stenson et Joey Essex de Towie.

INSTAGRAM

Instagram