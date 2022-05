Brendon McCullum, une recrue «audacieuse et inspirante» en tant qu’entraîneur de test masculin en Angleterre, déclare Michael Atherton alors qu’il loue le jumelage de Ben Stokes | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Michael Atherton donne sa première réaction à la nomination du nouvel entraîneur-chef des tests anglais, Brendon McCullum.

Sky Sports Cricket Michael Atherton dit que Brendon McCullum est un “choix audacieux et inspirant” en tant que nouvel entraîneur de test masculin de l’Angleterre, et pense que lui et Ben Stokes formeront une combinaison “intrépide et agressive”.

McCullum, l’ancien capitaine néo-zélandais, a été confirmé jeudi comme successeur de Chris Silverwood, marquant une autre embauche clé pour l’Angleterre après l’arrivée de Rob Key en tant que directeur général et la nomination de Stokes en tant que capitaine de test.

McCullum manque d’expérience en tant qu’entraîneur de la balle rouge – il est actuellement responsable de la franchise Kolkata Knight Riders de la Premier League indienne – mais Athers a donné son approbation à la nomination de la légende Kiwi, 40 ans.

“Je pense que c’est un choix très audacieux et imaginatif, et un choix inspirant de Rob Key”, a déclaré Atherton.

“Donner à Ben Stokes le poste de capitaine était le choix évident et sa première grande décision a donc été de donner à Brendon McCullum le poste de test.

“Il y a environ une semaine, je ne pense pas que ce soit sur les radars de quiconque, donc il n’a pas fait le choix évident ici, mais je pense que c’est un choix très audacieux.”

McCullum a une vaste expérience en tant que joueur international et capitaine, mais peu en tant qu’entraîneur, sa carrière d’après-joueur l’ayant jusqu’à présent conduit à l’IPL et à la Caribbean Premier League.

Mais Athers a ajouté: “Je ne pense pas que ce soit un problème. D’autres personnes dans l’environnement des entraîneurs professionnels pourraient le penser.

“Son expérience d’entraîneur limitée est venue dans l’IPL avec les Kolkata Nightriders et dans la CPL avec leur équipe sœur. Mais il a joué 100 tests, a marqué un match de test triple cent et il était très important dans le test de cricket à part entière.

“En tant que capitaine, il a vraiment conduit la Nouvelle-Zélande dans une nouvelle ère courageuse, à partir du moment où il a pris le relais – au Cap en 2013 – les toutes premières manches de la Nouvelle-Zélande ont été jouées en 45. C’était un reflux très bas et une transition très difficile. de Ross Taylor.

“Mais après cela, il a dirigé avec audace et sans peur, et a transformé cette équipe néo-zélandaise au point qu’il a jeté les bases de l’équipe de Kane Williamson qui est devenue championne du monde des tests et a été des acteurs très importants dans les événements ICC. Donc, en tant que capitaine et en tant que leader, il a beaucoup d’expérience dans le test match de cricket.”

“McCullum et Stokes une combinaison agressive”

McCullum s’associe à Stokes pour former une combinaison essentielle dans la tentative de l’Angleterre de revitaliser ses fortunes de test, et Athers pense que la paire s’intégrera bien.

“Il va bien avec Stokes, ils abordent tous les deux le jeu et jouent le jeu de la même manière et ils chercheront à donner un message très clair, capitaine et entraîneur, et à montrer qu’ils chantent à partir de la même feuille d’hymne à une équipe vous vous attendez maintenant à avoir un peu de liberté et de licence pour jouer.

“Ni Stokes ni McCullum ne sont des personnages timides quand il s’agit de jouer au cricket, ils aiment prendre le jeu et le jouer de manière agressive.

“On suppose que McCullum en tant qu’entraîneur sera très similaire à McCullum en tant que joueur et capitaine.”

Athers a également souligné les deux raisons pour lesquelles il pense que Key a opté pour McCullum.

“L’un est la combinaison de Stokes”, a-t-il déclaré. “Il y a un chapitre dans l’autobiographie de Rob Key où il parle de coaching et il dit que la combinaison entre le capitaine et l’entraîneur est absolument essentielle.

“Je pense qu’il voulait quelqu’un avec qui il pense que Stokes pourrait travailler. Je pense que Stokes aura beaucoup d’estime et de respect pour McCullum pour ce qu’il a fait dans le jeu, donc c’est une bonne combinaison.

“Et deuxièmement, Rob Key saura ce que McCullum a fait avec l’équipe néo-zélandaise de 2013 à 2016, et espère qu’il pourra inspirer l’Angleterre à faire de même. Nous savons que McCullum a l’expérience de transformer une situation et un groupe. de joueurs.

“Je ne pense pas que vous envisagez un gars qui va être un entraîneur particulièrement technique. Je pense que Rob recherche Brendon pour inspirer, diriger, pour qu’une partie de son personnage déteint sur un vestiaire anglais qui a a vécu une période assez difficile pendant deux ans. »

Athers a poursuivi: “Je pense qu’il y a un sentiment d’optimisme derrière le fait que Stokes a été nommé capitaine de l’Angleterre, et cet optimisme a été un peu plus stimulé avec McCullum.”

Bac d’arrivée de McCullum : changements en tête de liste ?

McCullum devrait être en place pour le premier test contre les champions du monde néo-zélandais à Lord’s le 2 juin, l’Angleterre cherchant à rebondir avec ses nouvelles recrues après un hiver lamentable.

Interrogé sur les joueurs que l’Angleterre recherchera, Athers a déclaré: “On suppose que la voie Stokes-McCullum sera du côté agressif.

“Ils devront décider quel type de joueurs ils veulent avoir, nous avons déjà entendu Ben dire qu’il veut que James Anderson et Stuart Broad reviennent.

“Ils ont alors 400 joueurs de cricket de première classe à regarder.”

Il a ajouté: “Je pense que l’ordre supérieur a été le plus gros problème de l’Angleterre au cours des deux dernières années. Cet ordre supérieur a été particulièrement vulnérable.

“Nous savons que Root va devenir numéro 4, Stokes va devenir numéro 6, donc les questions tournent autour des numéros 3 et 5 en particulier, s’ils veulent conserver la même combinaison d’ouverture qu’ils avaient dans les Caraïbes. Zak Crawley a été à court de courses en début d’année, Alex Lees s’en est bien sorti, même s’il ne correspond peut-être pas au type de modèle qu’ils recherchent.

“Vous ne connaissez vraiment que les positions de Root et Stokes, il y a donc beaucoup d’options alors que nous arrivons aux cinquième et sixième tours des matchs du championnat du comté, et des opportunités pour les joueurs d’impressionner.”

Qu’en est-il de l’entraîneur de balle blanche ?

L’Angleterre devrait prendre un autre rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel entraîneur de ballon blanc.

Sur ce processus, Athers a admis que Paul Collingwood était le favori mais que l’Angleterre avait raison “d’ouvrir le processus et de parler à autant de personnes que possible”.

“Il y a un mot assez fort selon lequel Matthew Mott, qui a été en charge de l’équipe féminine australienne, a été un candidat solide et a bien passé les entretiens”, a déclaré Athers.

“Mais je pense que Paul Collingwood est le favori et je ne serais pas contre ce choix,

“Je pense qu’il est très apprécié et qu’il connaît son affaire, et qu’il établirait de bonnes relations avec Stokes, Eoin Morgan et Joss Buttler – ce groupe senior.”