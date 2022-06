Brendon McCullum: l’entraîneur des tests d’Angleterre plaisante, Ben Stokes le bat sur l’agression après que le blanchiment de la série soit sécurisé | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Brendon McCullum donne sa réaction à la victoire 3-0 de l’Angleterre sur la Nouvelle-Zélande

Brendon McCullum a repensé à “quelques semaines incroyables” en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe masculine de test d’Angleterre après que son équipe ait obtenu un blanchissage de la série 3-0 de la Nouvelle-Zélande avec une victoire lors du troisième test d’assurance LV = à Headingley.

Dans une conversation exclusive avec Sports du ciel après le triomphe de l’Angleterre à sept guichets le dernier jour – fait de manière généralement rapide, les 113 derniers points ont été annulés en 15,2 overs – McCullum a loué le leadership de Ben Stokes, disant qu’il était ravi de la camaraderie dans le vestiaire.

“Cela a été quelques semaines assez incroyables”, a déclaré McCullum. “Essayer de mélanger les gars sous la direction de Stokes, avec un regard légèrement nouveau, a eu quelques défis, mais les gars se sont vraiment investis.

“Je suis ravi de la camaraderie et de l’application qui règnent dans ce vestiaire.

“Et il faut également mentionner que Joe Root a fait un travail incroyable avec cette équipe anglaise qui a mené à cela, pour tenir le fort dans des circonstances assez difficiles.

“Ça a été une course vraiment cool. Battre la Nouvelle-Zélande n’est pas une mince affaire – les trois matchs de test auraient pu aller dans les deux sens – mais, heureusement, nous avons pu saisir certains de ces moments clés.”

“Bon début, mais ce ne sera pas toujours aussi rose”

Les trois victoires consécutives de l’Angleterre en match test contre les champions du monde en titre du test représentent un revirement des plus remarquables pour une équipe qui n’avait remporté qu’un seul de ses 17 matchs précédents.

Interrogé sur ce qu’il a réussi à changer depuis sa prise de fonction, McCullum a déclaré: “Dans le jeu professionnel, parfois, nous pouvons être assez pris dans nos propres trucs, plutôt que de savoir où vous vous asseyez au sein du groupe et de pouvoir rebondir sur certains de vos coéquipiers.

“Mon rôle était vraiment de forcer les gars ensemble, d’essayer de leur donner le plus de confiance possible et de renforcer le message du skipper.

Brendon McCullum a pris un départ parfait en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe masculine de test d’Angleterre avec trois victoires consécutives

“J’aime donner aux gars autant de confiance que possible, tout comme le skipper. Nous n’avons pas eu trop de conversations difficiles, en tant que telles, jusqu’à présent, mais si vous avez cette simple clarté, une compréhension claire des gens et construire ces relations, vous pourrez également avoir ces conversations solides si nécessaire.

“Je pense que c’est un jeu assez simple. Parfois, nous pouvons être pris dans la peur de l’échec, en essayant de protéger quelque chose, plutôt que de profiter de l’opportunité que vous avez de représenter votre pays.

Il a ajouté: “Je suppose que c’est là que se situent mes compétences, être capable, espérons-le, de donner confiance à certains gars et d’éliminer certaines des pressions qui accompagnent la pratique d’un sport de haut niveau.

“J’espère que cela leur a permis de donner ensuite les meilleures versions d’eux-mêmes sur le terrain. Cela a bien commencé, mais ce ne sera pas aussi rose qu’actuellement.

“Nous devons juste continuer à nous souvenir de ces moments, car cela montre de quoi nous sommes capables. C’est bien d’obtenir ce succès précoce car cela renforce la confiance que cela peut être fait.”

Qu’est-ce que le “bazball” ? | “Stokes me bat sur l’agressivité”

La victoire de l’Angleterre dans la série a été assurée, elle est devenue la première équipe de l’histoire du test de cricket à poursuivre avec succès trois cibles consécutives de plus de 250 courses.

Le premier d’entre eux, à Lord’s, les a vus chasser 277 en 78,5 overs, tandis que les deux derniers – tous deux dans les 290 – ont été réalisés en seulement 50 et 54,2 overs, respectivement. Cela a conduit à baptiser la nouvelle approche agressive de l’Angleterre “Bazball” – même si l’entraîneur ne sait pas ce que cela signifie !

“Je ne sais pas ce qu’est le Bazball ?!” McCullum éclata de rire. “À vous de me dire.”

McCullum a également ajouté que Stokes l’a battu en ce qui concerne leur état d’esprit offensif, le skipper suggérant que l’Angleterre pourrait même remporter la victoire en quatre jours à Headingley !

“Je suis agressif, mais je pense qu’il pourrait me couvrir pour être honnête”, a plaisanté McCullum. “Il est arrivé même hier soir et nous avions été placés à 296, avec 40 overs restants, et il était comme” nous allons les éliminer ce soir – une demi-heure supplémentaire également, il n’y a que sept heures et plus!

“Il a été absolument exceptionnel. Il est clairement un leader que les gars veulent suivre. Il est également si cohérent dans ses messages, peu importe ce qui est en jeu.”

Comment ramener Crawley à son meilleur niveau ?

Alors que l’Angleterre a pris un bon départ sous la direction de McCullum et Stokes, les luttes de Zak Crawley au sommet de l’ordre se sont poursuivies, avec une moyenne de seulement 14,50 sur toute la série, avec un score maximum de 43.

“Je lui parlerai de la même manière que s’il avait perdu trois cents”, a déclaré McCullum, apportant son soutien au premier match du Kent et de l’Angleterre.

“Pour moi, c’est un talent rare et je ne pense pas qu’il y ait trop de gens dans le monde du cricket qui puissent jouer comme lui.

“Le message simple que je lui ai dit quand je suis arrivé pour la première fois et que je l’ai vu jouer dans les filets, et que j’ai regardé certaines de ses anciennes manches” – il s’est assez vite avéré qu’il avait quelque chose que les autres joueurs n’avaient pas.

“Mon message pour lui était” il y a 10 000 joueurs qui peuvent jouer dans l’autre sens, il n’y en a qu’une poignée qui peut jouer comme vous le faites; allez-y et soyez la meilleure version de vous-même “. Et je continuerai à essayer pour l’encourager à le faire.

“Nous devons juste nous assurer qu’il est assez courageux pour continuer à intensifier même si les choses ne se sont pas nécessairement bien passées. J’ai confiance en lui, c’est sûr.”

Morgan, l’une des « figures les plus influentes » du cricket mondial

La nouvelle est également apparue lors de la dernière journée du test à Headingley que le capitaine anglais Eoin Morgan, vainqueur de la Coupe du monde, devrait annoncer sa retraite internationale mardi.

McCullum, qui est ami avec Morgan, ayant déjà joué avec lui à Middlesex et à l’IPL, a déclaré que le skipper anglais de la balle blanche avait eu une carrière “remarquable”.

“Il va devenir l’une des figures les plus influentes non seulement du cricket anglais, je pense, mais du cricket mondial”, a déclaré McCullum.

“Ce qu’il a pu faire avec cette équipe, en changeant toute l’attitude et le style de cricket qu’ils jouaient, cela a eu un impact dans le monde entier.

“Il a emmené ces gars en voyage; regardez Jos Buttler, Jason Roy, Jonny Bairstow, Ben Stokes, ces gars sont des superstars internationales absolues, et ils sont devenus ces joueurs sous la direction d’Eoin Morgan.

“Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et je suis sûr qu’avec le temps, lui et moi allons nous asseoir avec une belle bouteille de rouge et réfléchir à ce qui a été une carrière remarquable pour lui.”

Regardez le premier jour du cinquième test d’assurance LV = reprogrammé entre l’Angleterre et l’Inde, à Edgbaston, en direct sur Sky Sports Cricket avec une couverture à partir de 9h30 et jouez à 10h30, vendredi.