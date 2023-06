Brendon McCullum défend la tactique et attribue la défaite de l’Angleterre à la malchance

Brendon McCullum a insisté sur le fait que la défaite palpitante et serrée de l’Angleterre contre l’Australie lors du premier Ashes Test n’a pas terni l’approche en roue libre de son équipe.

McCulllum a déclaré que malgré la troisième défaite de ses 14 matches en tant qu’entraîneur du ballon rouge, il avait « passé un moment absolument incroyable », et que ce n’était qu’un peu de malchance dans les moments clés qui leur ont refusé la victoire.

L’entraîneur-chef de l’Angleterre soutient que le fait que « tout le monde soit resté diverti » signifie que, malgré une courte défaite sur le terrain, son approche s’est une fois de plus avérée un succès. Les chiffres d’audience de Sky suggèrent certainement que le jeu a attiré l’attention des gens, avec son pic d’audience atteignant 2,12 millions, le plus haut qu’ils aient jamais enregistré pour un match test, et une audience moyenne de 1,17 million le cinquième jour.

« De toute évidence, vous auriez préféré gagner le match », a déclaré McCullum, « mais la façon dont nous avons joué, je pense que cela a validé notre style de jeu. Si nous avions eu un peu le frottement du vert, nous aurions peut-être été de l’autre côté. Je suis vraiment fier des garçons pour être honnête.

« J’ai pensé que leur application à la façon dont nous voulons jouer tout au long était superbe. Certaines choses ne se sont pas tout à fait déroulées dans notre sens, c’est la nature du jeu, mais nous croyons fermement que le skipper [Ben Stokes] et moi, que cela nous donne notre plus grande chance.

« Je serais très surpris s’il y avait trop de gens qui ne sont pas d’accord avec la façon dont nous jouons, car tout le monde s’est amusé. Vous ne gagnerez pas toujours et nous le comprenons. Nous voulons continuer à nous lever et à lancer des coups en équipe, et je suis vraiment fier de la façon dont les gars ont joué.

Bien que Stokes ait déclaré dans les instants qui ont suivi la fin du match que ses joueurs étaient « en morceaux absolus » et « dévastés que nous ayons perdu », McCullum était de plus bonne humeur. « J’ai passé un moment absolument incroyable », a-t-il déclaré. «Je pensais que c’était un match incroyable avec deux styles de jeu très différents, mais comme un match de boxe poids lourds, tout le monde ne doit pas se battre de la même manière. Je suis sûr que tous ceux qui ont regardé dans le monde entier et tous ceux qui étaient ici à Edgbaston ont adoré – et nous y compris.

La performance de Jonny Bairstow en tant que gardien de guichet a été remise en question. Photographie : Paul Childs/Action Images/Reuters

L’Angleterre est optimiste sur le fait que Moeen Ali sera en mesure de jouer le deuxième test à Lord’s, qui commence mercredi prochain, malgré le fait qu’il porte un trou dans la peau de son doigt qui tourne à cause d’un contact répété avec la couture du ballon, ce qui l’a limité à 14 overs en deuxième manche de l’Australie et a forcé Joe Root à jouer 15.

« Nous savions que nous avions quelqu’un qui pourrait combler le vide si les choses ne fonctionnaient pas tout à fait », a déclaré McCullum. « Mais je pensais que Mo avait fait un travail fabuleux – il a joué quelques jaffas et c’était son rôle, essayer de faire des percées avec le ballon et avec la batte, essayer de le perturber un peu, et il l’a plutôt bien fait. aussi. »

McCullum était également enthousiasmé par la performance de Jonny Bairstow, malgré les souches manquées et les prises perdues qui ont conduit à de nouveaux appels pour que Ben Foakes revienne en tant que gardien de guichet. « Je pensais que c’étaient des erreurs assez difficiles », a déclaré McCullum.

« J’ai gardé ici, ce n’est pas l’endroit le plus facile à garder. Mais je pensais en fait que Jonny s’est très bien tenu tout au long. Je pense qu’il a trouvé un rythme naturel et qu’il a fait du très bon travail, et le fait qu’il arrive à sept ans est également une véritable arme pour nous.

Après avoir eu un premier aperçu des plans de l’Australie pour contrer le jeu offensif de l’Angleterre – qui comprenait notamment la propagation de défenseurs sauveurs de course sur la frontière dès le tout premier ballon du match – McCullum a déclaré que l’Angleterre serait encore plus offensive lorsque le deuxième test commencera à Lord’s Next Mercredi.

« Nous ne nous inquiétons pas trop de l’opposition », a déclaré le Néo-Zélandais. « J’avais un peu l’impression qu’ils pourraient essayer de sortir des balayeurs, et c’est difficile de discuter parce qu’ils ont gagné le match test, n’est-ce pas ? Je suis sûr qu’ils s’en tiendront solidement à cette stratégie, ce qui, à mon avis, est formidable car nous irons un peu plus fort et je pense que cela rendra les prochains matchs de test vraiment divertissants.

La détermination de l’Angleterre à rendre le jeu passionnant ne les a pas protégés d’une amende de l’International Cricket Council pour des taux de dépassement lents, avec eux et l’Australie ont amarré 40% de leurs frais de match et déduit deux points du championnat du monde de test. Le test était le premier d’un nouveau cycle du WTC, la décision laissant l’Angleterre sur des points négatifs dans le tableau naissant.

Plus heureusement pour l’Angleterre, la mise à jour d’après-match est que Root, qui a marqué 164 points pour une fois à travers le test, a bondi de cinq places pour se hisser en tête du classement des frappeurs au classement ICC. Marnus Labuschagne, Steve Smith et Travis Head, qui occupaient les trois premières positions il y a une semaine, chutent respectivement à trois, six et quatre avec Usman Khawaja, qui a marqué 206 points au cours de ses deux manches, remontant de deux places à la septième place.