Brendon McCullum: Ben Stokes aura un impact avec le ballon cet été | Ollie Robinson et James Anderson dignes des Cendres | Nouvelles du cricket

L’entraîneur-chef de l’Angleterre, Brendon McCullum, pense que le capitaine Ben Stokes jouera à « un certain stade » pendant les Ashes cet été malgré ses récents problèmes de forme physique.

Tous les yeux étaient rivés sur le capitaine Stokes lors de la séance d’entraînement de l’Angleterre lundi, avec des doutes sur le nombre de quilles qu’il jouera cet été après une série de Premier League indienne où il n’a joué que deux fois et n’en a envoyé qu’un seul pour la franchise Chennai Super Kings.

L’entraîneur-chef McCullum reste convaincu que le talismanique joueur polyvalent aura un impact avec le ballon cet été.

Lorsqu’on lui a demandé si Stokes jouerait contre l’Irlande, McCullum a répondu: « Je ne sais pas. Vous devrez demander à Stokesy. Il progresse bien aussi.

Le capitaine anglais Stokes dit que son équipe ne changera pas sa façon de jouer contre l’Australie



« Il a l’air vraiment en forme aussi, il a l’air en très bon état et il a un grand sourire sur le visage.

« Il est ravi d’être de retour dans le groupe et en tant que leader, avoir ce genre d’énergie qu’il apporte est fantastique, donc encore une fois, nous surveillerons cela et verrons ce qui se passe.

« Je pense qu’il jouera à un moment donné tout au long de l’été, oui, sans aucun doute.

« C’est un joueur polyvalent de classe mondiale et s’il est capable de jouer au bowling, fantastique. Sinon, nous trouverons un moyen. »

McCullum est également convaincu que James Anderson et Ollie Robinson seront aptes pour le premier test des cendres, mais a confirmé qu’ils ne joueront aucun rôle contre l’Irlande cette semaine.

Alastair Cook soutient l’Angleterre pour gagner The Ashes à condition que ses quilleurs restent en forme



La série de cinq matchs contre l’Australie commence le 16 juin, mais l’Angleterre a des problèmes de forme physique concernant un certain nombre de ses quilleurs.

Robinson a eu un problème à la cheville pour Sussex plus tôt ce mois-ci et Anderson s’est tendu l’aine alors qu’il était en service dans le Lancashire, tandis que la paire blessée Jofra Archer et Olly Stone ont déjà eu des problèmes de coude et d’ischio-jambiers respectivement cet été.

L’Angleterre commence son été très attendu avec un test de quatre jours contre l’Irlande à Lord’s jeudi et bien que deux de ses quilleurs clés soient absents, ils devraient être bons pour le match d’ouverture des Ashes à Edgbaston.

« Ouais, nous avons quelques problèmes, nous les surveillons donc pour le moment. Je suppose que chaque équipe qui participe à une série a quelques petites choses sur lesquelles vous devez travailler, mais [I’m] assez confiant que nous aurons une bonne équipe parmi laquelle choisir », a déclaré McCullum.

Sur Robinson et Anderson, il a ajouté : « Pour le premier Ashes Test, je pense qu’ils devraient être en forme.

L’Anglais Ollie Pope parle d’avoir été nommé vice-capitaine avant les Ashes cet été et de la façon dont ils prévoient de battre l’Australie



« Ils ne seront pas en forme pour celui-ci contre l’Irlande. Nous devrons simplement surveiller cela au cours de la prochaine période, mais nous avons de bonnes options dans toute l’équipe.

« Quand j’ai pris ce poste pour la première fois, les gens disaient qu’il n’y avait pas beaucoup de profondeur dans le cricket anglais et je ne suis pas du tout d’accord avec cela.

« Je pense qu’il y a énormément de profondeur et nous avons beaucoup de bonnes options dans l’équipe. »

Avec Anderson et Robinson exclus, Stuart Broad mènera l’attaque de bowling contre l’Irlande mais Mark Wood devra être évalué avant qu’une décision finale ne soit prise sur le rapide.

Jeudi 1er juin 10h00





McCullum a déclaré: « Il joue au bowling là-bas en ce moment et semble terminer son travail, alors j’espère qu’il ira bien aussi.

« Nous avons encore quelques jours et nous prendrons la décision quand nous en aurons besoin, mais il semble bien progresser. »

Pendant ce temps, l’ancien gardien de guichet néo-zélandais a réfléchi à la décision « difficile » d’écarter Ben Foakes de l’équipe des Ashes au profit de Jonny Bairstow, en pleine forme.

Jonny Bairstow dit qu’il sait ce que ressent Ben Foakes après avoir été exclu du match test de l’Angleterre contre l’Irlande



« C’est dur, le sport international est dur et des décisions difficiles doivent être prises, il y a toujours un ou deux gars qui peuvent s’estimer malchanceux et Foakes est l’un d’entre eux », a déclaré McCullum.

« Il a été excellent pour nous, a joué des coups vraiment cruciaux et le rôle qu’il a joué avec les gants, c’est donc un choix difficile, mais à la fin, nous avons opté pour l’équipe qui, selon nous, donne la meilleure opportunité.

« Il était naturellement déçu, bien sûr, mais il reste toujours une grande partie de cette équipe à l’avenir, c’est juste dommage que ce soit lui qui ait raté cette fois. »

Regardez le test de quatre jours de l’Irlande contre l’Angleterre, à Lord’s, en direct sur Sky Sports Cricket à partir de 10h le jeudi 1er juin.