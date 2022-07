Brenden Aaronson, Nick Pope, Boubacar Kamara parmi les meilleurs transferts de Premier League sous le radar jusqu’à présent

La fenêtre de transfert est ouverte depuis quelques semaines maintenant et il y a déjà eu d’énormes transactions, avec Erling Haaland, Paul Pogba et Raheem Sterling parmi les grands noms à avoir de nouveaux clubs cet été.

Mais quels sont certains des meilleurs transferts qui ont pu passer inaperçus ? Nous jetons un coup d’oeil.

Boubacar Kamara, 22 ans, milieu défensif — Aston Villa (Libre)

Ce sera difficile à battre en tant que meilleur rapport qualité-prix de l’été. Bien que Kamara soit surveillé par des clubs de niveau Ligue des champions, Aston Villa a bondi pour s’assurer les services de l’un des milieux de terrain les plus excitants d’Europe après l’expiration de son contrat à Marseille. Principalement déployé en tant que milieu de terrain défensif complet, avec des contributions offensives relativement rares, le polyvalent Kamara a également été suppléé en tant qu’arrière central et arrière droit. En plus de ses mouvements sur le terrain et de ses 5,5 récupérations de balle impressionnantes par match, l’ancien international français des moins de 21 ans est en sécurité et excelle lorsqu’il opère en tant que joueur de liaison entre la défense et le milieu de terrain. Il sera intéressant de voir comment le patron de Villa, Steven Gerrard, l’intègre dans un domaine de l’équipe où il y a déjà une concurrence décente.

Armel Bella-Kotchap, 20 ans, défenseur central – Bochum à Southampton (10 millions d’euros)

Southampton avait gardé un œil sur Bella-Kotchap pendant un an et demi, mais l’a finalement décroché pour 10 millions d’euros. Son père Cyrille était un attaquant international camerounais, mais Armel s’est fait un nom à l’autre bout du terrain – et pour un autre pays dans les U21 allemands – depuis ses débuts en championnat à l’âge de 18 ans en avril 2019. Alors que Bella -Kotchap est fort et mesure 6 pieds 3 pouces, il s’est également amélioré techniquement, tactiquement et mentalement lors de sa première saison en Bundesliga. Le joueur de 20 ans, qui pourrait bientôt être sélectionné pour l’équipe senior allemande, figurait parmi les meilleurs défenseurs un contre un de la Bundesliga la saison dernière et a remporté un impressionnant 71% de ses duels, dont 75% grâce à des défis aériens.

Brenden Aaronson (à droite) a beaucoup de potentiel pour s’améliorer aux côtés de son compatriote star de l’USMNT, Tyler Adams. Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

Brenden Aaronson, 21 ans, milieu offensif du FC Salzburg à Leeds United (27 M€)

Il sera intéressant de voir comment l’international américain fait face au saut de niveau de la ligue autrichienne relativement peu compétitive – Salzbourg a remporté neuf titres de champion au trot – à la Premier League anglaise. Malgré tout son rythme de travail, son énergie et son pressing assidu, Aaronson pourra-t-il se démarquer dans une ligue où ses attributs de marque sont, dans une certaine mesure, la norme ? Le milieu de terrain est cependant plus qu’un simple coureur; sa technique fine et sa rapidité de pensée (il est excellent pour mettre rapidement ses idées en action) sont associées à une capacité innée à chronométrer à la perfection ses mouvements hors du ballon. Le patron américain Jesse Marsch le connaît bien et peut tirer le meilleur parti de lui aux côtés de son compatriote star de l’USMNT, Tyler Adams. (Aaronson a également été nommé 34e meilleur joueur masculin U21 par ESPN plus tôt cette année.)

Julio Enciso, 18 ans, attaquant – Libertad à Brighton (11 millions d’euros)

Voir un joueur passer directement du football national paraguayen à la Premier League est rare et, à 11 millions d’euros, le transfert n’est pas non plus sans risques. L’ancien attaquant de Libertad est sans doute l’adolescent paraguayen le plus prometteur depuis Juan Iturbe et compte déjà six sélections seniors à son actif. Capable de jouer dans n’importe quelle position à l’avant – bien qu’il préfère couper par la gauche – Enciso est agile, explosif, a un centre de gravité bas et est capable de bien finir avec les deux pieds. Des comparaisons stylistiques avec Man City et la légende argentine Sergio Aguero ont été faites, bien que ce soit une énorme pression à exercer sur un jeune joueur. Bien qu’avoir un impact immédiat à Brighton place la barre trop haut pour le Paraguayen, son intelligence et sa course hors du ballon pourraient lui faire gagner des minutes cette saison.

Cheick Doucoure, 22 ans, milieu de terrain central — Lens à Crystal Palace (21,3 M€)

Non seulement l’international malien figurait parmi les meilleurs milieux de terrain centraux (avec son coéquipier de Lens Seko Fofana) en Ligue 1 la saison dernière, mais il semblait mieux jouer à mesure que l’opposition s’améliorait – il était excellent dans les deux matches contre le PSG, tout en courant. déroulement de la victoire 2-0 à l’extérieur à Monaco. Bien que principalement un milieu de terrain défensif, Doucoure peut sembler être absolument partout sur le terrain. Il pénètre dans les zones d’attaque et, avec ses fréquentes courses vers l’avant, peut également jouer en tant que n°8. cherchant à initier une transition rapide lors de la reprise de possession. Milieu de terrain fiable et astucieux qui a rarement un jour de congé, Doucoure a la qualité pour devenir un succès instantané à Selhurst Park.

Nick Pope peut aider Newcastle à atteindre de nouveaux sommets cette saison. Serena Taylor/Newcastle United via Getty Images

Nick Pope, 30 ans, gardien de but – Burnley à Newcastle United (11,5 M €)

En signant le gardien international anglais – avec l’arrière central Sven Botman et l’arrière gauche Matthew Targett (après que son prêt a été rendu permanent) – Newcastle a reconstruit sa défense pour éviter, espérons-le, toute répétition de la bataille de relégation de l’année dernière. La vivacité mentale de Pope et sa capacité à chronométrer ses interventions en dehors de la surface de réparation font de lui un gardien de but idéal pour une équipe pressée (ce qui semble être le plan tactique du manager Eddie Howe pour la saison.) Il est rapide, agile et continue de s’améliorer d’année en année, tout en ayant une bonne coordination et des réflexes rapides comme l’éclair. À Newcastle, Pope utilisera également plus fréquemment ses excellentes compétences en distribution et jouer à l’arrière devrait être une caractéristique régulière de son jeu.

Joao Palhinha, 27 ans, milieu défensif – Sporting CP à Fulham (20 M€)

L’homme d’ancrage de 6 pieds 3 pouces peut avoir une silhouette peu orthodoxe au milieu de terrain central, mais ce qu’il peut manquer de rythme ou de mobilité, il le compense par une compréhension de premier ordre du jeu et un sens de la position. Jouant généralement le plus efficacement aux côtés d’un n ° 8 plus offensif et agile au milieu de terrain, Palhinha assume les tâches les plus subalternes au milieu de terrain; faire des tacles au sol, défier bien dans les airs ou simplement surpasser ses adversaires. Il est aussi difficile à déposséder et protège bien le ballon. Bien qu’il ne soit pas le plus créatif en possession – il garde habituellement les choses simples – l’international portugais offre au patron de Fulham, Marco Silva, une présence fiable au milieu de terrain.