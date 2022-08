Brenden Aaronson “ne fera que s’améliorer” après ses débuts impressionnants à Leeds United

Brenden Aaronson a reçu les éloges du manager Jesse Marsch après avoir réalisé une première performance lors de la victoire 2-1 de Leeds United contre les Wolves pour commencer la nouvelle saison de Premier League sur une bonne note.

Aaronson, qui est arrivé cet été pour un montant d’environ 30 millions de dollars du FC Salzburg, a joué un rôle de premier plan dans les deux buts de Leeds à Elland Road.

C’est le pressing du milieu de terrain international des États-Unis qui a conduit à un premier but pour Rodrigo avant qu’il ne semble prêt à transformer un centre de Patrick Bamford pour un but gagnant qui a finalement été crédité comme un but contre son camp pour le défenseur des Wolves Rayan Ait-Nouri.

Aaronson faisait ses débuts aux côtés de Tyler Adams, un habitué de l’USMNT.

“Le deuxième but était à certains égards un peu contre le cours du jeu, mais nous prenions de l’élan. J’étais vraiment ravi que les gars qui sont sortis du banc aient fait une grande différence”, a déclaré Marsch, qui entraînait auparavant Aaronson lorsqu’il était entraîneur de Salzbourg, a déclaré à la BBC.

“Je pense que tous les débutants ont plutôt bien fait. La vitesse de jeu … était à un niveau très élevé, les deux équipes essayant de s’imposer sur la façon dont elles voulaient jouer.

“[Aaronson] est implacable. Il est sans arrêt. Son rythme de travail est incroyable, je le connais bien et ce que je sais de lui, c’est qu’il ne fera que s’améliorer.”

Et Aaronson a dit qu’il pensait qu’il aurait dû avoir un but pour marquer sa performance exceptionnelle.

“Je l’ai touché là-dedans, il est sorti de mon tibia quelque part là-dedans. Je m’en attribue le mérite”, a déclaré Aaronson avec un sourire.

“Nous y avons travaillé lors de l’entraînement de cette course arrière et vous devez toujours être là. Si vous n’êtes pas là, le gars peut peut-être l’effacer ou quelque chose du genre, alors faire de cette course arrière aide.”

Pourtant, le produit jeunesse de l’Union de Philadelphie, âgé de 21 ans, était ravi de sa première expérience en Premier League.

“Je veux dire, c’est toujours génial de gagner, de gagner à domicile à Elland Road pour la première fois”, a-t-il déclaré. “Quelle expérience merveilleuse pour moi et l’équipe d’obtenir la victoire aujourd’hui et c’est un bon début de saison.

“Vous pouvez dire à quel point le niveau est élevé, tout le monde est si technique. Les loups étaient durs aujourd’hui. Ils ont super bien déplacé le ballon, ils l’ont fait sortir de l’autre côté, ce qui nous a fait mal parce que nous aimons le compresser et le garder d’un côté donc C’était difficile à un moment donné, mais nous nous sommes battus et avons remporté la victoire, et je pense que nous avons été bons en contre-attaques.

“C’est un grand résultat impressionnant pour nous de commencer la saison avec trois points. La fin de l’année dernière a été difficile, mais commencer l’année avec trois points est toujours formidable.”

