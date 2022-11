Brenden Aaronson a gagné Leeds. Peut-il gagner la Coupe du monde ?

Lors d’une victoire à Liverpool en octobre qui a très probablement sauvé le travail de son manager, par exemple, Leeds a non seulement couru plus que n’importe quelle équipe dans n’importe quel match de Premier League cette saison, mais Aaronson a couru plus que quiconque. Il a enregistré 8,2 miles, plus que n’importe quel joueur n’a couru dans n’importe quel match de championnat cette année.

“Brenden Aaronson aime l’herbe”, a écrit Daniel Chapman plus tôt cette saison dans “The Square Ball”. “L’herbe verte. Herbe jaune. Gazon en partie synthétique. Toute l’herbe, il aime toute l’herbe, aime courir dedans, rouler dedans, être dessus, danser dessus, la manger métaphoriquement avec ses pieds qui courent et peut-être littéralement avec sa bouche affamée.

Marsch considère cette caractérisation, bien qu’elle ne soit pas incorrecte, comme une touche réductrice. “Il a plus de qualités que les gens ne le pensent”, a déclaré l’entraîneur. “C’est un bon finisseur, il est vraiment intelligent pour assembler des passes dans des espaces restreints. Il s’agit tellement de sa capacité à faire des jeux finaux et à se ralentir un peu dans le dernier tiers.

Même Marsch, cependant, n’a pas pu résister à l’attrait de faire une analogie horticole. “Il est comme une mauvaise herbe”, a déclaré Marsch, un ancien entraîneur de la MLS avec les Red Bulls, au podcast “Extratime” de MLSsoccer.com plus tôt cette saison. “Vous le voyez presque grandir sous vos yeux.”

C’est ce qui l’a fait aimer, si rapidement, même par les fans les plus endurcis et les plus battus de Leeds : pas seulement ses efforts, mais son intention. C’est ce qui a rempli les fans américains d’optimisme quant à ses contributions avant le match d’ouverture de la Coupe du monde de lundi contre le Pays de Galles.

Ce jour-là contre Fulham, Aaronson n’avait aucune raison de s’excuser. La défaite, très certainement, n’avait pas été de sa faute. Il avait été le meilleur joueur et le plus efficace de Leeds. Pourtant, il a fait son chemin autour du terrain, toujours en mouvement, même après le coup de sifflet final, croyant toujours qu’il aurait pu faire plus.