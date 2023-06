Brendan Rodgers termine son retour en tant qu’entraîneur-chef du Celtic

Brendan Rodgers a dirigé le Celtic de 2016 à 2019, remportant sept trophées nationaux d’affilée. Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

Brendan Rodgers est de retour en tant que manager du Celtic, le club annoncé lundi, quatre ans après avoir mis fin à son premier sort pour rejoindre Leicester City.

Rodgers a remporté sept trophées nationaux avec le club lors de son premier passage au Celtic Park, dont une saison sans défaite et des triplés consécutifs, avant de partir prendre la relève à Leicester en 2019.

« Le Celtic Football Club est ravi d’annoncer que Brendan Rodgers a été nommé le nouveau Football Manager du club pour un contrat de trois ans », a déclaré le Celtic dans un communiqué.

« Brendan a précédemment dirigé le club avec un succès phénoménal, remportant des triplés nationaux consécutifs et en plus de livrer la plus célèbre des saisons Invincibles. »

Le joueur de 50 ans a connu une période réussie avec Leicester, les menant à deux cinquièmes places dans le première ligue Et un FA Cup triomphe du titre en 2021. Cependant, il est sans travail depuis son limogeage en avril, Leicester étant ensuite relégué le dernier jour de la saison.

Le Celtic était à la recherche d’un nouveau manager après le départ d’Ange Postecoglou pour prendre la relève en tant que nouvel entraîneur-chef de Tottenham au début du mois.

« Je suis vraiment ravi de revenir au Celtic et je suis extrêmement excité par cette grande opportunité », a déclaré Rodgers. « Quand on m’a donné le privilège d’être invité à rejoindre à nouveau le club, ce fut une décision très simple pour moi et ma famille.

« Nous avons déjà passé de bons moments au Celtic et ce sera à nouveau mon objectif, offrir un bon football, nous assurer que nous avons une équipe que nous aimons tous regarder et, finalement, apporter plus de succès à nos fans. »