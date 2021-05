Brendan Rodgers salue la victoire de Leicester en FA Cup comme une journée historique pour le club alors que Thomas Tuchel qualifie Chelsea de malchanceux en finale | Actualités du football

Brendan Rodgers a décrit la victoire de Leicester en FA Cup contre Chelsea comme un moment historique et fier pour le club, après avoir mis la main sur le célèbre trophée pour la toute première fois.

Apparaissant dans leur première finale de la FA Cup en 52 ans, Leicester est sorti victorieux grâce à l’étonnante frappe à longue portée de Youri Tielemans et a survécu au drame tardif de la VAR lorsqu’un effort de Ben Chilwell a été exclu pour hors-jeu.

Rodgers a déclaré que la présence de supporters dans le stade le rendait encore plus spécial et louait le « courage » de ses joueurs.

« Je suis très fier. C’est une journée historique pour le club de football, remportant la FA Cup pour la première fois de son histoire, et clairement une journée spéciale », a-t-il déclaré.

Leicester lève la FA Cup



Le patron de Leicester, Brendan Rodgers, est détenu après la victoire de son équipe en FA Cup



« Je suis si heureux pour les joueurs, ils ont été si courageux dans le jeu. Pour les supporters, qui ont perdu quatre finales. Et pour [Leicester owner Aiyawatt Srivaddhanaprabha] «Top» et sa famille, c’est un de leurs rêves de gagner la FA Cup et nous avons été en mesure de le faire.

« Je pensais que c’était un très bon match, un match de finale classique de la FA Cup. Nous jouions contre les finalistes de la Ligue des champions, donc nous savions que ce serait difficile, nous aurions à souffrir. Mais je pensais que nous méritions bien la victoire. Nous avons très bien appuyé sur le jeu, les avons emmenés sur le côté du terrain que nous voulions, et quand nous avons eu le ballon, nous avons fait preuve de courage.

« J’ai toujours senti que nous étions une vraie menace dans le match et quand nous sommes arrivés à 1-0 … un but incroyable de Youri. Et je dois mentionner Kasper Schmeichel, c’était aussi un arrêt vraiment spécial par un top- gardien de but de classe. Les joueurs ont magnifiquement défendu pour garder une feuille blanche. «

Leicester célèbre après la grève de Youri Tielemans



Rodgers a également déclaré qu’une partie de la motivation pour rejoindre Leicester, après des épisodes avec Liverpool et le Celtic, était de bouleverser les chances contre les poids lourds traditionnels des jours comme samedi.

« Chaque trophée que vous remportez est spécial », a-t-il déclaré. « C’était ma septième finale en tant qu’entraîneur et heureusement j’ai pu gagner les sept. Mais vous ne pouvez le faire qu’avec des joueurs qui ont du courage, une mentalité et vous voyez l’esprit dans l’équipe.

« Je suis fier sur un plan personnel de le faire pour Leicester City, mais plus pour moi de voir le bonheur sur les visages des supporters, sur le visage de Top et pour les joueurs, c’est une journée spéciale.

« C’était le grand défi que je voulais relever en venant à Leicester. Pourrais-je aller dans un club en dehors du top six et contester et perturber cela plus haut dans la ligue? Nous serons toujours en retard en termes de perspectives financières, mais pouvons-nous rivaliser, pouvons-nous performer et lutter pour défier et les jours comme aujourd’hui, lorsque vous avez la possibilité de créer l’histoire, pouvez-vous le faire? Heureusement, nous avons été en mesure de le faire. «

Tuchel: Nous n’avons pas eu de chance

Pendant ce temps, le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a refusé de critiquer son équipe et a plutôt attribué sa défaite à une chute du mauvais côté avec de belles marges, du vainqueur de Tielemans à l’appel de hors-jeu sur Chilwell.

« Bien sûr, nous sommes déçus, mais pas en colère contre notre performance et nos garçons », a déclaré Tuchel. «Je pensais que notre performance était suffisante pour la gagner, mais aujourd’hui, nous n’avons tout simplement pas eu de chance.

« Nous n’avons jamais caché le fait que vous avez besoin de chance dans ce jeu pour pouvoir gagner à ce niveau. Vous avez besoin d’un certain élan, de petits détails et d’une prise de décision de la part de l’arbitre. Parfois, avec un tir [from Tielemans] comme aujourd’hui … nous avons très bien défendu et avons été très agressifs en contre-pression.

« Nous nous sommes défendus en hauteur et nous n’avons laissé aucune demi-chance à l’une des équipes de contre-attaque les plus dangereuses d’Europe. J’étais absolument satisfait du rythme et de l’intensité du travail.

« Mais nous avons été un peu trop mouvementés avec notre prise de décision en première mi-temps, allant trop directement devant, essayant de forcer la solution trop vite. Nous avons eu des pertes de balle inutiles et des prises de décision imprécises.

« Nous avons eu deux situations contre trois qui étaient plus prometteuses que ce que nous en avons fait. Nous avons eu une grande chance avec [Cesar] Azpilicueta … peut-être le plus gros de tout le match, et en seconde période, nous avons encore plus contrôlé le match.

« Nous étions complètement dans la moitié de terrain de l’adversaire mais ensuite nous avons concédé un but sur rien. C’est un but fantastique mais c’est un but chanceux.

« Nous avons eu une grande chance avec Mason [Mount] qui a apporté une fantastique sauvegarde de [Kasper] Schmeichel et puis nous avons eu un but de hors-jeu, donc nous n’avons pas eu de chance aujourd’hui. Lorsque vous arrivez en finale, vous n’avez aucune garantie du trophée. Je pensais que nous méritions de gagner mais nous devons accepter le fait que nous n’avons pas eu de chance aujourd’hui. «

Dans la perspective de mardi, lorsque les équipes se rencontreront à nouveau lors d’un affrontement crucial dans le top quatre à Stamford Bridge, Tuchel a appelé ses joueurs à réagir de la bonne manière.

« Il n’y a pas grand-chose à faire – nous devons juste nous concentrer sur nos performances [in the next games], » il a dit.

« Dans une finale, vous faites normalement une excuse et dites que vous ne vous souciez pas de votre performance, vous prenez n’importe quelle victoire et mettez la main sur le trophée, mais en général, nous sommes sur la performance. Maintenant, nous devons nous concentrer sur ce que nous avons bien fait et nous nous préparons pour mardi.

« Il n’y a pas d’équipe dans le sport qui ne perde pas. Maintenant, il s’agit de rebondir et de montrer notre mentalité et nos convictions. Nous manquons un trophée que nous sommes très tristes de ne pas avoir remporté, mais nous avons maintenant deux finales contre Leicester et Aston Villa aussi. comme une autre finale [against Man City]. Nous ne pouvons pas le regretter trop longtemps. «

Et après?

Chelsea et Leicester se retrouvent mardi en Premier League, en direct sur Sky Sports à partir de 20h; coup d’envoi à 20h15.