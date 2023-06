Brendan Rodgers revient au Celtic pour remplacer Postecoglou

Alors qu’Ange Postecoglou passe du Celtic à l’Angleterre, Brendan Rodgers va dans la direction opposée. Après que Leicester City a limogé Rodgers lors de la campagne 2022/23 en route vers la relégation, Rodgers se retrouve en Écosse. Là, il a eu un passage réussi en tant que manager. Il a aidé les Hoops à remporter deux titres de Premiership écossais, deux Coupes d’Écosse et trois Coupes de la Ligue écossaise.

Avant la saison 2022/23, Rodgers se débrouillait également bien à Leicester. En plus d’avoir remporté la FA Cup et le Community Shield en 2021, Leicester a terminé cinquième, cinquième et huitième sous Rodgers. Bien sûr, les choses sont devenues incontrôlables au cours de la dernière saison. Leicester City a limogé Rodgers avec le club en 19e début avril. Avec Dean Smith prenant le relais, le club n’a gagné qu’une place. En conséquence, les Foxes sont devenus le deuxième club à subir une relégation en remportant la Premier League.

Malgré le ralentissement, le Celtic casse à nouveau sa tirelire sur Rodgers. À son arrivée, le Celtic a fait de lui le manager le mieux payé de l’histoire du club. Il bat à nouveau ce record, même si aucun détail de compensation n’est disponible pour l’instant. En Ecosse, Rodgers a remporté 70% de ses matchs toutes compétitions confondues.

« Quand on m’a donné le privilège d’être invité à rejoindre à nouveau le club, ce fut une décision très simple pour moi et ma famille », a déclaré Rodgers. « Nous avons déjà passé de bons moments au Celtic et ce sera à nouveau mon objectif, offrir un bon football, nous assurer que nous avons une équipe que nous aimons tous regarder et, finalement, apporter plus de succès à nos fans. »

Brendan Rodgers a eu le séjour de direction le plus réussi avec le Celtic

Rodgers a dirigé six clubs différents au cours de sa carrière. Celtic est le seul en dehors de la pyramide anglaise. Cependant, aucun passage précédent ne se rapproche du succès de Rodgers au Celtic. Il a supervisé le club pendant environ deux saisons et demie, alors que Leicester l’a braconné au milieu de la campagne 2018/19, au grand dam des fidèles celtiques.

En plus des trophées susmentionnés, Rodgers a guidé le Celtic vers la phase de groupes de la Ligue des champions au cours de deux de ses trois saisons. Des adversaires difficiles comme Barcelone, Manchester City, le PSG et le Bayern Munich ont empêché le club de sortir de la première étape.

Pourtant, Rodgers a été un facteur clé dans les triplés nationaux consécutifs pour le Celtic. Ange Postecoglou a mené le club à ce même exploit en 2022/23, et Rodgers espère le répéter la prochaine saison.

PHOTO : IMAGO / PA Images