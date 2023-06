Brendan Rodgers: Que signifierait le succès pour le manager de retour du Celtic au milieu de retrouvailles maladroites avec l’ancien club? | Nouvelles du football

Ils disent que vous ne devriez jamais retourner chez un ex – mais Brendan Rodgers revient au Celtic avec quelques points à prouver.

La première s’adresse aux fans : et si l’Irlandais du Nord est bien l’un d’entre eux.

Trois ans et demi se sont écoulés depuis que Rodgers est monté et a quitté le Celtic au milieu de la saison pour prendre le relais à Leicester. Le match après son départ a incité les fans du Celtic à dévoiler une bannière s’adressant directement au fan d’enfance des Bhoys: « Vous avez échangé l’immortalité contre la médiocrité. Jamais un Celt. Toujours une fraude ».

Les fans du Celtic étaient furieux du départ de Rodgers début 2019





Les fans du Celtic ont été indignés – même s’il avait obtenu le « double triplé » lors de ses deux premières campagnes à Parkhead, après aucun exploit de ce type au cours des 16 années précédant son arrivée. Il a même soulevé le trophée de la Coupe de la Ligue de la saison avant de partir.

Cependant, la décision de s’éloigner de « vivre le rêve » – ​​comme il l’a dit dans ses propres mots – était une trop grande trahison pour les fans du Celtic qui ont vu Neil Lennon revenir. Bien que le club ait continué à sceller deux autres triplés consécutifs, il a ensuite échoué dans sa quête de 10 titres de champion d’affilée. Maintenant, Rodgers est de retour à Parkhead et cherche à prouver aux fans du Celtic que les anciennes méthodes sont les meilleures.

Le défi domestique

Les fans du Celtic réagissent au remplacement d’Ange Postecoglou par Brendan Rodgers



En fait, la position actuelle du Celtic ressemble un peu à celle qui a vu Rodgers partir en février 2019. Un triplé populaire à Ange Postecoglou a troqué la suprématie écossaise et le football de la Ligue des champions contre un club de Premier League qui n’est même pas en Europe la saison prochaine.

Rodgers peut souligner l’argument « été là, fait cela » pour sa nomination – mais il est certain de faire face à un défi plus fort au niveau national à son retour à Glasgow.

Il est arrivé la saison où les Rangers sont revenus dans l’élite, l’équipe de Mark Warburton étant incapable de représenter une grande menace alors que le Celtic les a éliminés des deux coupes, tout en en remportant trois et en faisant match nul l’autre rencontre de la ligue cette saison.

Ils ont ensuite remporté les cinq rencontres la saison suivante, marquant 14 buts pour n’en concéder que deux. En fait, Rodgers n’a perdu qu’un seul de ses 13 matchs Old Firm lors de son premier passage à Parkhead.

Lennon a complété le « treble treble » après avoir remplacé Rodgers puis obtenu un quatrième, mais l’équipe d’Ibrox commençait à s’améliorer sous Steven Gerrard et a récupéré le titre en 2021.

Le Celtic de Postecoglou a dominé au niveau national, bien que les Rangers les aient battus en route vers la gloire de la Coupe d’Écosse sous Giovanni van Bronckhorst en 2022.

Michael Beale n’est en charge de ses rivaux Old Firm que depuis décembre, mais il est invaincu à domicile et a remporté une victoire 3-0 contre le Celtic lors de la dernière rencontre de la saison dernière.

Avec une reconstruction estivale déjà en cours à Govan, Rodgers est assuré de faire face à une équipe de Rangers considérablement améliorée alors qu’il cherche à reprendre là où il s’était arrêté en 2019.

Style de jeu

Image:

Le style de jeu de Rodgers a été remis en question, en particulier au cours de ses 18 derniers mois





Le Celtic a joué un football impressionnant sous Rodgers, mais on pourrait affirmer que Postecoglou a poussé ces fondations à un autre niveau. Rodgers préconisait un jeu offensif, mais adoptait souvent un style plus patient, basé sur la possession, car les adversaires s’installaient simplement pour défendre.

Après avoir renvoyé le Celtic à 106 points lors de sa première saison » Invincible » à Parkhead, la deuxième saison a été plus modeste, remportant le titre par seulement neuf points, avec quatre matchs nuls et deux défaites en 11 matchs avant de remporter le titre via un 5- 0 raclée des Rangers.

Sous Postecoglou, l’accent était mis sur un football offensif implacable, résumé par son mantra «nous ne nous arrêtons jamais». Il a préféré une formation 4-3-3 et a utilisé des arrières latéraux inversés pour rentrer à l’intérieur et pousser au milieu de terrain lorsque l’équipe était en possession du ballon.

L’Australien a fait lever les fans des Hoops, c’était excitant et passionnant à regarder. C’était un style que les joueurs ont travaillé dur pour perfectionner et il sera intéressant de voir si Rodgers conservera le style de son prédécesseur lorsque la saison débutera en août.

Ligue des champions

Image:

Le succès en Europe sera essentiel pour Rodgers





Une chose que Postecoglou ne pouvait pas craquer était de faire des vagues avec le Celtic en Europe – les champions écossais quasi éternels ont trop souvent quitté l’Europe sans faire grand bruit ces dernières années.

La nouvelle aube de Rodgers les a vus terminer en bas de leur groupe de Ligue des champions lors de sa première saison, une chute dans la Ligue Europa avant de tomber au premier obstacle de la deuxième année. Au cours de la troisième année, ils n’ont même pas réussi à passer le troisième tour de qualification.

La version de Postecoglou a également chuté en 32e de finale de la Ligue Europa lors de sa première saison, tandis que le Celtic a terminé en bas de son groupe de Ligue des champions la saison dernière.

Il est clair que le succès en Europe la saison prochaine est en tête de liste – avec des discussions selon lesquelles Rodgers recevra un soutien financier majeur afin de participer à la Ligue des champions, où le Celtic entrera automatiquement en phase de groupes.

Recrutement

Ce soutien financier, cependant, doit être dépensé de la bonne manière – car le recrutement de Rodgers était trop aléatoire au goût du Celtic.

Il y a eu des réussites avec Moussa Dembele, Scott Sinclair, Kristoffer Ajer, Odsonne Edouard et Olivier Ntcham, mais des honoraires à six chiffres ont été déboursés pour Marvin Compper, Vakoun Bayo, Jack Hendry, Eboue Kouassi et Jonny Hayes – qui étaient soit en proie à des incohérences ou jamais commencé en premier lieu.

Image:

Le succès du transfert de Rodgers allait de Kouassi Eboue (à gauche) à Moussa Dembele





Et maintenant, Rodgers hérite d’une équipe celtique qui, peut-être ne s’est pas appuyée sur, mais a certainement été influencée par les connaissances et les relations de Postecoglou dans les ligues japonaises. Rodgers prend un côté celtique qui était le sien, mais n’en aura pas du tout envie.

La rapidité avec laquelle il déplace l’équipe depuis l’époque de Postecoglou et la rapidité avec laquelle les fans passent de la trahison initiale de Rodgers seront des facteurs clés du succès de la saison prochaine pour le club.