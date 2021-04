Kasper Schmeichel a déclaré que Brendan Rodgers avait « restauré l’identité de Leicester » après que les Foxes se soient rapprochés du top quatre avec une victoire 2-1 sur Crystal Palace.

Lorsque Rodgers a pris la relève au King Power Stadium en février 2019, les Foxes étaient 11e de la Premier League, à 18 points des quatre premiers et n’avaient marqué que 34 buts en 28 matchs.

L’ancien entraîneur de Liverpool et du Celtic a raté la Ligue des champions le dernier jour de la saison dernière, mais se garantira désormais une place parmi les quatre premiers – seulement le deuxième de Leicester dans l’histoire de la Premier League – s’ils remportent trois de leurs cinq derniers matchs, bien que moins de neuf points puissent bien suffire.

Schmeichel, l’un des rares joueurs qui se tournent encore pour les Foxes qui ont joué un rôle dans leur équipe vainqueur du titre il y a cinq ans, a déclaré Sky Sports après leur victoire tardive, comment Rodgers a restauré une étincelle qui manquait dans les East Midlands avant son arrivée.

















« Brendan est venu et a fait des merveilles pour nous, je pense qu’il est le manager parfait absolu pour nous au moment parfait. Il est venu quand nous avions besoin d’une identité, nous avions besoin de trouver nos marques. Qui étions-nous après cette incroyable victoire au titre? » il a dit.

« Nous étions en quelque sorte entre une équipe de contre-attaque et une équipe de possession. Nous ne savions pas exactement ce que nous étions, et il nous a juste donné une identité claire. Il a été si clair dans ses messages et comment il veut que nous jouions.

« Et c’était exactement ce dont nous avions besoin, donc je ne peux pas le féliciter assez pour le travail qu’il a fait et fait et j’espère pour de nombreuses années à venir. »

Iheanacho ‘avait juste besoin de cette chance’

Depuis le début du mois de mars, personne n’a marqué plus de buts en Premier League que le vainqueur de lundi soir Kelechi Iheanacho, qui a marqué sa neuvième frappe pendant cette période pour maintenir une course sensationnelle de forme personnelle.

Plus d’un quart du total des buts du Nigéria en Premier League a été enregistré au cours des huit dernières semaines – après avoir marqué seulement 22 fois au cours des 130 matchs précédents. Mais Schmeichel a déclaré que ses coéquipiers étaient bien conscients de la qualité du joueur de 24 ans avant de commencer à le montrer enfin dans des matchs de compétition.

« Vous le voyez tous les jours », a-t-il ajouté. « Je pense que c’était un cas de lui trouver ses marques ici à Leicester, et évidemment avoir une figure massive comme Jamie Vardy devant vous dans le système avec lequel nous jouions allait toujours être difficile pour lui.

« Mais grâce à lui à l’entraînement tous les jours depuis qu’il est arrivé, il travaille si dur. Il fait toutes ces choses à l’entraînement, il avait juste besoin de ce peu de chance ou de cet objectif pour lui donner cette confiance, cette croyance. .

«Maintenant, vous pouvez voir son partenariat, son lien avec Vards, c’est un formidable front 2. Je suis ravi et fier de lui et je pense que tout le monde dans le vestiaire, vous pouvez le voir, est tellement heureux pour lui de voir que le travail acharné porte ses fruits. «

Rodgers: la déception du Top 4 aurait pu persister

















La chute de Leicester lors des huit derniers matchs de 2019/20 – ne remportant que sept points pendant cette période et ratant la Ligue des champions avec une défaite au dernier jour contre Manchester United – risquait de créer une gueule de bois cette saison si ce n’était pas le cas. été abordé cet été, a déclaré Rodgers Sky Sports.

Il y aurait eu un risque que l’histoire se répète si les Foxes n’avaient pas effectué un demi-tour pour battre Palace, ce qui aurait laissé l’écart à la cinquième place à quatre points avec cinq matchs à jouer.

Rodgers a déclaré: « Vous avez juste senti que cela aurait pu s’attarder si nous ne l’avions pas abordé. Au cours de la pré-saison, nous sommes allés à The Grove, en avons parlé et avons relevé le défi de la saison à venir.

« L’échec fait parfois partie intégrante de la construction, et même si nous n’avons pas échoué en tant que tel – nous sommes arrivés dans le football européen – j’ai senti qu’il y avait une déception autour de cela. Mais les joueurs ont été magnifiques, absolument brillants jusqu’à présent.

« Vous allez 1-0 à l’équipe de Roy, qui est très bien organisée et défend avec une grande discipline, cela peut être très difficile. Mais nous avons fait preuve d’une vraie patience dans le match. »

« J’ai dit aux joueurs à la mi-temps de rester calmes, de continuer à faire circuler le ballon à grande vitesse, et en seconde période, ils ont été exceptionnels. Jonny a fait un excellent tacle, mais à part cela, nous avons contrôlé le match et marqué deux buts magnifiques. «