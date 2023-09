Brendan Rodgers met en garde contre les « faux » récits autour des affaires de transfert d’été celtique | Actualités footballistiques

Brendan Rodgers pense que certaines personnes « essaient de creuser un fossé » entre lui et le conseil d’administration du Celtic alors qu’il s’apprêtait à clarifier ses commentaires lors de la conférence de presse de jeudi selon lesquels il n’était pas satisfait des affaires estivales du club.

Le champion d’Écosse a signé neuf joueurs lors de sa première fenêtre de transfert depuis son retour au club en juin, mais lorsqu’on lui a demandé s’il était satisfait du recrutement qui avait été effectué, l’entraîneur a répondu : « Non. Non, je pense que si vous demandez à n’importe quel entraîneur, ils en voudront toujours plus, bien sûr.

« Mais nous travaillons avec les joueurs qui sont ici. Je ne dis pas cela de manière irrespectueuse, je pense que tous les managers vous diront qu’ils auraient peut-être souhaité pouvoir faire une ou deux signatures supplémentaires.

« Mais la fenêtre s’est fermée, nous avions les joueurs que nous avions et je suis entraîneur et nous travaillerons avec les meilleurs joueurs à notre disposition pour rendre notre niveau de performance le meilleur possible. »

Les commentaires de Rodgers ont été perçus dans certains milieux comme une critique de la qualité de certains des joueurs recrutés et une critique du conseil d’administration pour ne pas l’avoir suffisamment soutenu avant la dernière aventure des Hoops en phase de groupes de la Ligue des champions.

Cependant, lorsqu’il a été interviewé par BBC Scotland avant la victoire 3-0 de samedi contre Livingston, il a tenté de clarifier ce qu’il avait dit deux jours auparavant et a déduit qu’il estimait que ses paroles avaient été prises hors de leur contexte.

« Ce que j’ai dit, c’est que tout manager qui entre dans une fenêtre aura toujours le sentiment qu’à la fin d’une fenêtre, il aurait peut-être pu faire un peu plus », a-t-il déclaré.

« Je n’ai jamais dit autre chose que ça, donc je suis vraiment content des garçons qui sont arrivés. Nous connaissons les domaines dans lesquels nous voulons nous améliorer, nous connaissons les domaines dans lesquels nous devons nous améliorer. Vous êtes je ne ferai jamais ça dans une seule fenêtre.

« Ce que nous voulons faire et ce que nous voulons faire à l’avenir, c’est améliorer la qualité au sein de l’équipe. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas satisfait du club, donc je suis presque sûr que les gens y réfléchiront et se concentreront sur cela. cela et j’essaie de creuser un fossé très, très tôt entre moi et le conseil d’administration.

« Quelles que soient les histoires que l’on tente de créer autour de cela, elles seront fausses.

« À l’instant où je suis heureux ici, vraiment content de tout, c’est probablement le moment où je passe à autre chose, car pour établir des normes et faire avancer les choses, il faut chercher plus. »

Et après?

Le prochain match du Celtic en Premiership écossaise aura lieu à Motherwell le 30 septembre. Coup d’envoi à 12h30.