Brendan Rodgers: le patron de Leicester City loue l’impact de la nouvelle signature de Wout Faes après que l’amélioration défensive des Foxes ait rétabli la confiance | Nouvelles du football

Lorsque Leicester a perdu à Tottenham en septembre, Brendan Rodgers savait que quelque chose devait être fait.

Un triplé tardif de Heung-Min Son avait enlevé le match aux visiteurs du nord de Londres et envoyé les Spurs à une victoire 6-2. C’était une sixième défaite consécutive pour Leicester et un autre score meurtrier pour une équipe qui avait inscrit 22 buts lors de ses sept premiers matches, le pire départ défensif d’un club de première division en 57 ans.

Mais ce qui a rendu la situation encore plus frustrante pour Rodgers, c’est qu’il avait vu beaucoup de points positifs dans l’affichage de son équipe. Des points positifs minés par une coûteuse ouverture hors possession.

“J’ai eu l’impression, d’une drôle de manière, après le match de Tottenham, que nous avions très bien joué”, raconte-t-il Sports du cielquelques mois plus tard.

“Nous avons encaissé deux buts sur corners, ce qui nous a déçus, mais notre jeu actuel était bon. Grâce à un peu de naïveté dans l’équipe, nous avons perdu les buts tard, simplement à cause de notre volonté d’aller courir après le match.

“Après cela, nous avons parlé de la façon dont nous devions nous assurer de fermer la porte par derrière. Nous savons que nous pouvons marquer des buts, mais nous devons jouer avec un peu plus de discipline tactique dans notre jeu. Nous avons travaillé là-dessus après la pause internationale et à partir de Nottingham Forest, nous avons été bien meilleurs.

“Nous avons dû nous concentrer sur notre solidarité sans le ballon et nous assurer que nous étions ensemble, car à moins de bien défendre, vous ne pouvez pas gagner de matchs. C’est quelque chose que nous avons fait avec notre équipe d’analyse et en tant qu’entraîneurs, nous nous sommes tous assis et a resserré l’attention là-dessus.”

L’amélioration a été nette. Leicester n’a inscrit que trois buts lors de ses six derniers matchs, a gardé quatre feuilles blanches et a produit une excellente défensive contre Manchester City samedi – bien qu’il ait finalement été décollé par un magnifique coup franc de Kevin De Bruyne.

Image:

Leicester a limité Man City à seulement cinq tirs cadrés – le même nombre qu’ils avaient eux-mêmes





Les 10 points qu’ils ont récoltés au cours de cette course n’ont pas été suffisants pour les sortir complètement de la zone de relégation, mais il est clair qu’il y a maintenant plus d’optimisme et de positivité autour du camp de Leicester.

“Cela allait toujours être un processus, j’ai répété que l’équipe s’améliorerait”, a déclaré Rodgers alors que nous nous asseyons dans le centre d’entraînement de première classe du club, où la pluie du matin a fait place au chaud soleil d’automne.

L’amélioration collective défensive de Leicester a également été aidée par l’arrivée de Wout Faes, le jour limite de 15 millions de livres signé de Reims. Cette défaite contre Tottenham a été un début douloureux pour le Belge de 24 ans. Mais depuis lors, il est devenu une figure clé de la ligne de fond de Leicester, établissant la norme pour la reprise.

L’une des deux seules signatures faites par Leicester cet été – l’autre étant le gardien suppléant Alex Smithies sur un transfert gratuit – Faes a rapidement fait sa marque sur cette équipe et son manager, avec Rodgers plein d’éloges pour la compréhension du défenseur central. de la sportive.

“J’ai été très impressionné”, déclare Rodgers. “Il joue comme s’il était beaucoup plus âgé. Il connaît le football – et avoir des gars dans votre ligne de fond qui connaissent le jeu fait une énorme différence.

Image:

Wout Faes a eu un grand impact pour Leicester





“Il est bien éduqué dans le football, vous pouvez le voir dans la façon dont il joue et son jeu est adapté à la Premier League. Il est agressif pour nous. Les types de défenseurs que j’aime – il défend vers l’avant, il presse bien le jeu, il est bon quand il entre dans la surface, il met la tête dessus et il peut jouer au football. Il a très, très bien fait et je suis vraiment satisfait de ses débuts.

Pour toutes les frustrations des Renards dans la fenêtre d’été, Faes semble être un ajout fantastique. Étoile montante dans son pays, la qualité et le potentiel de Faes ont été confirmés par son compatriote Youri Tielemans lors d’une conversation avec Rodgers avant la conclusion de l’accord.

“Ce fut une excellente découverte par notre équipe de recrutement”, a déclaré Rodgers. “Il vient évidemment d’être capitaine de son équipe en France, il a donc des qualités de leadership. J’ai parlé de lui à Youri et Youri a fait l’éloge de Wout.

“Il sera probablement dans l’équipe nationale belge très bientôt. Quand je l’ai rencontré, il est apparu comme ce type de gars. Mais vous êtes toujours jugé par ce que vous faites sur le terrain et sur le terrain, il a été superbe.”

Le soulèvement que Faes a donné à la défense de Rodgers est un exemple de la raison pour laquelle le manager était si désireux d’apporter plus de nouveaux visages pendant la fenêtre de transfert, de rafraîchir et de conduire une équipe qui a connu beaucoup de succès ces dernières saisons pour repartir.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de Leicester City, Brendan Rodgers, pense que son équipe peut continuer à s’améliorer, après une récente période de bonne forme. Les Foxes avaient initialement lutté pour les points en début de saison



La pause de la Coupe du monde donnera aux entraîneurs et au personnel de recrutement de Leicester l’occasion d’évaluer exactement où ils doivent se renforcer ensuite – mais les plans sont déjà bien avancés pour la fenêtre de transfert de janvier.

“Nous avions besoin de cette fraîcheur, pour ajouter cette énergie à l’équipe. L’idée était d’avoir trois ou quatre joueurs à venir”, a déclaré Rodgers avec un sourire ironique.

“Je sais qu’en tant que club, nous attendons avec impatience et espérons que nous pourrons faire des affaires en janvier et j’espère que ces gars pourront avoir un impact similaire.”

Rodgers : Je n’aurais pas pu jouer comme nous l’avons fait contre Man City il y a 10 ans

L’objectif immédiat de Rodgers et de ses joueurs, cependant, est de capitaliser sur leurs récentes améliorations et de terminer cette première phase de la saison en force, avec des matchs à l’extérieur de Premier League contre Everton et West Ham prenant en sandwich une égalité de la Coupe Carabao à domicile contre Newport.

Rodgers est prêt à relever le défi. Après s’être senti obligé de passer à un 5-4-1 et d’essayer de fermer boutique contre Manchester City de Pep Guardiola, il savoure la perspective de voir son équipe jouer à nouveau au football dominant à Goodison.

“C’est mon évolution en tant qu’entraîneur. Le match contre Man City est quelque chose que je n’aurais jamais pu faire il y a 10 ans”, déclare Rodgers. “Le sentiment de compromis.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Leicester a réussi à limiter Manchester City samedi dernier – à l’exception du beau coup franc de Kevin De Bruyne



“Mon jeu a toujours été basé sur l’intention d’attaquer et quand je parle d’attaquer, je veux dire aussi défendre, appuyer vers l’avant, appuyer haut. Mais l’expérience et l’évolution de moi en tant qu’entraîneur – et je sais que je n’ai jamais à faire trop souvent – avec une équipe aussi unique que Man City, avec le niveau de joueur dont ils disposent, vous voulez être dans le jeu aussi longtemps que vous le pouvez.

“Vous pouvez vous ouvrir et appuyer et faire toutes les choses normalement associées à mes équipes, mais à cause de leur talent, vous pouvez vous retrouver dans le jeu et vous l’avez vu avec tant d’équipes contre Man City.

“Je ne jouerai pas de cette façon trop de fois dans ma carrière. Mais j’aime ce défi. La plupart des jeux, nous chercherons vraiment à apporter notre autorité au jeu et à imposer notre façon de jouer sur un jeu. “

Samedi 5 novembre 17h00



Coup d’envoi 17h30





Rodgers estime que son développement en tant qu’entraîneur a également été amélioré par les moments difficiles que lui et ses joueurs ont traversés cette saison. Il est convaincu que Leicester s’en sortira mieux à la fin.

“C’est un domaine de la ligue où je n’ai pas été depuis mon premier emploi en tant que manager lorsque je suis allé à Watford dans le bas du championnat”, a déclaré Rodgers. “Cela a été un grand défi pour les entraîneurs d’éloigner progressivement l’équipe et c’est ce que vous voulez.

“C’est facile lorsque vous gagnez et que vous vous battez pour des trophées, mais le défi est totalement différent lorsque vous êtes au bas de l’échelle. En tant que manager, vous ne pouvez que vous améliorer.

“Vous comptez sur votre connaissance du jeu et des joueurs et de l’encadrement. Vous gardez votre patience, ce qui est très important. Ces joueurs, depuis que je suis ici, m’ont tout donné. Ils ont été si bons pour moi et il s’agissait de les renforcer et de garder leur sang-froid afin qu’ils puissent retrouver cette confiance après un début difficile.

“Je suis presque sûr qu’eux et les fans seront récompensés par cela et qu’à la fin de la saison, nous serons dans une position beaucoup plus saine.”