Brendan Rodgers en pourparlers sur le retour du Celtic alors que les champions écossais de Premiership recherchent un nouveau manager | Nouvelles du football

Brendan Rodgers est censé envisager diverses options après avoir tenu des discussions initiales sur un retour potentiel au Celtic.

Le joueur de 50 ans a eu des discussions avec les champions écossais de Premiership ces derniers jours, et d’autres négociations devraient avoir lieu cette semaine.

Sky Sports Nouvelles a annoncé lundi dernier qu’il serait sondé pour remplacer Ange Postecoglou, bien que le Celtic ait également examiné d’autres candidats.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’histoire du parcours d’Ange Postecoglou au Celtic qui a conduit l’Australien à rejoindre Tottenham pour un contrat de quatre ans



Rodgers – qui a quitté le Celtic en 2019 – a également été lié au poste vacant à Leeds United malgré la planification de prendre une longue pause loin de la pirogue après son départ de Leicester City en avril.

Alors que les chefs celtiques considèrent Rodgers comme un candidat préféré, le club envisagerait d’autres cibles, notamment l’assistant de Pep Guardiola à Manchester City, Enzo Maresca, qui a également été lié à Leicester.

Image:

Jesse Marsch (à gauche), Enzo Maresca (au milieu) et Brendan Rodgers font partie des noms liés au poste laissé vacant par Ange Postecoglou





Il est entendu que le Celtic ne précipitera aucune décision sur qui remplacera Postecoglou, le club garantissant le football de la phase de groupes de la Ligue des champions après avoir de nouveau remporté la ligue et la défense de son titre ne commençant qu’en août.

Nous examinons ici plus en profondeur certains de ceux liés au travail…

Brendan Rodgers

Image:

Rodgers a remporté des triplés nationaux consécutifs au Celtic





Il est disponible, recherché par le conseil d’administration du Celtic et n’a pas besoin d’être présenté aux fidèles du Hoops après les avoir menés à des triplés consécutifs avant son départ acrimonieux pour Leicester en février 2019.

Bien que sa sortie de mi-saison de Glasgow n’ait pas été bien accueillie par les supporters, il semble que le temps soit en effet un guérisseur avec beaucoup ouverts à l’idée du retour de l’Irlandais du Nord.

Le joueur de 50 ans a précédemment déclaré qu’il n’hésiterait pas à rejoindre le Celtic un jour, alors cela pourrait être le moment malgré les plans pour une pause prolongée.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Les fans du Celtic réagissent à la nouvelle que Rodgers est dans le cadre pour remplacer Postecoglou



Rodgers a déclaré après avoir quitté Parkhead: « Ce défi pourrait se présenter à l’avenir et je n’hésiterais absolument pas à y retourner. Un club incroyable. Comme tout le reste dans la vie, c’est juste une question de timing. Que je sois reçu ou non, c’est différent. mais est-ce que je retournerais au Celtic ? Absolument.

Le Celtic était une équipe bien entraînée sous Rodgers et il s’en est sorti légèrement mieux que Postecoglou en Europe, terminant troisième de leur groupe de la Ligue des champions en 2016/17 avant de quitter la Ligue Europa à l’étape suivante, et se classant en bas du groupe la saison suivante.

À Leicester, Rodgers a mené les Foxes à une cinquième place consécutive lors de ses deux premières saisons complètes et ils ont battu Chelsea pour remporter la FA Cup en 2021, mais il est parti en avril après que l’équipe désormais reléguée soit tombée dans les trois derniers de la Premier League.

Enzo Maresca

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Un regard sur qui est l’assistant de Manchester City, Enzo Maresca, alors que le Celtic recherche le remplaçant d’Ange Postecoglou



Peut-être pas aussi connu que Rodgers, l’Italien fait partie de la formation d’entraîneurs de Pep Guardiola à Manchester City et les liens étroits du Celtic avec le City Group l’ont fortement lié à un déménagement à Parkhead.

Il est entendu que le joueur de 43 ans – qui était lié au Celtic avant que Postecoglou ne prenne le relais en 2021 – intéresse le conseil d’administration.

La carrière de joueur de Maresca a commencé à West Brom avant des séjours en Italie, en Espagne et en Grèce où il a travaillé sous Juande Ramos, Marcello Lippi, Zico et Carlo Ancelotti.

Après avoir raccroché ses bottes à l’été 2017, Maresca a été dévoilé dans le cadre du personnel non joueur du club italien de deuxième division Ascoli avant un passage dans l’équipe de coulisses d’Unai Emery à Séville et il était le n ° 2 de Manuel Pellegrini à West-Ham.

En août 2020, il a été embauché par Manchester City en tant que manager de leur équipe Elite Development Squad. Après avoir remporté le titre de Premier League 2 avec City en 2021, il a été nommé nouvel entraîneur-chef de Parme, pour 14 matchs.

Il est retourné à Manchester City l’été dernier en tant qu’entraîneur sous Guardiola, mais il est considéré comme un homme recherché, Leicester étant également lié à un déménagement.

Qui d’autre a été lié?

Image:

Marsch était en charge à Leeds United cette saison avant d’être limogé





Comme pour tout poste de direction vacant, plusieurs autres candidats ont été liés au poste le plus élevé de Celtic Park.

Ancien patron de Leeds Jesse Marsch est également dans le cadre et sur le papier correspond à la facture – cultivant une philosophie de jeu étroitement alignée sur Postecoglou.

Il a pris en charge le RB Leipzig, avant de déménager à Elland Road, et a supervisé la course pressante et intense renommée du club de Bundesliga – sous la direction de l’ancien manager par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick.

Avant cela, Marsch avait été endoctriné dans ce style aux New York Red Bulls entre 2015 et 2018, puis au Red Bull Salzburg entre 2019 et 2021.

Même cette saison, lorsqu’il a été limogé pour des baisses de forme soutenues, Marsch’s Leeds s’est classé en tête de la Premier League pour la distance parcourue par match et a repris possession au milieu du tiers.

En termes de style de jeu, Marsch a principalement déployé un système 4-2-3-1 pendant son séjour à Leeds et a poussé son équipe haut sur le terrain, leur ligne défensive étant généralement située à 44 m de leur propre ligne de but lors du démarrage des séquences de passes. . Pour le contexte, seul Manchester City a dépassé cette moyenne.

Un nom dont les fans du Celtic se souviendront après leur sortie de la Ligue de conférence Europa à Bodo Glimt est Kjetil Knutsen.

Image:

Kjetil Knutsen a affronté le Celtic de Postecoglou en Europa Conference League





Le joueur de 54 ans a remporté des titres consécutifs dans l’élite norvégienne en 2020 et 2021, et a été nommé entraîneur de l’année pendant des saisons consécutives entre 2019 et 2021.

Le Celtic pourrait cependant faire face à la concurrence de Knutsen, s’ils empruntaient cette voie, l’Ajax étant également lié à lui.

Alors que le patron d’Ipswich Town Kieran McKenna peut être relativement inexpérimenté en termes d’âge et de temps dans la gestion à temps plein, son impact à ce jour a été remarquable.

Image:

Kieran McKenna a conduit Ipswich Town à une promotion automatique de la Ligue 1 lors de sa première saison complète en tant que manager





Le joueur de 37 ans a guidé Ipswich vers une promotion automatique de la Ligue 1 lors de sa première saison complète à Portman Road alors que le club a remporté 13 victoires lors de ses 15 derniers matchs.

Plus de 100 buts et 98 points ont été amassés dans une campagne où ils se sont disputés avec Plymouth Argyle et Sheffield Wednesday pour une place dans les deux premiers.

Image:

La philosophie de McKenna du football à rythme élevé, pressant et passant est similaire à celle de Postecoglou





L’Irlandais du Nord McKenna est arrivé 18 mois plus tôt en tant qu’inconnu relatif de Manchester United, où il a travaillé sous Jose Mourinho, Ole Gunnar Solksjaer et Rangnick. Parmi ses collègues entraîneurs à Old Trafford se trouvait désormais le manager de Middlesbrough Michael Carrick et son CV d’entraîneur remonte à plus de 15 ans, après avoir été contraint de se retirer du jeu à 22 ans en raison d’une blessure à Tottenham.

Comme Postecoglou, McKenna a rapidement inculqué une philosophie de football à rythme élevé, pressant et passant, ainsi que la formation d’une équipe capable de marquer des buts accrocheurs lors de la contre-attaque.

Bien qu’il soit notamment soutenu par l’un des plus gros budgets de jeu de la division, il a également conquis la base de fans avec son attention méticuleuse aux détails et son approche ouverte et honnête pour expliquer les décisions tactiques qui ont aidé à sortir le club du troisième niveau après trois sous- par des finitions en milieu de tableau au cours des saisons précédentes.

Après son passage réussi à Brighton, Graham Potier était considéré comme l’un des meilleurs jeunes entraîneurs de la Premier League.

Image:

Graham Potter a rejoint Chelsea après un passage réussi à Brighton





Ce succès au stade Amex a ouvert la voie à l’ancien patron de Swansea pour décrocher le poste de Chelsea, mais il a été limogé à peine sept mois dans ce rôle après une mauvaise forme.

Cependant, Potter est toujours très apprécié et s’il recevait le poste, il arriverait probablement avec l’assistant de longue date Billy Reid qui a une grande connaissance du jeu écossais et a remporté le prix du manager de l’année PFA Scotland lorsqu’il était en charge de Hamilton en 2007. /08.

Et Daniel Farke est un autre nom qui a été lié à plusieurs rôles, dont Celtic et Leeds.

L’ancien patron de Norwich City – qui était plus récemment au Borussia Mönchengladbach – est sans emploi et pourrait rejoindre immédiatement un employeur potentiel.

Qu’est-ce qui attend le prochain manager ?

Image:

La victoire du Celtic signifie qu’ils accèdent directement à la phase de groupes de la Ligue des champions





La dernière fois que le Celtic cherchait un nouveau manager, le club était dans la tourmente après avoir perdu la ligue contre les Rangers par 25 points et plusieurs joueurs sous contrat.

Celui qui remplacera Ange Postecoglou héritera d’une équipe en bonne santé avec une opportunité de les faire passer au niveau supérieur.

L’Australien a fait des signatures astucieuses qui ont impressionné alors que le Celtic a dominé en remportant cinq trophées en deux saisons.

Les fans seront certainement inquiets du retour de l’Australien pour essayer d’emmener certains de ces joueurs à Tottenham mais, s’il le fait, le Celtic pourra exiger des frais élevés qui pourraient ensuite être réinvestis dans l’équipe alors qu’ils se préparent pour une autre fissure au Ligue des champions.

Image:

Kyogo Furuhashi a marqué 34 buts toutes compétitions confondues la saison dernière





Kyōgo Furuhashi a été l’une des premières recrues de Postecoglou après s’être tourné vers le marché japonais et l’attaquant semble destiné à un club de haut niveau.

Le joueur de 28 ans a terminé la saison dernière en tant que meilleur buteur de la Premiership et à seulement deux ans de son contrat actuel, il ne serait pas surprenant que son ancien patron tente de le tenter vers le nord de Londres.

Les joueurs aiment Réo Hatate, Daizen Maeda et Cameron Carter Vickers sont sous contrat jusqu’en 2026 et Jota’s l’accord court jusqu’en 2027, il pourrait donc être plus difficile de s’éloigner du club.

Le Celtic est directement en phase de groupes de la Ligue des champions, ce qui signifie que celui qui entrera aura du temps pour préparer son équipe, avec son premier match de compétition pas avant le début de la saison de Premiership le week-end du 5/6 août.

Suivez le Celtic avec Sky Sports

Suivez chaque match du Celtic en Premiership écossaise cette saison avec nos blogs en direct sur le site Web et l’application Sky Sports, et regarder les résumés des matchs gratuitement.

Vous voulez le dernier Celtic? Marquez notre Page d’actualités celtiquesvérifier Les matchs du Celtic et Les derniers résultats du Celticmontre Les buts et la vidéo du Celticgarder une trace de Tableau de la Premiership écossaise et voyez quels jeux celtiques sont à venir en direct sur Sky Sports.

Obtenez tout cela et plus encore – y compris les notifications envoyées directement sur votre téléphone – en téléchargeant le Application Sky Sports Scores et faire du Celtic votre équipe favorite.