Brendan Rodgers de Leicester ressent une pression croissante après la défaite 6-2 contre Tottenham

Sous pression, le manager de Leicester City, Brendan Rodgers, a déclaré qu’il respecterait toute décision prise concernant son avenir par les propriétaires du club après que la saison de son équipe ait atteint un nouveau creux avec une défaite 6-2 à Tottenham Hotspur en Premier League samedi.

Leicester avait ouvert le score grâce au penalty de Youri Tielemans et était toujours très dans le match alors qu’il menait 3-2 avec un peu moins de 20 minutes à jouer.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Mais un tour du chapeau époustouflant et rapide de Son Heung-Min hors du banc a laissé Leicester sous le choc après sa sixième défaite consécutive en championnat.

Ils sont actuellement en bas du tableau avec un point lors de leurs sept premiers matchs, et ils ont déjà encaissé 22 buts.

Alors que la Premier League prend une pause de deux semaines pour la fenêtre internationale, Rodgers est le favori pour devenir le prochain manager à être mis à la porte.

Lorsqu’on lui a demandé s’il ressentait la pression, Rodgers, qui a pris la relève en février 2019 et a guidé Leicester vers des cinquièmes places consécutives auparavant, a déclaré à Sky Sports: “Cela augmente beaucoup la pression sur moi. Je viens tous les jours et fais mon Je comprends tout à fait la frustration des supporters, je ne peux pas m’en cacher, c’est ma responsabilité.

“Quoi qu’il arrive, j’aurai énormément de respect pour eux [the owners] parce qu’ils m’ont beaucoup soutenu. Je comprends le jeu. Le score ne reflétait pas le match, mais l’essentiel est que c’est une lourde défaite.

“Quoi qu’il m’arrive à Leicester, que je reste et que je me batte, je les respecterai toujours.”

Rodgers avait haussé les sourcils lorsqu’il avait semblé critiquer les propriétaires pour le manque de renforcement de Leicester lors du mercato estival.

Le résultat à Tottenham a été dur pour Leicester, qui a égalé ses hôtes de haut vol pendant de longues périodes, le but de James Maddison les envoyant au niveau 2-2 à la mi-temps.

Ils ont failli faire 3-3 également lorsque Patson Daka a eu une tête brillamment sauvée par Hugo Lloris.

“Pendant 73 minutes, c’était un bon match et nous étions sans doute la meilleure équipe avec les occasions que nous avons créées. Nous avons été punis pour nos erreurs”, a déclaré Rodgers.

“J’ai demandé aux joueurs de jouer avec courage et d’être courageux, et ils l’ont été. Nous avons concédé en début de seconde période pour 3-2 et Hugo Lloris réalise un superbe arrêt pour 3-3.

“Ensuite, nous perdons le ballon et ils s’échappent. À 4-2, cela devient ouvert et il s’agit de gérer le jeu et le score. Le score semble pire que le match ne l’était.

“Je ressens pour les joueurs. Ils ne méritaient pas ça.”

Malgré sa position périlleuse, Rodgers a émis une note de défi, affirmant qu’il était toujours convaincu de pouvoir renverser la vapeur.

“C’est un défi que je vais savourer”, a déclaré Rodgers. “Maintenant, nous ne pouvons que regarder vers l’avant.”