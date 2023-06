Brendan Rodgers: Celtic reconduit l’ancien manager pour remplacer Ange Postecoglou | Nouvelles du football

Le Celtic a reconduit Brendan Rodgers en tant que manager pour un contrat de trois ans.

Le joueur de 50 ans a remporté sept trophées lors de son premier séjour à Glasgow, y compris des triplés nationaux consécutifs, mais est parti pour Leicester City au milieu de la saison 2018/19 – à la grande frustration de nombreux fans du Celtic.

Sky Sports Nouvelles comprend que le contrat de Rodgers dépasse son précédent contrat avec le Celtic, faisant de lui à nouveau le manager le mieux payé de l’histoire du club.

Les fans du Celtic discutent s’ils seraient heureux que Brendan Rodgers revienne au club



Le conseil d’administration du Celtic soutiendra Rodgers sur le marché des transferts pour l’aider à remporter un succès national et à participer à la Ligue des champions, Sky Sports Nouvelles a été dit.

Il remplace Ange Postecoglou qui a remporté des titres de champion consécutifs et un triplé national la saison dernière avant de rejoindre Tottenham Hotspur.

John Kennedy restera au Celtic en tant que directeur adjoint – malgré des liens pour rejoindre Postecoglou aux Spurs – avec Stevie Woods, Gavin Strachan et Harry Kewell en tant qu’entraîneurs de la première équipe.

« Le retour celtique est une décision très simple »

Image:

Brendan Rodgers a remporté des triplés nationaux consécutifs au Celtic





Rodgers – qui avait également été lié au travail de Leeds United malgré l’intention de prendre une longue pause loin de la pirogue – a déclaré: « Je suis vraiment ravi de retourner au Celtic et je suis extrêmement excité par cette grande opportunité.

« Quand on m’a donné le privilège d’être invité à rejoindre à nouveau le club, ce fut une décision très simple pour moi et ma famille.

« Nous avons déjà passé de bons moments au Celtic et ce sera à nouveau mon objectif, offrir un bon football, nous assurer que nous avons une équipe que nous aimons tous regarder et, finalement, apporter plus de succès à nos fans.

« Ange a fait un travail brillant au cours des deux dernières années et je ferai tout ce que je peux pour maintenir l’élan du Celtic alors que nous sommes confrontés à tous nos défis nationaux et européens.

« Nous avons un groupe de joueurs et de personnel extrêmement impressionnant et talentueux au club, et j’ai vraiment hâte de les rencontrer tous et de me mettre ensuite au travail.

« Je voulais que John soit avec moi alors que nous avançons. C’est un entraîneur très talentueux, quelqu’un que je connais bien et que je respecte et il sera très important pour moi et nos joueurs.

Image:

Rodgers sera assisté par John Kennedy après que le couple ait travaillé ensemble lors de leur premier passage





« Le club est dans un état fantastique à tous les niveaux et je tiens à remercier le conseil d’administration de m’avoir fait confiance pour faire avancer l’équipe. Nous travaillerons en étroite collaboration alors que nous nous efforçons d’apporter ce succès à nos supporters.

« Mettons-nous au travail! »

Le directeur général du Celtic, Michael Nicholson, a ajouté: « Nous sommes ravis d’accueillir Brendan en tant que nouveau manager. C’est un manager de football de qualité et d’expérience réelles, avec un palmarès établi de succès.

« Le rôle de manager du Celtic est attrayant et très recherché, et dans le processus, nous avons considéré de nombreux candidats potentiels. En nommant Brendan, nous sommes convaincus d’avoir identifié le meilleur candidat pour le Celtic.

« Après avoir parlé à Brendan et discuté de la stratégie et des objectifs du club avec lui, je peux voir la passion qu’il a pour faire avancer le club de manière positive et s’appuyer sur ce que nous avons accompli.

« Nous sommes impatients de travailler ensemble pour assurer la croissance et le succès du Celtic et de nos supporters. »

Peter Lawwell, président du Celtic, a déclaré: « Au cours du processus d’identification du nouveau manager du Celtic, il était clair que Brendan était le choix exceptionnel et nous sommes absolument ravis de l’avoir nommé pour un contrat à long terme.

« Nous voulions un vainqueur éprouvé et c’est ce qu’est Brendan, et moi-même et tous les autres membres du club sommes impatients de travailler à nouveau avec lui pour continuer à faire avancer le Celtic.

« C’est quelqu’un qui connaît si bien le club et qui a l’expérience des énormes défis du Celtic, au niveau national et européen. Brendan est bien conscient de ce qu’il faut pour réussir dans ce rôle et nous savons qu’il est ravi d’être de retour avec nous.

« Brendan est un manager de grande qualité. Il a déjà livré pour le Celtic et nous sommes sûrs que grâce à ses nombreuses qualités, il le fera à nouveau. »

Quel est le programme du Celtic ?

Image:

La victoire du Celtic en Coupe d’Écosse a complété un triplé national la saison dernière





Les joueurs du Celtic reviendront pour l’entraînement de pré-saison à la base du club à Lennoxtown avant de s’envoler pour le Japon en tournée en juillet.

L’ancien club de Postecoglou, Yokohama F Marinos, sera leur premier adversaire le 19 juillet, suivi d’un match contre Gamba Osaka le 22 juillet.

L’équipe de Rodgers se rendra ensuite en Corée du Sud où elle affrontera les Wolves au Suwon World Cup Stadium le 26 juillet.

Le premier match de compétition du club sous Rodgers a lieu le week-end du 5/6 août alors que le Celtic lance sa défense du titre de Premiership écossaise avant le début de la phase de groupes de la Ligue des champions les 19/20 septembre.

Qu’est-ce qui attend Rodgers à Glasgow ?

Image:

Kyogo Furuhashi a marqué 34 buts toutes compétitions confondues la saison dernière



La dernière fois que le Celtic a dévoilé un nouveau manager, le club était dans la tourmente après avoir perdu la ligue contre les Rangers de 25 points et avait plusieurs joueurs en rupture de contrat.

Alors que Rodgers vient remplacer Postecoglou, il hérite d’une équipe en bonne santé avec une opportunité de les faire passer au niveau supérieur.

L’Australien a fait des signatures astucieuses qui ont impressionné alors que le Celtic dominait, remportant cinq trophées en deux saisons.

Les fans seront certainement inquiets du retour de Postecoglou pour essayer d’emmener certains de ces joueurs à Tottenham, mais s’il le fait, le Celtic pourra exiger des frais élevés qui pourraient ensuite être réinvestis dans l’équipe alors qu’ils se préparent pour une autre fissure en Ligue des champions. .

Kyōgo Furuhashi a été l’une des premières recrues de Postecoglou après s’être tourné vers le marché japonais et l’attaquant semble destiné à un club de haut niveau.

Le joueur de 28 ans a terminé la saison dernière en tant que meilleur buteur de la Premiership et à seulement deux ans de son contrat actuel, il ne serait pas surprenant que son ancien patron tente de le tenter vers le nord de Londres.

Les joueurs aiment Réo Hatate, Daizen Maeda et Cameron Carter Vickers sont sous contrat jusqu’en 2026 et Jota’s l’accord court jusqu’en 2027, il pourrait donc être plus difficile de s’éloigner du club.

