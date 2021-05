Brendan Rodgers admet que Leicester City a travaillé dur pour se qualifier pour la Ligue des champions | Actualités du football

Brendan Rodgers admet que Leicester City a travaillé dur pour se qualifier pour la Ligue des champions cette saison.

Les Foxes ont glissé au quatrième rang du classement de la Premier League avant le voyage de mardi à Manchester United avec la défaite surprise de 4-2 vendredi à Newcastle permettant à Chelsea de les dépasser avec une victoire 2-1 à Manchester City.

La défaite 1-0 de West Ham contre Everton a permis aux Hammers, cinquième, de rester à cinq points de retard avec trois matchs à jouer, mais Rodgers sait que cela aurait dû être plus facile.

« Nous sommes très près de réaliser ce que nous voulons, mais nous savons que nous devons nous battre et nous nous sommes compliqués, c’est la réalité », a-t-il déclaré. « Lors des deux derniers matchs, nous n’avons pas obtenu les résultats que nous voulions.

«Cela signifie que nous devons vraiment pousser et chercher à gagner ces matchs, en commençant par le prochain match.

« Il [being in the top four] vous montre à quel point ils ont bien réussi dans de nombreux autres matches, mais nous devons affronter les finalistes de la Ligue Europa et les finalistes de la Ligue des champions lors de deux de nos trois derniers matches de championnat. «

















1:31



Jamie Weir, journaliste de Sky Sports News, révèle que Rodgers n’a aucun intérêt pour le poste de gestionnaire vacant à Tottenham



Les Foxes se rendront à Old Trafford avant la finale de la FA Cup samedi – leur première en 52 ans – avec Chelsea.

Jonny Evans devrait manquer son ancien club avec un problème de talon tandis que James Justin et Harvey Barnes (tous deux au genou) sont absents.

Rodgers a ajouté: « C’est ce que c’est, Chelsea aura un match en milieu de semaine [against Arsenal] ainsi que. C’est bien d’avoir un match pour sortir vendredi du système. Nous allons récupérer et nous préparer à repartir.

«Nous avons montré au cours de la saison comment l’équipe évolue. C’est une question de concentration et si vous vous concentrez, vous donnez moins de possibilités de faire des erreurs.

« Vendredi, ça nous manquait, tu fais ça contre de bons joueurs et ils vont te punir. C’est l’apprentissage. Surtout quand tu as de jeunes joueurs, c’est l’apprentissage dont ils ont besoin pour réussir. »