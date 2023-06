Brendan Rodgers achève son retour aux champions écossais du Celtic pour un deuxième passage

Brendan Rodgers a fait un retour spectaculaire en tant que manager du Celtic lundi, quatre ans après avoir quitté les géants de Glasgow pour rejoindre Leicester.

Rodgers a conclu un contrat de trois ans avec les champions écossais, qui cherchaient un nouveau patron après le départ d’Ange Postecoglou pour prendre en charge Tottenham.

L’ancien patron de Liverpool, Rodgers, était sans travail depuis son limogeage en avril par Leicester, qui a ensuite été relégué de la Premier League.

A LIRE AUSSI | Le président de Manchester City, Khaldoon Al Mubarak, vexé par les accusations du FFP qui ont entaché le triplé

« Je suis vraiment ravi de revenir au Celtic et je suis extrêmement excité par cette belle opportunité. Quand on m’a donné le privilège d’être à nouveau invité à rejoindre le club, ce fut une décision très simple pour moi et ma famille », a déclaré Rodgers.

« Ange a fait un travail brillant au cours des deux dernières années et je ferai tout ce que je peux pour maintenir l’élan du Celtic alors que nous sommes confrontés à tous nos défis nationaux et européens. »

La manière dont Rodgers est sorti en février 2019 a exaspéré des sections du soutien celtique.

Une bannière dans le premier match après son départ disait : « Vous avez échangé l’immortalité contre la médiocrité. Jamais un Celte, toujours un imposteur. »

Cependant, le temps a été un guérisseur, du moins pour le conseil celtique car ils se sont tournés vers l’Irlandais du Nord pour maintenir la domination nationale des Hoops.

« Nous avons déjà passé de bons moments au Celtic et ce sera à nouveau mon objectif, offrir un bon football, nous assurer que nous avons une équipe que nous aimons tous regarder et, finalement, apporter plus de succès à nos fans », a déclaré Rodgers.

« Le club est dans un état fantastique à tous les niveaux et je tiens à remercier le conseil d’administration de m’avoir fait confiance pour faire avancer l’équipe. »

Le président du Celtic, Peter Lawwell, a ajouté : « Nous voulions un gagnant éprouvé et c’est ce qu’est Brendan. Tout au long du processus d’identification du nouveau directeur, il était clair que Brendan était le choix exceptionnel.

« Il a déjà livré pour le Celtic et nous sommes sûrs que grâce à ses nombreuses qualités, il le fera à nouveau. »

Le Celtic a remporté 11 des 12 derniers titres de Premiership écossais et cinq triplés nationaux en sept saisons.

Rodgers a plus que joué son rôle dans ce succès, remportant les sept trophées disponibles au cours de ses deux ans et demi à Parkhead et est parti avec huit points d’avance sur le Celtic au sommet de la Premiership écossaise.

Le joueur de 50 ans a également connu le succès avec les Foxes, menant Leicester à des cinquièmes places consécutives en Premier League en 2019/20 et 2020/21 et remportant la toute première FA Cup du club deux ans. il y a.

A LIRE AUSSI | Le footballeur néerlandais Quincy Promes condamné à la prison pour coups de couteau

Cependant, tout s’est terriblement mal passé pour Leicester cette saison.

Rodgers a été licencié avec 10 matchs de Premier League restants après être tombé dans la zone de relégation.

Mais après avoir remporté seulement deux fois sous le patron par intérim Dean Smith, Leicester a chuté sept ans seulement après avoir remporté la Premier League.

Alors que ses anciens employeurs se préparent pour le championnat, Rodgers reviendra en Ligue des champions la saison prochaine avec le Celtic assuré d’une place dans les phases de groupes.

Rodgers est le seul entraîneur du Celtic à avoir remporté un match de Ligue des champions au-delà des phases de qualification au cours des 10 dernières années et avoir un impact tant attendu sur l’Europe est l’un de ses principaux défis.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – AFP)