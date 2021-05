Brendan Rodgers a un bel avenir s’il peut échapper aux échecs du passé et apporter le succès à Leicester

Brendan Rodgers a conduit Leicester à sa première finale de la FA Cup en plus de 50 ans. Michael Regan – La FA / La FA via Getty Images

Brendan Rodgers a déjà vécu le moment décisif de sa carrière de manager. À tort ou à raison, les réalisations du manager de Leicester City seront toujours considérées à travers le prisme de ce qui s’est passé au printemps 2014, lorsque son équipe de Liverpool de Steven Gerrard, Luis Suarez et Raheem Sterling est tombé sur la ligne droite de la course au titre de la Premier League et a terminé deuxième après avoir semblé certain de finir comme champion.

L’histoire a jugé Rodgers durement depuis. Bien qu’il ait rebondi sur sa déception à Liverpool en remportant sept grands honneurs en moins de trois ans en tant que manager du Celtic, Rodgers doit encore convaincre ses sceptiques qu’il a ce qu’il faut pour atteindre le niveau d’élite des entraîneurs, c’est pourquoi les deux dernières semaines de la saison 2020-21 sont devenus si cruciaux pour baliser la prochaine étape de sa carrière.

Si Rodgers peut guider son équipe chancelante de Leicester vers un top quatre, une victoire en finale de la FA Cup ou les deux, alors il aura fait taire ses critiques avec une démonstration catégorique de succès. Mais si Leicester rate à nouveau la qualification de la Ligue des champions et perd contre Chelsea à Wembley ce samedi (diffusez en direct à 12 h HE sur ESPN + aux États-Unis), il sera difficile d’échapper à la réalité d’une autre perte de forme et de croyance en fin de saison sous la direction de Rodgers.

Si le tristement célèbre glissement de Gerrard contre Chelsea en avril 2014 était le point culminant de l’acte 1 de la carrière de Rodgers – le glissement permis Demba Ba pour marquer, mettant Chelsea sur la bonne voie pour la victoire 2-0 qui a fait dérailler la candidature au titre de Liverpool – la fin de la saison de Leicester est le moment clé de l’acte 2.

À partir de l’affrontement de mardi en Premier League avec Manchester United à Old Trafford, alors que l’équipe locale devrait reposer plusieurs joueurs avant la rencontre réorganisée de jeudi avec Liverpool, Rodgers doit en quelque sorte trouver un moyen de relancer une saison qui risque de se dérouler horriblement. mauvais pour Leicester un an après avoir raté de peu la qualification en Ligue des champions.

C’est une équation simple dans la ligue. Sept points de leurs trois derniers matchs garantiront une place parmi les quatre premiers. Moins suffira si Liverpool ne parvient pas à remporter ses quatre derniers matchs, mais les trois derniers matches de championnat de Leicester sont contre United, Chelsea et Tottenham Hotspur, ce qui est un calendrier difficile pour une équipe qui n’a remporté que deux de ses sept derniers matches de championnat. Alors, Rodgers peut-il arrêter la crise de Leicester et faire le travail?

Le joueur de 48 ans peut former des équipes passionnantes qui jouent au football élégant. Il fait confiance aux jeunes joueurs – Sterling à Liverpool, Wesley Fofana à Leicester – et il a incontestablement amélioré ses trois clubs précédents – Swansea City, Liverpool et Celtic. Il suit clairement le même schéma à Leicester, qui se bat pour la qualification en Ligue des champions pour la deuxième saison consécutive et se prépare pour sa première finale de la FA Cup depuis 1969.

Leicester est au bord de sa saison la plus réussie depuis qu’il a remporté le titre de Premier League 2015-16. Michael Regan / Getty Images

Mais la récente perte de forme de Leicester est une image miroir de l’effondrement de la saison dernière lorsqu’ils ont cédé une place en Ligue des champions le dernier jour de la campagne après avoir été dans le top quatre toute la saison. Lorsque vous prenez en compte le titre perdu de Liverpool en 2014, lorsqu’une équipe de Rodgers a encore une fois échoué à franchir la ligne d’arrivée, il n’est pas difficile d’identifier le plus grand point d’interrogation sur sa réputation: pourquoi ses équipes ne peuvent-elles pas livrer quand cela compte le plus?

C’est une question qui ne disparaîtra que lorsqu’elle aura reçu une réponse positive, c’est pourquoi les deux dernières semaines de cette saison sont aussi importantes que la course au titre de Liverpool en 2014. De retour en 2013-14, Liverpool a raté le titre malgré une victoire de 15 et un match nul lors de trois de leurs 19 derniers matchs de la saison. La seule défaite, contre Chelsea, a ouvert la porte à Manchester City pour remporter le titre avec une marge de victoire de deux points.

Donc, suggérer que Liverpool est tombé sous Rodgers serait dur. Dans la plupart des saisons, la forme de Liverpool dans la seconde moitié de la campagne aurait garanti un titre. Leur perte a finalement été leur record défensif, l’équipe ayant concédé 50 buts en 38 matchs contre 37 pour City.Mais malgré les statistiques de Liverpool suggérant que Rodgers a maintenu une forme solide tout au long de la seconde moitié de la saison, le résultat final a été un échec et cela continue de hanter. lui à Leicester.

La saison dernière, lorsque la pandémie COVID-19 a entraîné une suspension de 100 jours de la campagne de Premier League, Leicester n’a remporté que six de ses 19 derniers matchs de championnat. Une défaite de la dernière journée contre Manchester United les a fait sortir du top quatre pour la première fois. Seulement quatre victoires en championnat après le Nouvel An ont causé la chute de Leicester, mais Rodgers a perdu des joueurs clés James Maddison, Ben Chilwell, Wilfred Ndidi et Ricardo Pereira des blessures à long terme et un manque de profondeur ont contribué à la série de mauvais résultats.

L’histoire a été similaire cette saison, même si la crise a été moins profonde et moins prolongée, avec sept victoires et cinq défaites en 16 matchs dans la seconde moitié de la campagne. Les blessures ont de nouveau été un facteur central, avec Maddison, James Justin, Harvey Barnes, Jonny Evans et Jamie Vardy toutes les périodes importantes manquantes.

Des résultats récents ont mis en évidence le vieux défaut de Rodgers de problèmes défensifs, avec 12 buts encaissés en sept matchs. Quand vient le temps de fermer boutique avec un plan de jeu plus pragmatique, Rodgers a tendance à s’en tenir à ses principes offensifs, malgré les risques. C’est peut-être pourquoi on ne lui a pas encore offert une autre chance de diriger un club « Big Six », ou une grande équipe européenne, car la capacité de défendre correctement est tout aussi importante que de produire une équipe qui excite les supporters.

Mais si la marque de football Rodgers est capable de réussir sous la forme de trophées ou de football de la Ligue des champions, les propriétaires de clubs le considéreront comme un pari à prendre. Il a juste besoin de trouver un moyen de passer à l’étape suivante. Rodgers et Leicester peuvent le faire ensemble au cours des deux prochaines semaines, mais ce sera un gros test de ses compétences d’entraîneur pour y arriver.