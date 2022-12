Brendan O’Carroll révèle enfin l’avenir de Mrs Brown’s Boys après les épisodes spéciaux de Noël

La star de MRS Brown Boys révèle l’avenir du spectacle et ce que nous pouvons attendre des spéciaux festifs.

L’acteur Brendan O’Carroll a confirmé qu’il y aura une nouvelle série en quatre parties de Mrs Brown’s Boys, en plus des spéciaux de Noël habituels.

Bbc

Mrs Brown Boys sera de retour dans une nouvelle série en quatre épisodes[/caption] Bbc

Il y aura aussi des spéciaux de Noël et du Nouvel An[/caption] Bbc

La plupart des acteurs reviennent pour les nouveaux épisodes[/caption]

Le comédien irlandais, 67 ans, a créé la sitcom et joue le rôle d’Agnes Brown.

Il a déclaré à TV mag: “Nous espérions faire une mini-série l’année dernière, seulement quatre épisodes pour célébrer les 100 ans de la BBC.

«Mais Covid a gêné. Pas Covid lui-même, mais dès que les blocages ont été levés, tout le monde se précipitait vers les lieux.

“La BBC était catégorique sur le fait qu’elle voulait obtenir quatre épisodes, alors nous avons pensé:” Réservons des studios maintenant pour 2023 et nous pourrons faire les quatre alors. “”

“Nous espérons donc faire la mini-série en quatre parties de Mme Brown, puis deux autres émissions spéciales de Noël à la fin de l’année également.”

Cela vient après qu’un Brendan ému ait exprimé sa gratitude pour que la sitcom à succès soit devenue un incontournable de Noël.

“J’adore ça – j’ai la chair de poule que Mme Brown fasse partie de Noël.

“C’est ce que disent les gens qui viennent au spectacle -” Ah, ce ne serait pas Noël sans Mme Brown “. Vous allez un peu ‘Oh mon Dieu, nous avons établi cela’.

«Parce qu’à mon époque, c’était Morecambe et Wise. Ce n’était pas Noël sans Morecambe et Wise. C’est donc un buzz. »

Les spéciaux de Noël et du Nouvel An verront la famille essayer de découvrir le nouveau petit ami de Cathy, Boris (qui peut ou non être un vampire), tandis qu’Agnès s’inquiète pour ses jumeaux “effrayants”.

Le casting voit Brendan revenir aux côtés de Jennifer Gibney, Fiona Gibney, Danny O’Carroll et Phil Cornwell rejoint également le groupe.

Il y aura deux émissions spéciales de Mrs Brown’s Boys diffusées au cours de cette période festive – une pour Noël et une pour le Nouvel An.

L’émission spéciale de Noël, intitulée Shining Mammy, sera diffusée sur BBC One à 22 h 25 le 25 décembre, jour de Noël 2022, et durera une demi-heure.

Pendant ce temps, l’émission spéciale du Nouvel An, appelée Mammy’s Hair Loom, sera diffusée sur BBC One à 22 heures le 1er janvier, jour de l’An 2023, et durera également une demi-heure.

Le synopsis officiel de l’émission spéciale de Noël de Mrs Brown’s Boys de cette année, qui s’appelle Shining Mammy, dit : « C’est encore Noël à Finglas, et cette année Cathy a un nouveau petit ami, Boris.

« Un changement de plan de dernière minute laisse Agnès garder les jumeaux du veuf pendant que lui et Cathy se dirigent vers Foley’s pour un verre tranquille et romantique.

“Tout le monde n’est pas convaincu qu’il a raison pour Cathy, et il y a même des soupçons qu’il pourrait être un vampire.

« Mais ce n’est pas pour Boris qu’Agnès s’inquiète ; elle a ses propres inquiétudes au sujet de ses jumeaux effrayants.

Le synopsis officiel de la prochaine émission spéciale du Nouvel An de Mrs Brown’s Boys, qui s’appelle Mammy’s Hair Loom, dit: «Des soupçons entourent le petit ami effrayant de Cathy, Boris.

« Buster et Dermot sont convaincus qu’il est un vampire et élaborent un plan pour sauver Cathy, ce qui la laisse mortifiée.

« Sharon a elle-même des problèmes de petit ami, et le père Damien a été appelé pour s’occuper de poulets déprimés.

“Pendant ce temps, Buster convainc Agnès qu’elle devrait faire estimer son vase antique. Qui sait combien cela pourrait valoir ?

“Après tout, il a été transmis de génération en génération et elle prévoit de le laisser à Cathy en héritage.”

Bbc

Cathy présente son nouveau petit ami ce Noël[/caption] Bbc

Agnès a ses propres inquiétudes à propos de ses jumeaux effrayants[/caption]