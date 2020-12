La star de Mrs Brown’s Boys, Brendan O’Carroll, est poursuivie par l’ancien co-star Gary Hollywood, selon des informations.

L’écrivain, producteur, comédien, acteur et réalisateur irlandais – surtout connu pour avoir joué Agnes Brown dans Mrs Brown’s Boys – fait face à des accusations de licenciement déguisé et de discrimination sur le lieu de travail après une dispute avec son collègue acteur Gary Hollywood.

Gary – qui a joué Dino Doyle avant de quitter la série à l’automne – a également révélé qu’il intentait également une action en justice contre la BBC car il estimait qu’il n’était pas « payé également » et jurait qu’il « ne sera pas traité comme ça. «

L’homme de 41 ans a déclaré au Daily Star: «Je sens que je n’étais pas payé de manière égale et que je ne recevais aucune explication pour mes décisions.

« Quand j'ai essayé de le résoudre, rien n'a été fait. J'ai simplement été négligé. Mais je ne l'accepterai plus. Je ne serai plus traité comme ça. C'est allé trop loin. Ils ne devraient pas faire ça. aux personnes.







«Je prends une action en justice. Les papiers ont été déposés pour un tribunal et le processus a maintenant commencé.

Gary dit qu'il est sûr qu'il n'a pas été payé autant que d'autres sur le plateau de l'émission dérivée All Round To Mrs Brown's et ajoute que lorsqu'il a demandé aux patrons pourquoi cela l'avait conduit à être exclu du spécial de Noël 2020.







Il a également déclaré à la presse qu’il espérait que le tribunal conduirait à l’identification de tout acte répréhensible et a ajouté qu’il n’était pas «avide» mais souhaitait être «indemnisé pour les moments où je n’ai pas été payé équitablement».

Gary a ajouté dans l'interview qu'il avait l'impression « qu'il y avait de l'intimidation » et qu'il avait considéré Brendan comme une « figure paternelle » et un « mentor » avant d'être coupé des épisodes de Noël et seulement informé via un seul texte de sa part.







La star était naturellement « blessée » et a déclaré que l’épreuve était « extrêmement triste pour lui » car il aurait apprécié un coup de fil au sujet de la décision.

The Mirror a contacté un représentant de Brendan et de la BBC pour obtenir ses commentaires.

