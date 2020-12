Brendan O’Carroll a été accusé d’avoir menti au sujet de la sortie de Gary Hollywood de Mrs Brown’s Boys dans le but de sauver la série humoristique de la BBC.

Au cours du week-end, Brendan a déclaré aux fans que Gary partait pour des raisons personnelles et a rejeté les rumeurs d’une rupture entre eux.

Gary, 41 ans, avait joué au coiffeur Dino Doyle pendant 20 ans mais était mystérieusement absent des récents épisodes.

Brendan, 65 ans, a déclaré que sa co-star voulait commencer une nouvelle vie à l’étranger et qu’il n’y avait pas de mauvais sang entre eux.

Cependant, un initié de l'émission s'est maintenant exprimé pour critiquer la version des événements de Brendan et a affirmé qu'il y avait eu un « gros différend financier » dans les coulisses qui a laissé d'autres membres de la distribution peur de s'exprimer.







« Brendan ment à travers sa prothèse pour sauver la face et sauver la série. Dire que Gary a quitté la série pour déménager à Lanzarote était tellement stupide et vraiment insultant pour les fans de Gary et de Mme Brown », ont-ils déclaré au Mail Online.

«Ils savent tous que Gary vit à Lanzarote depuis 2014 et se rend régulièrement sur les réseaux sociaux pour partager des clichés. Il anime même une émission de radio hebdomadaire sur leur principale station de radio, Monster Radio.

« Brendan le sait mais l'a dit dans l'espoir que personne ne le remarquera vraiment, car il essaie d'être élogieux à propos de Gary, en disant que c'était à l'amiable. C'était loin d'être amical. »







La source a également affirmé que le reste de la distribution était « trop effrayé » pour tenir tête à Brendan de peur d’être expulsé.

Ils ont également déclaré que si les stars de la série semblent être une grande famille heureuse à l’écran, les choses en coulisses ne pourraient pas être plus différentes.

Au cours du week-end, Brendan – qui joue Agnes Brown dans la série à succès – a rejeté les allégations selon lesquelles il avait ramé avec Gary avant son départ.

Il a déclaré à Dublin Live samedi: « Certaines personnes ont affirmé que Gary était parti à cause d'une dispute sur l'argent mais ce n'était pas vrai. Ils ne connaissaient pas toute l'histoire et c'était à l'amiable. »







Il a ajouté: « J’ai eu beaucoup d’abus à ce sujet sur les réseaux sociaux, mais je l’ai laissé passer au-dessus de ma tête. Gary est un numéro fabuleux et travaille avec nous de temps en temps depuis plus de 20 ans.

« Il a décidé qu’il voulait suivre sa propre star et nous sommes ravis pour lui. »

Gary s’est séparé de sa femme Sharon Mudre, avec qui il a deux fils Jack et Charlie, en 2017.

Il s’est depuis remarié à Cherylane McCutcheon et le couple partage son fils Oliver ensemble.

Mirror Online a contacté Brendan, Gary et la BBC pour obtenir des commentaires.

Le spécial Noël de Mrs Brown’s Boys est diffusé à 22h sur BBC One le 25 décembre.