Brendan Malone, entraîneur de longue date de la NBA et père de Michael Malone des Nuggets, est décédé à 81 ans

« C’est avec une immense tristesse que nous partageons le décès de l’entraîneur de longue date de la NBA, Brendan Malone, qui occupe une place particulière au sein de l’organisation et sera pour toujours un Denver Nugget », a déclaré l’équipe dans un communiqué. « L’entraîneur Brendan Malone était un homme formidable qui a laissé derrière lui un grand héritage dans le monde du basket-ball, mais on se souviendra encore plus de lui pour l’incroyable mari, père, fils et grand-père qu’il était et pour l’impact profond qu’il a eu sur ses amis. famille et collègues qui ont eu la chance de le connaître. Nos pensées vont à toute la famille Malone et à tous les proches de Brendan qui ressentent cette perte aujourd’hui.