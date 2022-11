Brendan Hunt de ‘Ted Lasso’ canalise Inner Lady Gaga dans une performance ardente de ‘Bad Romance’

Brendan Hunt AKA Coach Beard de ‘Ted Lasso’ a canalisé sa Lady Gaga intérieure tout en interprétant ‘Bad Romance’ devant une foule en délire. Il a livré la performance enflammée au Thundergong annuel! concert-bénéfice organisé par la star de Ted Lasso et la co-star de Hunt Jason Sudeikis, a rapporté Billboard. Non seulement il a chanté et s’est pavané sur la scène, mais il a également sorti un cerceau pendant le pont de la chanson et a eu un essai impressionnant.

Le Thundergong ! a lieu chaque année pour soutenir les personnes amputées ayant besoin de soins prothétiques et a permis de recueillir près de 600 000 $ cette année. Il a eu lieu au Uptown Theatre de Kansas City.

Hunt a tweeté la vidéo de lui-même après qu’elle soit devenue virale, en écrivant: «C’était pour la charité! Veuillez envisager de faire un don à Steps of Faith @movingamputees et à leurs efforts pour fournir aux amputés des membres prothétiques qui changent la vie, même si vous n’êtes pas un petit monstre.”

“Brendan Hunt dans le rôle de Coach Beard chantant Bad Romance de Lady Gaga est la meilleure chose que vous verrez aujourd’hui”, a écrit un utilisateur de Twitter. “Je n’ai même pas besoin de connaître le contexte. C’est incroyable”, a tweeté un autre. “Je ne savais pas à quel point j’avais besoin de cela dans ma vie jusqu’à présent”, a écrit un autre utilisateur de Twitter.

Selon le rapport Billboard, Thundergong de cette année! le concert-bénéfice a également présenté Will Forte, Fred Armisen, Wynonna Judd et d’autres stars.

