Brendan Fraser vu à la première de « The Whale » à Londres : Photos – Hollywood Life

Crédit d’image : James Veysey/Shutterstock

Brendan Fraser53 ans, a assisté au BFI London Film Festival aux côtés de son partenaire, Jeanne Moore, le 11 octobre. Les deux ne sont pas souvent aperçus ensemble, ce qui rend cette apparition d’autant plus spéciale ! Brendan a foulé le tapis rouge vêtu d’un costume noir et blanc classique pour la première de son prochain film, La baleine. Alors que son look était plus classique, Jeanne a opté pour une robe longue au décolleté plongeant glamour. Son partenaire était stupéfait dans la robe sans manches aux tons bleu royal qui comportait également des fleurs et des ornements à paillettes.

C’est la deuxième apparition sur le tapis rouge pour Jeanne, qui a été vue en train de soutenir son homme au Festival du film de Venise le mois dernier. Lors de la première du nouveau film en septembre, La momie L’acteur a également opté pour un look similaire dans un costume noir classique. Sa nouvelle dame portait une robe de soie noire et des talons aiguilles argentés pour l’occasion.

Son apparition sur le tapis rouge de Londres survient un mois après que l’homme de 53 ans a reçu une ovation debout pour sa performance dans le Darren Aronofsky projet. Brendan a été ému aux larmes alors qu’il recevait des applaudissements de ses pairs pour son premier rôle principal dans un film depuis le film de 2013, Éclater. Et quand il a parlé à Unilade en 2021, l’acteur était convaincu que le film impressionnerait le public.

“Ce sera comme quelque chose que vous n’avez jamais vu auparavant”, a-t-il déclaré au point de vente. «La garde-robe et le costume étaient vastes, sans couture, encombrants. C’est certainement très éloigné de tout ce que j’ai jamais fait, mais ne soyez pas timide… Je sais que cela va faire une impression durable. La prédiction de Brendan était juste, car La baleine a maintenant généré le buzz des Oscars, selon L’indépendant.

Bien que le père de trois enfants ait fait une pause dans sa carrière d’acteur, il fait maintenant un retour passionnant. Lors de la première londonienne du film, Brendan a reçu un autre ovation debout de la foule, et il a même sauté sur scène pour saluer ! Un téléspectateur a écrit via Twitter, “J’étais tellement honoré d’être témoin de cela aussi!”, Tandis qu’un autre intervint, “la façon dont c’était la toute première ovation debout au London Film Festival que j’aie jamais vue et ça a duré 5 minutes… méritées. si heureux pour lui. La baleinequi met également en vedette Évier Sadiedevrait être présenté en première aux États-Unis le 9 décembre.