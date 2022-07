Brendan Fraser se transforme en reclus de 600 livres pour le nouveau film “The Whale”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les fans de Brendan Fraser ont eu un premier aperçu du nouveau rôle de l’acteur dans le dernier film du réalisateur Darren Aronofsky, “The Whale”, en tant que reclus de 600 livres.

A24, la société de production du film, a envoyé mardi un tweet de Fraser dans son rôle pour le drame à venir. Le film sera présenté en avant-première au 79e Festival du film de Venise.

Le film d’Aronofsky est adapté d’une pièce de Samuel D. Hunter qui se concentre sur la vie d’un homme de 600 livres nommé Charlie, qui cherche à retrouver sa fille adolescente après avoir abandonné sa femme et son enfant pour un amant gay. Charlie est devenu obèse morbide après avoir développé un trouble alimentaire compulsif pour faire face à la mort de son amant.

Fraser jouera également aux côtés de l’actrice de “Stranger Things” Sadie Sink, qui joue sa fille de 17 ans, Hong Chau, Samantha Morton et Ty Simpkins. Une date de sortie officielle n’a pas été annoncée.

“Ce sera comme quelque chose que vous n’avez jamais vu auparavant”, Fraser a déclaré à Unilad en 2021. tout en discutant de son prochain rôle. “C’est vraiment tout ce que je peux vous dire… La garde-robe et le costume étaient vastes, sans couture, encombrants. C’est certainement très éloigné de tout ce que j’ai jamais fait, mais ne soyez pas timide… Je sais que ça va faire une impression durable.”

Le rôle représente un retour majeur pour la carrière de Fraser car il s’agit de son premier rôle principal en près d’une décennie. La star de “The Mummy” a des rôles cette année dans le dernier western de Mart Scorsese “Killers of the Flower Moon” et jouera le principal antagoniste du film “Batgirl” de HBO en tant que Garfield Lynns – le méchant connu sous le nom de Firefly.

Selon le point de vente, “The Whale” a été acclamé par la critique lors de ses débuts à Off-Broadway en 2012. Il a remporté à la fois le Drama Desk Award et le Lucille Lortel Award pour son jeu exceptionnel.

“The Whale” sera présenté en première aux côtés des autres films d’A24 “Pearl” et “The Eternal Daughter” au festival du film.