Brendan Fraser se souvient d’une scène entièrement nue “effrayante” avec Matt Damon dans “School Ties”

Il est actuellement acclamé par la critique pour sa performance dans “The Whale”, mais le premier rôle de Brendan Fraser était dans “School Ties”, et il a dû se déshabiller.

Fraser a joué David dans le film de 1992 sur un garçon juif fréquentant une école préparatoire parmi une armée de camarades de classe antisémites.

Dans le film, les tensions entre le personnage de Fraser et Charlie de Matt Damon atteignent leur paroxysme lorsque les jeunes garçons s’affrontent sous la douche.

Fraser a confirmé qu’il était entièrement nu pendant la scène et que le tournage n’était pas facile. “C’était effrayant. C’est effrayant de faire ça”, a-t-il révélé dans “The Howard Stern Show”.

“Quand vous êtes acteur et que vous débutez, vous êtes ambitieux et jouez pour à peu près n’importe quoi. Ils disent, ‘saute’, tu dis ‘à quelle hauteur?’ Mais en même temps, j’ai compris que ce n’était pas vraiment pour le wow ou un facteur scintillant de “hé, regardez ça, des gens nus””, a-t-il déclaré à propos de la scène. “Le but était que lorsque le personnage de Damon dit ce qu’il dit à propos de David, cela révèle simplement qui il est.”

“Son antisémitisme et ses préjugés sont mis à nu et c’est moche”, a-t-il déclaré à propos du personnage de Damon. “Et la porte est verrouillée et ils se battent dessus comme des singes rasés qu’il faut séparer, parce qu’ils n’ont plus rien à se dire et ça se transforme en une vilaine crise de poing. Et c’est le but de la scène, vraiment.”

Avec le recul, Fraser a admis qu’il pouvait comprendre que son personnage voulait être vu.

“Faire des ‘School Ties’, d’une certaine manière, je me sentais comme David parce que son – son histoire est qu’il veut appartenir… À un moment de notre vie ou à un autre, nous avons tous eu l’impression d’avoir le nez pincé contre la vitre et il y a quelque chose qui nous empêche d’entrer et nous voulons faire partie de ce qu’il y a là-dedans. Dans ce cas, David voulait faire partie de cette école… Il voulait la camaraderie… Il voulait la gloire que le sport lui apportait. Mais cela a eu un coût, et la barrière était – c’est qu’il était juif et que leur antisémitisme l’en empêchait. Donc, malgré tout ce besoin de vouloir appartenir, je me suis identifié à cela parce que je sentais que je voulais faire partie de ce Hollywood , aussi.”

En l’honneur du 20e anniversaire du film l’automne dernier, le réalisateur Robert Mandel a évoqué l’impact du film et la tristement célèbre scène de la douche.

“La scène de la douche est une scène assez importante pour ces gars qui n’ont jamais été devant la caméra auparavant. Cette scène, bien qu’elle ait été écrite dans le scénario, n’a pas été abordée dans le test d’écran. C’était : vous êtes sur le plateau et vous faites-le à un certain moment dans le film quand tout le monde est très cohérent… Mais vous demandez toujours, et vous voulez toujours qu’ils le fassent. Et ils l’étaient, ils étaient bons à ce sujet “, a déclaré Mandel à Yahoo Entertainment à propos de Fraser et Damon.

Mandel, qui pense que la scène a eu un impact “pour chacun d’eux”, a déclaré que le tournage de la scène était professionnel.

“Vous fermez le plateau et vous faites ce que vous devez faire.”

Fraser, qui a déclaré avoir auditionné deux fois pour le film après avoir été rejeté par le réalisateur original du film, se souvient avoir lu pour le rôle de David avec Damon.

“Matt Damon était mon partenaire de scène… Il a déjà le travail… Vous savez, c’est ma photo ici et je vais ‘Ok, ne gâche pas ça… Réduis les choses d’une taille.’ J’avais l’habitude d’être sur scène à ce moment de ma vie et de jouer au dernier rang, et je savais que je devais égaler le terrain avec Matt… J’avais l’impression… que j’étais son ailier, ou quelque chose comme ça. Et je pense que c’est pourquoi j’ai été embauché », a-t-il admis.