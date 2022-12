Brendan Fraser révèle qu’il s’est affamé pour le rôle de “George de la jungle”: “J’étais ciré”

Brendan Fraser a rappelé comment il s’est affamé pour rester en forme pour le film à succès “George of the Jungle” de 1997 lors d’une interview avec son collègue acteur et comédien Adam Sandler.

Les anciennes co-stars de “Airheads” se sont réunies pour un segment d’interview organisé par Variety pour discuter des faits saillants de leur carrière. Sandler a demandé à Fraser ce que c’était que de se mettre en forme pour le film comique basé sur la série animée “Tarzan”.

“La garde-robe était qu’il n’y avait pas de garde-robe”, a déclaré Fraser à Sandler. “George porte un pagne.”

Sandler a répondu en plaisantant que Fraser était tellement en forme pour le rôle qu’il a fait culpabiliser tout le monde.

“Tu n’étais pas censé nous faire ça. Tu as bien fait le personnage. Mais tu as mal agi avec nous, mec. Tu nous as fait nous sentir mal dans notre peau”, a plaisanté Sandler. “Avez-vous été huilé pendant ‘George’?”

BRENDAN FRASER TOMBE EN LARMES, « LA BALEINE » REÇOIT UNE STANDING OVATION DE SIX MINUTES AU FESTIVAL DU FILM DE VENISE

“J’étais ciré. Privé de glucides”, a répondu Fraser. “Je rentrais chez moi en voiture après le travail et m’arrêtais pour manger quelque chose. J’avais besoin d’argent un jour, et je suis allé au guichet automatique, et je ne me souvenais plus de mon code PIN parce que mon cerveau avait des ratés. n’a pas mangé ce soir-là.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Tout au long des années 1990 et au début des années 2000, Fraser a joué dans de nombreux films à succès à haute production et a reçu des éloges pour ses capacités d’acteur. Récemment, il a décroché son premier rôle principal depuis des années pour le film produit par A24 “The Whale”, qui a été acclamé par la critique.

Il y a quelques mois, Fraser a présenté des excuses à la ville de San Francisco en plaisantant à cause de tous les problèmes de circulation qui ont causé “George of the Jungle” aux navetteurs il y a deux décennies.