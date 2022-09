Brendan Fraser recevra l’American Riviera Award au Festival international du film de Santa Barbara

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Brendan Fraser recevra le American Riviera Award lors du 38e Festival international du film de Santa Barbara.

L’acteur de 53 ans, dont le rôle acclamé par la critique dans le prochain drame psychologique de Darren Aronofsky “The Whale” suscite le buzz du meilleur acteur aux Oscars, sera honoré le 14 février 2023 au Arlington Theatre de Santa Barbara, en Californie, le festival a annoncé mardi.

Avant de recevoir le prix, Fraser devrait participer à une conversation rétrospective en personne sur sa carrière.

“Je suis tellement ravi que nous célébrions Brendan Fraser au SBIFF. Voici un artiste qui nous a apporté tant de joie au fil des ans, nous a donné tant de souvenirs cinématographiques incroyables et a maintenant livré la meilleure performance de sa carrière”, le a déclaré le directeur exécutif du festival, Roger Durling, dans un communiqué.

Il a poursuivi : “Nous sommes ravis de lui rendre hommage.”

L’American Riviera Award a récompensé les acteurs qui “ont apporté une contribution significative au cinéma américain”.

Les anciens récipiendaires incluent Kristen Stewart Renée Zellweger, Viggo Mortensen, Sam Rockwell, Jeff Bridges, Michael Keaton et Patricia Arquette. Le festival du film se tiendra du 8 au 18 février 2023.

Fraser est devenu célèbre après avoir joué dans une série de succès au box-office dans les années 1990 et au début des années 2000, notamment les franchises “George of the Jungle” et “The Mummy”.

Cependant, il est resté à l’écart des projecteurs ces dernières années, car il a dû faire face à des problèmes personnels et a subi plusieurs interventions chirurgicales.

Mais le natif du Canada a monté un retour de carrière majeur avec sa performance dans “The Whale”, dans lequel il joue un professeur d’anglais souffrant d’obésité morbide qui tente de se réconcilier avec sa fille séparée (Sadie Sink).

Fraser a été ému aux larmes après que le film ait reçu une ovation debout de six minutes lors de sa première au 79e Festival international du film de Venise en septembre.

L’acteur a ensuite reçu le TIFF Tribute Award for Performance au Festival international du film de Toronto plus tard ce mois-là.

“The Whale” sortira en salles le 9 décembre.