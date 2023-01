Brendan Fraser réagit à la nomination aux Oscars pour ‘The Whale’ : ‘Changé ma vie’

Brendan Fraser exprime sa gratitude après avoir reçu une nomination aux Oscars pour son rôle dans “The Whale”.

L’acteur de 54 ans incarne Charlie, un homosexuel de 600 livres qui croit que sa vie touche à sa fin.

“Je suis absolument ravi et profondément reconnaissant à l’Académie pour cette reconnaissance et pour avoir reconnu la belle performance de Hong Chau et l’incroyable maquillage d’Adrien Morot”, a déclaré Fraser dans un communiqué à Fox News Digital.

BRENDAN FRASER, STAR DE LA BALEINE, RÉFLÉCHIT À SON RETOUR ÉMOTIONNEL À HOLLYWOOD :

Fraser a été nominé pour le meilleur acteur dans un rôle principal, car il a été félicité pour sa performance de retour.

“Je n’aurais pas cette nomination sans Darren Aronofsky, Samuel D. Hunter, A24 et les acteurs et l’équipe extraordinaires qui m’ont offert Charlie. Un cadeau que je n’avais certainement pas vu venir, mais qui a profondément changé ma vie. la vie. MERCI !”

Fraser a reçu plusieurs ovations debout de cinq minutes dans plusieurs festivals de cinéma en 2022 pour sa performance.

L’acteur affronte la star d'”Elvis” Austin Butler, “The Banshees of Inisherin’s” Colin Farrell, l’acteur “Aftersun” Paul Mescal et “Living’s” Bill Nighy pour le meilleur acteur dans la catégorie Premier rôle.

La célèbre amie Sarah Michelle Gellar a félicité Fraser pour sa nomination, alors que la star de “Buffy contre les vampires” a partagé une photo des deux sur Instagram.

BRENDAN FRASER TOMBE EN LARMES, « LA BALEINE » REÇOIT UNE STANDING OVATION DE SIX MINUTES AU FESTIVAL DU FILM DE VENISE

Gellar a posté un cliché de retour sur le tapis rouge avec la légende “Brendan Fraser nominé aux Oscars #brenaissance”

Elle a également partagé une vidéo de la nomination sur son histoire Instagram en écrivant : “Yup – dans mon peignoir en sanglotant.”

Fraser et Gellar ont noué une amitié de longue date au fil des ans puisqu’ils ont tous deux joué dans le film de 2007, “The Air I Breathe”.

Le rôle de “The Whale” représente un retour majeur pour Fraser, car c’est son premier rôle principal en près d’une décennie. La star de “The Mummy” a également décroché des rôles dans le très attendu western de Martin Scorsese “Killers of the Flower Moon”, aux côtés de Leonardo DiCaprio, et dans “Behind the Curtain of Night” avec Marcia Cross et l’actrice de “Yellowstone” Dawn Olivieri.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Pendant ce temps, la semaine dernière, les fans ont été choqués en recevant un visite surprise du nominé aux Oscars lors de la double projection de “The Mummy” et “The Mummy Returns” à Londres.

Les deux films ont été présentés au Prince Charles Cinema, tandis que Fraser a été accueilli avec une autre ovation debout pour son apparition spéciale.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Je suis fier d’être devant vous ce soir. C’est un film qui a été réalisé en Grande-Bretagne. Vous devriez le savoir ! Même le deuxième aussi. Soyez fier. Merci d’être là”, a fait remarquer Fraser.

“Nous n’avions aucune idée du genre de film que nous faisions lorsque nous avons tourné cela. Nous ne savions pas si c’était un drame ou une comédie ou une action ou une image d’horreur ou une romance… tout ce qui précède. Nous n’avions aucune idée jusqu’à ce que il a été testé devant un public britannique. Merci pour cela.”