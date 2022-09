Brendan Fraser pleure pendant une standing ovation de 6 minutes pour « The Whale » à Venise – National

Brendan Fraser s’éclate au Festival international du film de Venise.

La star de cinéma autrefois omniprésente de La momie franchise et Georges de la jungle avait, au cours de la dernière décennie, reculé des projecteurs. Mais Fraser planifie ce qui pourrait être un grand retour en commençant par son rôle transformateur dans Darren Aronofsky La baleinequi a eu sa première mondiale dimanche soir au festival.

Alors que le générique roulait dans la salle Sala Grande, le public a longuement ovationné le film tandis que Fraser, sur le balcon aux côtés de son réalisateur et de ses co-stars, essuyait ses larmes.

Fraser joue Charlie, un professeur d’anglais reclus avec une âme bienveillante qui pèse 600 livres. Alors que le film a déjà des experts qui prédisent les nominations aux Oscars, Fraser essaie de ne pas se demander si les récompenses sont dans son avenir.

“J’essaie juste de rester aujourd’hui”, a déclaré Fraser avant la première.

Aronofsky a essayé de faire La baleine depuis environ 10 ans. Il se souvient très bien d’avoir lu la critique de la pièce de Samuel D. Hunter dans le New York Times, d’être sorti pour la voir et de savoir qu’il devait rencontrer l’écrivain.

Une ligne en particulier lui est venue à l’esprit : “Les gens sont incapables de ne pas s’en soucier.” C’est pourquoi, dit-il, il devait faire le film.

Mais le casting a présenté un défi.

“Pour beaucoup de douleur de Sam Hunter, il m’a fallu 10 ans pour faire ce film et c’est parce qu’il m’a fallu 10 ans pour le casting”, a déclaré Aronofsky. “Casting Charlie était un énorme défi. J’ai considéré tout le monde. Toutes les stars de cinéma de la planète. Mais rien de tout cela n’a vraiment cliqué. … Cela ne m’a pas ému. Ça ne me semblait pas bien.

Puis, il y a quelques années, il a vu une bande-annonce pour “un film brésilien à petit budget” avec Fraser et “une ampoule s’est éteinte”, a-t-il déclaré.

Fraser, qui tient également un rôle aux côtés de Leonardo DiCaprio dans le prochain film de Martin Scorsese, Les tueurs de la fleur de lunea déclaré qu’il “ne connaît pas un acteur de mon groupe de pairs qui vaut son pesant de sel qui ne voudrait pas travailler avec Darren”.

“De loin, je pense que Charlie est l’homme le plus héroïque que j’ai jamais joué”, a ajouté Fraser. “Son superpouvoir est de voir le bien chez les autres et de le faire ressortir.”

Des prothèses ont été utilisées pour transformer Fraser en Charlie, qui quitte rarement son canapé.

“J’avais besoin d’apprendre à bouger absolument d’une nouvelle manière. J’ai développé des muscles que je ne savais pas que j’avais. J’ai même ressenti un sentiment de vertige à la fin de la journée lorsque tous les appareils ont été retirés, comme on se sentirait en descendant d’un bateau à Venise », a déclaré Fraser. “Cela m’a donné une appréciation pour ceux qui ont des corps similaires. … J’ai appris qu’il faut être une personne incroyablement forte, physiquement, mentalement, pour habiter ce corps.

Au-delà de son physique, Charlie est aussi un personnage avec une profonde empathie et un amour pour tous ceux qui l’entourent, y compris sa fille éloignée, Ellie, jouée par Choses étranges star Sadie Sink.

Samuel D. Hunter, Sadie Sink, Hong Chau, le réalisateur Darren Aronofsky et Brendan Fraser assistent au tapis rouge “The Whale” au 79e Festival international du film de Venise le 04 septembre 2022 à Venise, en Italie.

« Elle a beaucoup de choses à dire, alors elle est chaude. Mais je pense que ce à quoi elle ne s’attend pas, c’est quelqu’un qui se soucie autant d’elle », a déclaré Sink. “Pour quelqu’un comme Charlie, voir qu’il y a du bon chez quelqu’un comme Ellie, c’est la faire tourner en rond.”

Hunter, qui a également écrit le scénario, a déclaré que sa pièce était personnelle. Il l’a commencé il y a 12 ans alors qu’il enseignait un cours obligatoire d’écriture explicative à l’Université Rutgers que personne ne voulait suivre et que tout le monde en voulait. Il s’est également inspiré de ses propres antécédents, mettant en scène la pièce dans sa ville natale de Moscou, dans l’Idaho, et tissant dans son histoire de dépression, d’automédication avec de la nourriture et d’aller dans un lycée religieux fondamentaliste en tant qu’adolescent gay.

“J’avais peur de l’écrire”, a-t-il déclaré. “Je pensais que la seule façon de le faire était de l’écrire à partir d’un lieu profondément empreint d’amour et d’empathie. … Je voulais (Charlie) être un phare au milieu d’une mer sombre et sombre.

La baleine était le type de défi préféré d’Aronofsky – en ce sens qu’il avait tant de limites. Il a appris il y a longtemps en 1998 Pi que les limites sont « votre porte d’entrée vers la liberté ». Sur ce film, il n’avait que 20 000 $ US et un rêve. Dans Mère! il était limité à une maison. Et en La baleinece n’est pas qu’un seul appartement, c’est aussi un personnage qui ne bouge pas beaucoup.

Lui et le directeur de la photographie Matthew Libatique, dont l’amitié remonte à leurs jours à l’American Film Institute en 1990, ont passé pas mal de temps à parler de “comment transformer le théâtre en cinéma” et “comment rendre cela engageant et excitant”. Dans le premier montage, Aronofsky a déclaré qu’il était soulagé de constater qu’il ne se sentait pas claustrophobe.

Fraser a ajouté que le film est « un morceau de cinéma. Du vrai cinéma. »

Venise est une étape régulière pour Aronofsky, qui a remporté en 2008 le Lion d’or pour Le lutteur et a également fait ses débuts Cygne noir et La fontaine sur le Lido. Il a dit que le festival est comme à la maison.

Aronofsky et ses acteurs pourraient également être sur le point de repartir avec des trophées en main cette année. La baleine fait partie de la compétition officielle du festival, qui sera décidée par un jury dirigé par Julianne Moore le 10 septembre. Et A24 prévoit de le sortir en salles le 9 décembre. Mais il est surtout content d’être de retour avec son premier film depuis 2017 Mère!

“Ces dernières années, beaucoup d’entre nous ont tellement perdu. … Le cinéma est une question de connexion humaine. Il s’agit de la chance de se glisser dans la peau de quelqu’un d’autre et d’avoir deux heures d’empathie dans l’esprit de quelqu’un d’autre. Je pense que c’est exactement ce dont le monde a besoin. Je suis tellement heureux d’être de retour », a déclaré Aronofsky. “C’est un grand moment pour moi et, je pense, pour le cinéma.”

















