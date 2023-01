Brendan Fraser pleure lors d’un discours aux Critics ‘Choice Awards 2023 – Hollywood Life

Voir la galerie





Brendan Fraser54 ans, a prononcé un discours émouvant et inspirant lorsqu’il a remporté le Critics’ Choice Award du meilleur acteur le 15 janvier. Brendan a accepté le prix sur scène pour sa performance en tant qu’homme obèse et déprimé dans La baleineet a commencé son discours en évoquant le Darren Aronofsky caractéristique. “Ce film, La baleine — C’est une histoire d’amour. Il s’agit de rédemption. Il s’agit de trouver la lumière dans un endroit sombre », a-t-il déclaré.

Brendan Fraser mérite toutes les bonnes choses qui se passent pour lui et plus encore. Cher homme doux pic.twitter.com/qiuKqXHdVz – Meech (@MediumSizeMeech) 16 janvier 2023

Après avoir salué ses talentueuses co-stars Hong Châu et Évier Sadie, Brendan a remercié Darren, 53 ans, de l’avoir choisi pour le film et d’avoir relancé sa carrière cinématographique après des années loin des projecteurs. “J’étais dans le désert – et j’aurais probablement dû laisser une trace de miettes de pain – mais vous m’avez trouvé, et comme tous les meilleurs réalisateurs, vous m’avez simplement montré où aller pour m’amener là où je devais être”, Brendan m’a dit.

La momie La star a ensuite retenu ses larmes en concluant son discours par un message sincère à tout le monde. “Si vous – comme Charlie, que j’ai joué dans ce film – luttez contre l’obésité, ou si vous avez juste l’impression d’être dans une mer sombre, je veux que vous sachiez que si vous aussi, vous pouvez avoir la force pour simplement se lever et aller à la lumière, de bonnes choses se produiront », a-t-il déclaré. la petite amie de Brendan, Jeanne Moores’est levé et a applaudi avec le reste du public à la fin du discours de Brendan.

Brendan a été acclamé par la critique pour sa performance dans La baleine. Il incarne Charlie, un professeur d’anglais de 600 livres qui cherche à renouer avec sa fille de 17 ans, interprétée par Sadie Sink. Brendan a remporté une nomination aux Golden Globes et est actuellement l’un des favoris pour remporter l’Oscar aux Oscars au printemps. Il a remporté le Critics’ Choice sur Tom Croisière, Austin Butler, Colin Farrell, Paul Mescalet Bill Nighy.

Darren Aronofsky a précédemment révélé pourquoi il avait choisi Brendan pour jouer dans La baleine, qui est considéré comme le grand retour de Brendan à Hollywood. “Il y a quelques années, j’ai vu la bande-annonce d’un film brésilien, un film à petit budget [movie], et j’ai vu Brendan dans la caravane et une ampoule s’est allumée. Je n’avais pas vu ‘Dieux et Monstres’ ou ‘George de la Jungle’. En le voyant là-dedans, ça a juste cliqué », a déclaré Darren La variété en septembre 2022. “J’ai demandé à Brendan de venir me rencontrer… ça n’arrêtait pas de cliquer”, a-t-il déclaré.

