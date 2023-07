Brendan Fraser et sa petite amie Jeanne Moore profitent d’un rendez-vous galant en Italie – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : EUGENIO BLASIO/ipa-agency.net/Shutterstock

Brendan Fraser et sa compagne, Jeanne Mooreétaient – comment vous dites – che bella lorsqu’ils sont sortis dans l’air nocturne italien mardi (11 juillet). Brendan, 54 ans, et Jeanne, 43 ans, étaient sur la petite île d’Ischia pour le Ischia Global Fest 2023. Les deux ont décidé de profiter de la vie nocturne locale. Brendan s’est habillé pour le milieu de l’été, enfilant une chemise boutonnée noire, un pantalon blanc et une paire de chaussures chics. Le rendez-vous de l’actrice oscarisée était également glamour, car Jeanne portait une robe blanche fluide avec une grosse ceinture noire. Elle a complété le look avec un sac à main assorti.

Brendan a souri pour les paparazzi alors que lui et Jeanne se dirigeaient vers leur rendez-vous amoureux. L’apparition survient environ quatre mois après avoir remporté l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans Daron Aronofskyc’est La baleine. La victoire a marqué un retour pour le Patrouille du destin acteur dont la carrière s’est essoufflée au début du siècle.

« J’ai commencé dans cette entreprise il y a 30 ans », a déclaré Brendan lors de la remise des prix lors de la cérémonie de mars 2023. « Et les choses, ça ne m’est pas venu facilement, mais il y avait une facilité que je n’ai pas appréciée à l’époque jusqu’à ce que ça s’arrête. Et je veux juste vous dire merci pour cette reconnaissance car cela ne pourrait se faire sans mon casting. C’était comme si j’avais participé à une expédition de plongée au fond de l’océan. Et l’air sur la ligne vers la surface est sur un lancement surveillé par certaines personnes dans ma vie, comme mes fils, Holden, Leland et Griffin. Je t’aime, Griffy. Ma responsable, JoAnne Colonna ; Jennifer Plante; et ma meilleure copine, Jeanne. Merci encore à toutes et à tous. Je vous suis tellement reconnaissant. Bonne nuit. »

En 2018, Brendan a parlé avec GQ, donnant une interview explosive dans laquelle il a accusé Philippe Berc, alors président de la Hollywood Foreign Press Association, de l’avoir agressé sexuellement lors d’un déjeuner des Golden Globes en 2003. Cet incident présumé – ainsi que la mort de sa mère, son divorce en 2007 avec Afton Smithet ses problèmes de santé persistants – ont conduit Brendan à se retirer des yeux du public.

Il a continué à jouer, mais dans des projets qui pâlissaient par rapport aux films très médiatisés qu’il réalisait à la fin des années 1990. « [People say] ‘C’est bien que tu sois de retour. Je suis content de vous revoir. Et je dis merci. Et certains d’entre eux vont même, ‘Vous nous avez manqué. Où étais-tu?’ Vous savez, comme presque me faire savoir que je les ai déçus », a déclaré Brendan dans une interview de suivi en 2022 avec GQ« Et la première chose qui sort de ma bouche est, ‘Je n’ai jamais été aussi loin.' »

