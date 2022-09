TORONTO — L’acteur canado-américain Brendan Fraser, la vedette d’action Michelle Yeoh et la sensation pop Harry Styles font partie des célébrités qui seront célébrées lors d’un gala de remise des prix du Festival international du film de Toronto.

Les organisateurs déroulent le tapis rouge pour la collecte de fonds TIFF Tribute Awards ce soir.

Fraser sera décoré du TIFF Tribute Award for Performance pour son rôle principal dans “The Whale” de Darren Aronofsky.

Un autre prix de performance sera décerné à l’ensemble de la distribution de “My Policeman”, composé de Styles, Emma Corrin, Gina McKee, Linus Roache, David Dawson et Rupert Everett.

La star de “Everything Everywhere All at Once”, Yeoh, recevra le premier TIFF Share Her Journey Groundbreaker Award, qui récompense un leader de l’industrie cinématographique qui a défendu les femmes tout au long de sa carrière.

L’histoire continue sous la publicité

La légendaire artiste et militante crie Buffy Sainte-Marie, sujet du documentaire « Carry It On », recevra le prix Jeff Skoll dans Impact Media. L’honneur reconnaît le leadership dans l’union de l’impact social et du cinéma.

Le prix du réalisateur TIFF Ebert ira au cinéaste primé aux Oscars Sam Mendes, dont la lettre d’amour au cinéma “Empire of Light” joue le festival.

Le gala en personne à l’hôtel Fairmont Royal York de Toronto devrait présenter une performance du musicien torontois Mustafa.

Les réalisateurs canadiens Sarah Polley et Jason Reitman et l’actrice anglaise Olivia Colman sont parmi les présentateurs qui devraient porter un toast aux lauréats de cette année.

Lancés en 2019, les Tribute Awards célèbrent les «contributeurs exceptionnels» de l’industrie cinématographique et collectent des fonds pour les programmes du TIFF tout au long de l’année.