Brendan Fraser en larmes alors que le public fait une standing ovation de six minutes à “The Whale”

Ce fut un moment bouleversant pour Brendan Fraser qui a reçu une ovation debout de six minutes lors de la première mondiale de son nouveau film The Whale, au 79e Festival du film de Venise le 4 septembre. Le film présente Fraser dans un rôle principal, qui est venu après près d’une décennie. L’acteur de 53 ans dirige le casting du drame psychologique. Fraser a reçu les éloges de la critique ainsi que du public, qui s’est levé au générique, lors de la projection. L’acteur était parmi les participants du festival à Venise hier soir. Le co-rédacteur en chef de Variety, Ramin Setoodeh a partagé un clip du théâtre mettant en vedette un Fraser émotif.

L’acteur a été touché par la réponse au film, qui devrait sortir dans les cinémas plus tard cette année. La baleine est également considérée comme le retour de l’acteur. Parallèlement à une vidéo, qui montre la foule acclamant et applaudissant l’acteur, Setoodeh a déclaré: “Brendan Fraser est de retour.” Il a également partagé que l’acteur avait “sangloté” pendant l’ovation debout.

“Brendan Fraser est de retour et il a sangloté pendant l’ovation debout de six minutes de Venezia79 pour The Whale”, lit-on dans le tweet.

Brendan Fraser est de retour – et il a sangloté pendant la #Venezia79 ovation debout de six minutes pour #La baleine. pic.twitter.com/y4l10ZFWQa – Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) 4 septembre 2022

Partageant d’autres images de l’intérieur du théâtre, Setoodeh a déclaré que Fraser avait tenté de quitter le théâtre. Cependant, a-t-il ajouté, les applaudissements de la foule “l’ont fait rester”. La vidéo montrait Fraser s’inclinant alors que le public l’acclamait lors de la projection.

“L’ovation debout pour The Whale était si enthousiaste que Brendan Fraser a essayé de quitter le théâtre, mais les applaudissements de la foule l’ont fait rester”, a tweeté Setoodeh.

L’ovation debout pour #La baleine était si enthousiaste que Brendan Fraser a essayé de quitter le théâtre mais les applaudissements de la foule l’ont fait rester. #Venezia79 pic.twitter.com/ZZ0vbFX7Rl – Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) 4 septembre 2022

Au théâtre, comme le montre la vidéo, il était assis à côté du réalisateur du film Darren Aronofsky et de sa co-vedette Sadie Sink.

Fraser est surtout connu pour son rôle dans la franchise The Mummy.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici