Brendan Fraser dirige la lecture de la table virtuelle «It’s a Wonderful Life», l’événement de vacances rend hommage à Judd Apatow, Leslie Mann

C’est la saison des classiques des fêtes !

L’acteur Brendan Fraser devrait diriger la table virtuelle de lecture de cette année du film emblématique de Noël, “It’s a Wonderful Life”.

Le casting étoilé, dont Jean Smart, Seth Rogen, Ken Jeong et Fred Armisen, rejoindra également Fraser lors du troisième événement annuel le 11 décembre.

Les autres membres de la distribution présentés sont Jim Beaver, JK Simmons, Chelsea Darnell et plus encore.

La lecture de la table virtuelle bénéficiera au centre familial Ed Asner et honore Judd Apatow et Leslie Mann pour leur “engagement à élever la conversation autour des personnes ayant des besoins spéciaux”.

Le Centre a détaillé l’événement sur sa page Twitter.

“Brendan est de RETOUR en tant que leader ! Veuillez nous rejoindre (lien dans la bio) le 12/11 à 17 h 00 HNP pour cette seule nuit, une lecture en ligne en direct de “C’est une vie merveilleuse”. Un hommage à Ed Asner ! Cela profitera à notre centre, qui aide les familles ayant des besoins spéciaux. Merci pour le soutien ! »

En partenariat avec Turner Classic Movies et Whatnot, l’événement des Fêtes sera animé par Tom Bergeron, un ancien de “America’s Funniest Home Videos”, et proposera des performances musicales surprises, en plus d’une vente aux enchères silencieuse.

“Je suis étonné et profondément reconnaissant que cet incroyable groupe d’acteurs ait donné de son temps et de son talent pour soutenir The Ed Asner Family Center, une cause chère au cœur de mon père. Il serait tellement fier”, a déclaré Matt Asner, fils d’Ed Asner et co-fondateur du Centre, selon Variety.

“Je tiens à remercier les lauréats de cette année, Judd Apatow et Leslie Mann, pour leur généreux dévouement et leur engagement envers la communauté de l’autisme.”