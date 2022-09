L’acteur canado-américain Brendan Fraser est devenu ému en réfléchissant à sa résurgence à l’écran lors d’un gala de remise des prix du Festival international du film de Toronto.

Fraser’s est monté sur scène lors des TIFF Tribute Awards dimanche pour remercier les organisateurs pour “l’affirmation” de recevoir le TIFF Tribute Award pour sa performance pour son rôle principal dans “The Whale”.

Il a également exprimé sa gratitude au réalisateur du film Darren Aronofsky et à l’écrivain Samuel Hunter pour l’avoir choisi dans ce qu’il a décrit comme une “histoire de rédemption” à propos d’un homme de 600 livres tentant de renouer avec sa fille.

“L’art consiste à prendre un risque, et vous devez savoir qu’ils ont pris une chance sur moi”, a déclaré Fraser dans son discours d’acceptation.

Lire la suite: Lire la suite Brendan Fraser et Harry Styles parmi les stars à porter un toast aux TIFF Tribute Awards

L’histoire continue sous la publicité

Il a suggéré que la “superpuissance” de son personnage était de voir le bien chez les autres, même lorsqu’ils ne peuvent pas le voir eux-mêmes.

“Je suis fermement convaincu que nous avons besoin d’un peu plus de cela dans ce monde”, a déclaré Fraser. “C’est le public qui donne vie au cinéma, donc je dois vous remercier de me garder dans le travail que j’aime.”

Le TIFF a fléchi le retour complet de son action de puissance de star en personne lors de la collecte de fonds sur le tapis rouge de dimanche, convoquant certains des plus grands noms d’Hollywood pour célébrer les réalisations des autres.

La sensation pop Harry Styles a remporté un trophée pour son rôle d’acteur dans “My Policeman”, partageant le TIFF Tribute Award avec les co-stars Emma Corrin, Gina McKee, Linus Roache, David Dawson et Rupert Everett pour leur performance d’ensemble dans la romance d’époque .

« Merci beaucoup à tout le monde ici au nom de nous tous pour ce merveilleux, merveilleux prix », a déclaré Styles à la foule scintillante réunie à l’hôtel Fairmont Royal York de Toronto.

Histoires tendance Harry et Meghan rejoignent William et Kate lors d’une promenade parmi la foule près du château de Windsor

Qu’est-ce qui tue l’esturgeon géant de la rivière Nechako en Colombie-Britannique?

Lire la suite:

“Je pense que nous avons tous tellement aimé travailler sur ce film et nous espérons qu’il vous plaira.”

La star de “Everything Everywhere All at Once”, Michelle Yeoh, a scintillé d’or lorsqu’elle a accepté le premier TIFF Share Her Journey Groundbreaker Award, qui récompense un leader de l’industrie cinématographique qui a défendu les femmes tout au long de sa carrière.

L’histoire continue sous la publicité

Dans son discours, Yeoh a évoqué certaines des “entailles, bosses” et “éraflures” qu’elle a subies au cours de sa filmographie pleine d’action, qui comprend des crédits tels que “Crouching Tiger, Hidden Dragon” et “Crazy Rich Asians”.

Pour les femmes à Hollywood, le succès s’accompagne souvent d’un “lourd fardeau”, a déclaré Yeoh, soulignant l’inégalité persistante entre les sexes aux plus hauts niveaux de l’industrie cinématographique.

“En plus d’avoir besoin d’être deux fois meilleurs, et souvent deux fois moins rémunérés, nous devons également être des modèles de leadership et des balises pour la prochaine génération”, a déclaré Yeoh.

“Avec ce prix, je suppose que je suis officiellement une pionnière”, a-t-elle poursuivi. “Maintenant que le sol a été ouvert, il appartient à la prochaine génération de femmes – vous toutes là-bas – de jeter les bases de quelque chose d’encore plus grand.”

Lire la suite:

Le cinéaste primé aux Oscars Sam Mendes figurait également parmi les lauréats, acceptant le TIFF Ebert Director Award. La lettre d’amour de Mendes au cinéma “Empire of Light” joue le festival.

Le premier long métrage de Mendes, “American Beauty”, a joué au TIFF en 1999, le lançant sur une trajectoire pour remporter plusieurs Oscars.

“Je suis ravi d’être de retour et encore plus ravi de recevoir un prix complètement inutile”, a déclaré Mendes en riant sur le tapis rouge avant la cérémonie.

L’histoire continue sous la publicité

La légendaire artiste et militante crie Buffy Sainte-Marie, sujet du documentaire « Carry It On », était également sur place pour recevoir le prix Jeff Skoll d’Impact Media. L’honneur reconnaît le leadership dans l’union de l’impact social et du cinéma.

Les réalisateurs canadiens Sarah Polley et Jason Reitman et l’actrice anglaise Olivia Colman étaient parmi les présentateurs qui ont porté un toast aux lauréats de cette année.

Lancés en 2019, les Tribute Awards célèbrent les «contributeurs exceptionnels» de l’industrie cinématographique et collectent des fonds pour les programmes du TIFF tout au long de l’année.