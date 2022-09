Appelez ça une Brenaissance.

Lorsque le réalisateur Darren Aronofsky cherchait un acteur pour jouer le rôle principal dans La baleine – un film sur un reclus de 600 livres essayant désespérément de renouer avec une fille séparée et de guérir de son histoire traumatisante – il n’était pas vraiment familier avec le travail de Brendan Fraser.

Bien sûr, l’acteur était l’un des hommes les plus prometteurs des années 90 – pensez Encino Homme, Cravates scolaires et Georges de la jungle – “mais c’était la génération après moi, ces films”, a déclaré Aronofsky à Eli Glasner de CBC. “Donc, je ne savais même pas quel était son talent d’acteur.

“Et puis au hasard … j’ai attrapé la bande-annonce d’un film brésilien à petit budget en portugais, et Brendan avait un rôle de soutien, et c’était l’un de ces moments d’ampoule. Je l’ai juste ressenti.”

Fraser, acteur américano-canadien de 53 ans, qui a vécu à Ottawa et à Toronto (entre autres) avec sa famille pendant une adolescence nomade, retrouve dans La baleine un rôle potentiellement déterminant pour sa carrière après plus d’une décennie de performances discrètes et une série de blessures, y compris plusieurs chirurgies sur son dos, ses genoux et ses cordes vocales.

Sur le tapis rouge du TIFF dimanche, avant la première nord-américaine du film, Fraser a déclaré avoir été époustouflé par les prothèses fabriquées par le costumier montréalais Adrien Morot.

“La première fois que j’ai vu sa création sur un mannequin, j’ai pensé qu’elle avait été prêtée, par exemple, à la Tate Modern”, a-t-il déclaré à Lisa Xing de CBC. “C’était tellement frappant, tellement saisissant. C’est presque comme s’il avait fait mon travail pour moi de tant de façons parce que je n’avais qu’à le porter pour jouer un homme si encombré par le traumatisme qu’il ressent.”

L’acteur a travaillé avec l’Obesity Action Coalition pour s’assurer que le sujet était traité avec sensibilité, a-t-il déclaré. Bien qu’elle ne soit pas directement autobiographique, l’histoire est en partie basée sur les expériences du dramaturge Samuel D. Hunter.

“Ça se passe dans ma ville natale de l’Idaho, où j’étais un adolescent gay qui fréquentait une école religieuse qui enseignait que l’homosexualité était un péché mortel”, a déclaré Hunter, qui a adapté sa pièce de 2012 pour le cinéma.

“Au début, j’ai commencé à m’auto-médicamenter avec de la nourriture. Je suis devenu très gros”, a ajouté l’écrivain. “Je veux dire, bien sûr, beaucoup de gens sont grands, heureux et en bonne santé, c’est juste mon histoire – celle de personne d’autre… J’avais peur de l’écrire.

“Je suis content de ne pas savoir que cela arriverait”, a-t-il ajouté à propos de la réception très médiatisée du film, “parce que j’aurais eu trop peur pour l’écrire, mais je suis content de l’avoir fait. Et je Je suis content d’avoir pu le donner à Brendan.”

L’acteur a une “bonté canadienne”, dit le réalisateur

L’acteur a été accueilli par une vague de soutien sur Internet et dans la vraie vie, comme on l’a vu lors d’une récente vidéo virale du Festival international du film de Venise, où il a reçu une ovation debout de six minutes après La baleineest la première mondiale.

L’acteur canadien Brendan Fraser reçoit une standing ovation lors de la première de sa performance de retour #TheMoment < a href="https://t.co/oNmIj43Lyv">pic.twitter.com/oNmIj43Lyv —@CBCTheNational

« Il y a un élément fondamental – devrions-nous appeler cela une bonté canadienne – chez Brendan qui résonne et charme les gens », a déclaré Aronofsky.

“Écoutez, je n’en ai pas vraiment parlé. Mais je n’avais aucune idée de la quantité d’amour et de bonne volonté pour Brendan quand j’ai commencé ce processus. Cela ne faisait pas partie de mes calculs.”

Mais ne vous y trompez pas : Fraser préfère parler du personnage que de lui-même.

“Charlie est un homme qui vit avec beaucoup de regrets. Il a été seul dans son appartement de deux chambres, il a beaucoup de traumatismes dans sa vie. Et cela se manifeste par son besoin de manger pour se consoler d’une telle situation. dans la mesure où il porte cela sur son être corporel”, a déclaré l’acteur à Glasner dans une interview avant la projection du film au Festival international du film de Toronto.

Fraser discute de son film The Whale lors d’une entrevue dimanche lors du Festival international du film de Toronto. (Photos d’élévation)

Fraser a poursuivi en disant qu’il ne s’identifiait pas aux problèmes du personnage.

“J’ai eu l’impression, lors du tournage de ce film, qu’étant donné le temps qu’il a été tourné pendant le verrouillage – je pense que nous avons tous eu l’impression que c’était peut-être la toute dernière fois que nous avions le privilège de faire ce genre de travail”, il a dit.

“Il y avait donc un certain degré de courage et d’abandon que nous y apportions chaque jour. Et nous avons fini par prendre bien plus soin les uns des autres. Et je pense que cela se voit vraiment dans la qualité du film.”