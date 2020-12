L’ancienne star de Strictly Come Dancing, Brendan Cole, a déclaré qu’il « avait droit à son opinion » dans un message provocateur consécutif sur un article sur les masques faciaux.

L’ancien pro de l’émission de la BBC a été critiqué par des adeptes sur les réseaux sociaux au milieu d’accusations selon lesquelles il a partagé un message « irresponsable » affirmant que les masques faciaux ne freinaient pas la propagation du coronavirus.

Le message de Brendan – qu’il a depuis supprimé – était une rediffusion d’un message du Dr Joseph Mercola, qui disait: «Le premier essai randomisé de plus de 6 000 personnes pour évaluer l’efficacité des masques chirurgicaux contre l’infection par le SRAS-CoV-2 n’a pas réduit statistiquement significativement l’incidence de l’infection. «

Les patrons d’Instagram ont giflé le message avec un avertissement, déclarant: « Des vérificateurs indépendants disent que cette information n’a aucun fondement en fait. »

Brendan a été qualifié d ‘ »irresponsable » pour avoir partagé le message, mais il a maintenant riposté et a insisté sur le fait qu’il devrait être autorisé à partager « des points de vue différents ».

Il a écrit: «J’ai droit à mon avis sur le sujet mais si je vous ai offensé, je m’en excuse.







«Si cela vous dérange vraiment, je comprends. Je ferai remarquer qu’il existe de nombreuses preuves du contraire et qu’il appartient à chacun de nous de croire ce que nous croyons.

«Je fais ce qu’on me dit et je porte mais j’ai le droit de protester… ou du moins j’en avais l’habitude!

« Nous voyons maintenant vivre dans un monde où nous ne sommes pas autorisés à avoir des points de vue différents et nous abuserons simplement de quiconque pense différemment. »

Il a poursuivi en disant à ses partisans qu’il continuerait à partager des articles sur la gestion de la pandémie de coronavirus.

Brendan a ajouté: « Je continuerai à croire aux informations de nombreux médecins et professionnels avertis et je continuerai à croire que cela a été la mauvaise façon de gérer les choses, non seulement en ce qui concerne les informations dans le message, mais avec les différentes mesures mises en place.







«Si vous n’êtes pas d’accord avec moi, je vais écouter et débattre mais je ne vous abuserai pas de penser différemment.

« Mon intention n’était pas d’offenser, simplement d’avoir une voix. Je vous souhaite à tous bonne chance et j’espère que les nombreuses personnes [sic] les vies sont en ruines car les diverses mesures mises en place resteront fortes et se rétabliront d’une manière ou d’une autre. «

Le partage original de Brendan a déclenché la fureur parmi les adeptes, beaucoup l’accusant de répandre de la désinformation.







L’un d’eux a écrit: «@brendancoleinsta n’est pas utile, inapproprié et inexact – le cas où le cerveau n’a pas été engagé avant de publier – suivez les directives officielles.

Un autre a ajouté: « Il est totalement irresponsable pour quelqu’un aux yeux du public de partager ces déchets.

« Bien sûr, les masques ne sont pas sûrs à 100%, c’est pourquoi nous devons également ajuster notre distance … »

Un troisième a tweeté: « Tenez-vous en à danseur. Laissez la science aux scientifiques, hein?

« Ou au moins, ayez votre conversation en privé … »