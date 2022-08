Brendan Boudreau prend la relève en tant que quart-arrière LP avec papa en tant qu’OC – Shaw Local

Comme tout junior prenant en charge une place de départ à l’université, Brendan Boudreau aura une courbe d’apprentissage à mesure qu’il entrera en tant que quart-arrière de La Salle-Pérou.

Cependant, Boudreau peut avoir un avantage sur la plupart des joueurs inexpérimentés car son père, Nathan, est le coordonnateur offensif de L-P.

Nathan Boudreau, qui a joué sur la ligne offensive et défensive dans le comté de Stark et a aidé les Rebels à atteindre le match pour le titre d’État de classe 1A en 1997, a inculqué l’amour du jeu et transmis des connaissances à son fils depuis qu’il était jeune.

Une chose que Nathan Boudreau fait pour aider Brendan est de lui envoyer de courts clips YouTube des académies de service – qui ont des philosophies offensives similaires à celles des Cavs – pour renforcer les concepts sur lesquels ils ont travaillé.

“Il aime le football et son QI s’améliore”, a déclaré Nathan Boudreau, qui est assistant chez LP depuis 2016 et entame sa troisième saison en tant que coordonnateur offensif.

Brendan Boudreau a déclaré qu’en plus des vidéos, lui et son père parlaient beaucoup de football à la maison.

“Je pense que cela aide”, a déclaré Brendan Boudreau.

Bien qu’ils reconnaissent tous les deux que leur relation père-fils est bénéfique sur le terrain de football, il y a plus qu’une relation typique coordinateur offensif-quart-arrière.

« Il aime le football et il pose parfois des questions, mais il est aussi notre aîné de quatre enfants, donc il y a la dynamique d’élever un adolescent qui remplace le rôle de coordonnateur offensif et de quart-arrière », a déclaré Nathan Boudreau.

L’entraîneur LP Jose Medina, dont le propre fils, Andres, est dans le programme, pense que la relation père-fils de Boudreau sera utile.

“Je dirais que cela doit probablement [help Brendan’s development]”, a déclaré Medina à propos d’avoir Nathan comme coordinateur offensif. « Je suis sûr qu’ils regardent un film et font ces choses et s’assurent qu’il comprend les attentes de l’entraîneur Boudreau. Je pense qu’ils vont avoir des hauts et des bas en travaillant ensemble, mais je pense que ça va être une chose positive pour nous.

En plus d’avoir son père comme coordonnateur offensif, Boudreau a l’avantage d’avoir goûté à l’action universitaire l’automne dernier, notamment sept courses pour 37 verges lors de la défaite de L-P en séries éliminatoires contre Morris.

“Ici [on varsity] c’est plus rapide et il faut être plus rapide », a déclaré Brendan Boudreau. “Je pense que l’année dernière, j’étais plus nerveux. Je ne pense pas que j’étais vraiment aussi prêt. Cette année, je sens que je serai prêt, et ce sera plus facile.

Boudreau a passé l’été à se préparer pour son rôle de partant en soulevant et en conditionnant, en 7 contre 7 et en campant.

“[My goals for the summer were] juste pour devenir plus grand, plus fort et plus confiant », a déclaré Brendan Boudreau. “L’année dernière, j’ai joué quelques matchs, mais c’était différent. Cette année, je sens que je vais m’y habituer davantage et prendre de bonnes décisions.

Dans l’attaque de L-P, Boudreau devra exécuter le ballon et le lancer alors que les Cavs cherchent à développer le jeu de passes d’action de jeu.

Sean Whitfield, que Boudreau remplace sous le centre, a couru pour 647 verges et neuf touchés et a lancé pour 499 verges et cinq points.

Brendan Boudreau a déclaré qu’il courait assez fort et qu’il était capable de lancer des passes attrapables, tandis que Nathan Boudreau a déclaré que son fils avait un gros cadre capable de prendre des coups dans le jeu de course – bien qu’il aimerait le voir descendre et baisser son épaule plus à venir. hors tacle – et il « lance plutôt bien la balle ».

“C’est un enfant dur”, a déclaré Medina. « C’est un enfant intelligent. Il est trompeusement rapide. Je pense que s’il reste en bonne santé, il va faire de bonnes choses.

Avec Brendan Boudreau en tête de l’attaque, les Cavs cherchent à poursuivre leur série de succès qui comprend des places en séries éliminatoires en 2019 et à l’automne 2021, avec un dossier de 5-0 au printemps 2021.

« Il sait que son père est le coordinateur offensif. Je ne veux pas qu’il se mette trop de pression », a déclaré Nathan Boudreau. «Je lui ai dit que s’il faisait une erreur, il devait en tirer des leçons et passer à autre chose.

«Je veux qu’il soit n ° 1 en profiter comme j’ai aimé le football. Je veux qu’il reste en bonne santé, qu’il fasse de son mieux, qu’il ne retourne pas le ballon et qu’il marque des points. Notre objectif final est toujours de faire les séries éliminatoires. Nous étions 5-4 il y a quelques années et avons joué contre Rochester, et nous sommes allés 5-4 l’année dernière et avons joué contre Morris, et nous savons comment cela s’est terminé. Il a mentionné ne pas vouloir finir 5-4. Espérons que nous pourrons obtenir six victoires ou plus.