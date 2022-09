Brendan Boudreau court pour trois touchés, le jeu au sol de La Salle-Pérou domine Plano – Shaw Local

PLANO – Brendan Boudreau porte le surnom de « Bouddha » avec ses coéquipiers de La Salle-Pérou parce que c’est plus facile à prononcer.

Il n’est pas difficile de comprendre l’offensive de Boudreau et des Cavaliers.

Avec une écurie de porteurs de ballon, le quart-arrière junior Boudreau inclus, exécutant l’option derrière une grosse ligne offensive physique, LP vient aux équipes avec une force brute. Et c’était à son meilleur vendredi à Plano dans une victoire de 47-14.

Boudreau a couru pour trois touchés en première mi-temps et les Cavaliers ont amassé 335 verges au sol pour vaincre les Reapers hôtes dans un concours croisé Kishwaukee River / Interstate 8.

« Nous avons eu une bonne semaine d’entraînement cette semaine; Je pense que c’était la meilleure semaine que nous ayons eue jusqu’à présent », a déclaré Boudreau, qui a couru pour 46 verges en neuf courses. “J’ai juste l’impression que la semaine dernière, notre match, nous aurions dû faire mieux, même si nous avons gagné. Nous voulions prouver aujourd’hui que nous pouvions déplacer le ballon.

Les Cavaliers (3-1) n’ont pas perdu de temps pour imposer leur volonté à une défense plus petite des Reapers, exécutant un plongeon arrière avec Maalik Madrigal lors de leurs six premiers jeux de mêlée. Il a mis en place le QB de 1 mètre de Boudreau pour le premier score du match. LP pourrait plus ou moins avoir du succès avec celui qui a touché le ballon, mais cela a commencé avec la poussée qu’il a obtenue au milieu.

“Nous voulions donner le ton”, a déclaré l’entraîneur du LP Jose Medina. « Les enfants sont sortis prêts à jouer. Mettre des points au tableau, c’est ce qu’on voulait faire cette semaine. Maalik a couru fort, notre ligne offensive, ils ont vraiment travaillé d’arrache-pied aujourd’hui et le score l’a montré.

Boudreau a plus tard pris un gardien de 8 verges du côté droit de la ligne au milieu du deuxième quart. Son TD de 10 verges sur le côté gauche a donné aux Cavaliers une avance de 26-8 à la mi-temps. LP a marqué des touchés sur cinq de ses huit possessions, les seules exceptions étant deux revirements en première mi-temps et la fin du match s’agenouiller.

« Après le premier entraînement, j’avais l’impression que l’attaque pouvait déplacer le ballon, ce que nous avons fait la majeure partie du match », a déclaré Boudreau. “Nous avions l’impression que si nous pouvions continuer à faire ce que nous faisons, tout irait bien.”

Plano (2-2) a affronté LP lors de la dernière rencontre des programmes, une victoire 14-7 des Cavaliers au printemps 2021. Mais l’entraîneur des Reapers, Rick Ponx, a compris la montée difficile à laquelle son groupe était confronté physiquement.

«Ils sont gros, ils sont plus physiques, nous abandonnons 100 livres sur la ligne de mêlée. C’est difficile », a déclaré Ponx. « Nous savions que ce serait un défi. Nous pensions que nous avions des stratagèmes qui pourraient les ralentir un peu, mais en fin de compte … c’est un jeu physique sur la ligne de mêlée. Lorsque vous êtes physiquement plus fort, c’est généralement la façon dont la balle rebondit.

Waleed Johnson (6) de Plano cherche une ouverture alors que Mason Lynch (3) de La Salle-Pérou se rapproche lors du match de vendredi à Plano. (Photo fournie par Mark D. Parris)

Les Faucheurs de Ponx ont eu une brève secousse, gracieuseté de la star junior Waleed Johnson. Johnson a pris un cliché direct sur le premier jeu après le premier touché de Boudreau et a parcouru 80 verges pour un touché, et une avance de 8-6 Plano après que Johnson ait effectué une conversion de deux points avec 7:18 à faire au premier quart.

Mais l’élan a été de courte durée. Mason Lynch de LP a pris le coup d’envoi qui a suivi 85 mètres pour un TD et une avance de 14-8, et les Cavaliers n’ont jamais regardé en arrière.

“C’est formidable d’avoir un enfant comme Mason Lynch qui a cette capacité de courir”, a déclaré Medina. “Nous avons retrouvé l’élan en notre faveur et cela a en quelque sorte coupé le vent de leurs voiles.”

Johnson, quant à lui, n’a réussi que 48 verges sur ses 19 courses restantes contre une défense LP qui l’a rapidement touché. Il a terminé avec 128 verges au sol.

“Ils ont pris 12 [Antonio Rodriguez], ce secondeur, et vient de le refléter. Partout où Waleed est allé, 12 étaient là », a déclaré Ponx. « C’est un très bon joueur, un bon secondeur. Et il n’était pas le seul. Ils avaient tout le monde sur Waleed.

Madrigal, qui a couru pour 49 verges, a ajouté une course de TD de 2 verges en seconde période, Brady Romagnoli a marqué sur un revers de 26 verges et Kaleb Kennedy a eu un retour d’interception pour le score final de LP. La passe TD de 16 verges d’Antonio Martinez à Nick Serio a représenté l’autre score de Plano.