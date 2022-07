Brenda Song parle de sa carrière d’actrice et du nouveau film “Love Accidentally” – Hollywood Life

Dans Brenda ChansonLa nouvelle comédie romantique d’Amazon Freevee Aimer accidentellement, le nom familier joue le rôle d’Alexa, une fonceuse en lice pour une promotion contre un homme qui semble travailler moitié moins dur qu’elle. L’histoire est aussi vieille que le temps, mais a une tournure douce lorsque ces deux collègues échangent sans le savoir un texto affectueux. Il s’agit du premier film de l’ancienne star de Disney depuis qu’elle est devenue maman, et elle s’est ouverte à HollywoodLa Vie dans une interview EXCLUSIVE sur la façon dont son état d’esprit actuel l’a rendue plus confiante dans sa carrière d’actrice.

“Je suis juste à un moment de ma vie où je suis ouvert à tout et à tout et je vois juste où cela me mène parce que pour la première fois de ma vie, je ne fais pas de choix par peur”, a expliqué Brenda. “Je ne me demande pas ce que quelqu’un peut penser ou être comme, ‘Pourquoi tu fais ça?’ Plus je vieillis, plus je me rends compte que c’est comme ça que je veux vivre ma vie, juste faire les choses que je veux faire, pour quelque raison que ce soit et ça va.

Elle a poursuivi: «En fin de compte, je veux continuer à me mettre au défi et essayer différentes choses. L’une des choses que je préfère dans mon travail est de trouver un projet et de voir si mon ensemble de compétences peut aider à élever ce personnage. Donc pour moi en ce moment, il s’agit de pouvoir raconter des histoires que je trouve pertinentes, et surtout en ces temps sombres et fous, j’adore faire un film qui fait sourire les gens pendant au moins 90 minutes !”

Brenda réussit définitivement à offrir aux téléspectateurs une douce évasion dans Aimer accidentellement, en première sur Amazon Freevee le 15 juillet. “Quand j’ai lu ce script, cela me donne une telle ambiance de retour en arrière de ces comédies romantiques que j’ai grandi en regardant que j’ai tellement manqué”, a-t-elle jailli. “La touche technologique était une façon amusante de raconter l’histoire, surtout à notre époque où j’ai l’impression que nous sommes littéralement derrière des écrans d’ordinateur tout le temps !”

Alors que son personnage Alexa est “si tendue et si concentrée sur le travail qu’elle ne sait pas comment baisser sa garde”, Brenda aimait que les téléspectateurs puissent la voir “s’ouvrir à quelqu’un qu’elle” ne connaît pas “et se sentait comme ne pouvait pas la juger. « Cela vous montre vraiment que vous ne pouvez pas juger un livre par sa couverture, numéro un et deux, vous ne connaissez vraiment pas les gens avec qui vous travaillez ! Alexa et Jason travaillent ensemble tous les jours et elle l’a totalement jugé et n’a aucune idée qu’il y a cet autre côté de lui”, a-t-elle poursuivi.

Regardez l’histoire d’amour se dérouler le vendredi 15 juillet dans Aimer accidentellement sur Amazon Freevee !