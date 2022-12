Brenda Edwards de Loose Women révèle qu’elle n’a pas allumé son chauffage depuis DEUX ans dans le but d’économiser de l’argent

La star de LOOSE Women, Brenda Edwards, a révélé qu’elle n’avait pas allumé son chauffage depuis DEUX ans dans le but d’économiser de l’argent.

La finaliste de X-Factor et présentatrice de Songs of Praise a révélé qu’elle aime économiser de l’argent pendant la crise du coût de la vie.

Brenda, 53 ans, dit qu’elle a gardé son chauffage éteint pendant des années pour garder de l’argent dans sa poche, affirmant que tout le monde à la télévision n’est pas “chargé”.

La chanteuse, à l’affiche de Blanche-Neige à Londres ce Noël, a déclaré : « Je n’ai pas allumé mon chauffage central depuis deux ans !

“Les gens vous voient à la télé et pensent que vous êtes chargé, mais une fois que vous avez payé vos impôts et votre agent, vous n’êtes pas nécessairement mieux loti que dans un travail de neuf à cinq.”

La star a révélé qu’elle se sentait enfin “en contrôle de son propre destin” après avoir gagné de l’argent en participant au panto à Noël.

“En tant que mère célibataire de deux enfants, il m’est souvent arrivé de renoncer à des choses pour que mes enfants ne s’en privent pas”, a-t-elle déclaré à propos de son passé.

« Je louais un appartement, travaillais et payais une assistante maternelle, donc je n’avais pas les moyens d’acheter des vêtements chics ou de partir en vacances si je voulais payer les factures.

« Je n’avais pas beaucoup d’argent pour me dépanner, mais mes enfants, Jamal et Tanisha, et moi nous en sommes sortis.

«Faire du panto ce Noël devrait aussi s’avérer lucratif, mais vous gagnez votre argent en panto. J’avais quatre semaines de répétitions pour un spectacle de cinq semaines et je fais souvent deux spectacles par jour.

“Mais je ne le fais pas pour l’argent, je ne fais rien juste pour l’argent.”

Cela survient après que Brenda a retenu ses larmes en lisant une lettre touchante envoyée par le roi Charles à la suite du décès de son fils Jamal.

Brenda pleure toujours la perte de son fils magnat de la musique et entrepreneur, décédé en février à l’âge de 31 ans.

Le pionnier de la musique était l’aîné des enfants de la star de Loose Women Brenda et a reçu un MBE à l’âge de 23 ans pour ses services à la musique – en plus de son rôle d’ambassadeur de Prince’s Trust.

C’est ce partenariat étroit avec l’actuel roi Charles, 73 ans, qui a vu une lettre sincère arriver au domicile de Brenda après le décès de son fils.

Elle s’est ouverte à l’émission ITV, qui a fait son retour au programme après le décès de la reine Elizabeth II.

Combattant courageusement ses émotions, Brenda a raconté comment elle était restée « tremblante » après avoir reçu une lettre de Clarence House, remise en main propre par un homme en costume.

Elle a raconté comment le roi Charles avait écrit qu’il était “désespérément désolé” pour la perte de son “cher fils”, et comment il a envoyé ses “sincères condoléances”.