Brenda Edwards de Loose Women dit que feu son fils Jamal lui rend visite en tant que renard après une mort tragique

Brenda Edwards, femme lâche, affirme que son fils décédé lui rend visite en tant que renard depuis sa mort tragique.

L’entrepreneur musical Jamal est décédé d’une crise cardiaque après avoir pris de la cocaïne et bu de l’alcool en février 2021.

La maman en deuil dit qu'elle sent toujours sa présence

Depuis lors, sa mère, intervenante à la télévision, dit que le joueur de 31 ans révèle sa présence sous la forme d’un animal.

Jamal aimait les renards depuis l’âge de 15 ans lorsqu’il les filmait dans le jardin à l’arrière.

“Il est tout le temps autour de moi – je le sens”, a déclaré Brenda.

“J’ai des renards qui viennent vers moi et s’assoient comme un chien et attendent que je les caresse.

“Je ne vois de renards nulle part, puis quand j’ai fini mon panto et que je suis retourné dans mon appartement, il y avait un renard assis dehors qui m’attendait patiemment.”

Selon le Daily Star, Brenda fait face à son chagrin en conservant sa foi chrétienne.

Elle pense qu’elle retrouvera Jamal et ses parents, décédés lorsqu’elle avait quatre ans.

Elle a ajouté: “Cela me permet de continuer et m’aide à affronter la journée. Je suis ici pour répandre la joie, l’amour et le rire.