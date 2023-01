Brenda Blethyn de Vera s’exprime sur le moment où elle quittera l’émission alors que la saison 11 reprend enfin sur ITV

STAR de Vera, Brenda Blethyn, a annoncé son intention de quitter la série.

Le drame populaire d’ITV a repris sa onzième saison hier soir avec Brenda, 76 ans, dans le rôle principal de Vera Stanhope.

L’actrice avait admis dans une nouvelle conversation avec The Mirror qu’elle avait généralement l’impression qu’elle “ne pouvait plus rien faire” à la fin de chaque série.

Cependant, elle n’arrive tout simplement pas à changer son amour pour jouer le personnage et a révélé son “appétit” pour le programme qui la fait revenir.

Brenda a déclaré: “Quand nous avons terminé le tournage, je dis toujours:” Je ne pense vraiment plus pouvoir faire ça.

«Le tournage signifie généralement six mois loin de chez soi – et en 2022, c’était la meilleure partie de dix mois. Mais ensuite, je me repose, je retrouve l’appétit et je change d’avis.

Elle a également expliqué comment le fait d’être loin de chez elle peut avoir des conséquences néfastes sur elle et son mari.

Brenda a révélé : « Mon chien Jack ne peut pas être avec moi dans le nord-est pendant tout ce temps. Il va bien une fois que j’ai été absent pendant un certain temps, mais si je rentre à la maison pendant quelques jours, il devient fou – alors mon mari s’amuse bien quand je repars, avec le chien qui se demande où je suis ! ”

La star populaire a également admis se sentir obligée de continuer à jouer le personnage afin de ne pas laisser tomber sa famille “Vera”.

Vera est revenue sur les écrans d’ITV après une longue pause au milieu de la onzième série avec deux épisodes non diffusés l’année dernière.

En plus de l’épisode actuel, une douzième série du programme devrait également être diffusée peu de temps après le début du tournage l’année dernière.

Brenda a joué DCI Vera Stanhope depuis le début de la série en 2011, et elle est devenue un succès auprès des fans depuis.

Joe Ashworth – joué par David Leon – était l’acolyte original de DCI Stanhope avant d’être remplacé par Aiden Healy en 2014.

