Bremer se rend à la Juve en remplacement de De Ligt

Milan (AFP) – La Juventus a annoncé mercredi avoir recruté le défenseur turinois Bremer un peu plus de 24 heures après le départ de Matthis de Ligt pour le Bayern Munich.

Les 36 fois champions d’Italie ont payé 41 millions d’euros (41,7 millions de dollars) pour le Brésilien Bremer, 25 ans, qui avait rejoint ses rivaux locaux en 2018 depuis l’Atletico Mineiro.

Le défenseur central néerlandais de Ligt a quitté la Juve mardi après trois saisons.

“La défense des Bianconeri a été renforcée par l’arrivée de Gleison Bremer, qui a signé aujourd’hui un contrat qui le lie à la Juventus sur un contrat permanent jusqu’en 2027”, a déclaré la Juve.

“Durant son séjour en Italie, il est devenu l’un des meilleurs défenseurs en circulation, confirmé par le prix MVP de la Lega Serie A en tant que meilleur défenseur pour la saison 2021-22”, ont-ils ajouté.

L’équipe de Massimiliano Allegri a également signé avec le vainqueur de la Coupe du monde de France Paul Pogba et l’attaquant argentin Angel Di Maria alors qu’ils visent un premier titre de champion depuis 2020.

Après un record de neuf Scudetti consécutifs (2012 à 2020), la “Vieille Dame” n’est plus dans le top 3 de la Serie A depuis deux saisons et n’a plus atteint les quarts de finale de la Ligue des champions depuis 2019.

Plus tôt mercredi, Paulo Dybala a rejoint la Roma après l’expiration de son contrat avec la Juve.