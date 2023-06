Brefs sur l’eau : l’Office des eaux de l’Okanagan achète une récolteuse de myriophylle pour 700 000 $

L’Okanagan Basin Water Board (OBWB) a approuvé une dépense de 700 000 $ pour une nouvelle récolteuse de myriophylle.

À la suite d’un processus d’appel d’offres, le contrat de myriophylle a été attribué à Berky GMBH d’Allemagne.

La nouvelle machine devrait être livrée en juin 2024.

Le nouvel équipement sera en mesure d’éliminer le myriophylle envahissant à 1,5 mètre de profondeur par rapport aux machines actuelles et de retenir 5,5 mètres cubes par rapport aux 2 à 3 mètres cubes actuels.

***

L’OBWB a eu l’occasion de fournir des commentaires sur les priorités de dépenses pour le budget 2024-2025 du gouvernement provincial.

S’adressant au Comité permanent des finances et des services gouvernementaux jeudi dernier (8 juin), la directrice exécutive de l’OBWB, Anna Warwick Sears, a identifié trois mandats de dépenses potentiels.

L’un était un examen et une mise à jour de l’infrastructure et du plan d’exploitation du système de régularisation du lac Okanagan; le deuxième était le besoin de fonds supplémentaires pour soutenir la restauration et la protection des sources d’eau potable, ce qui comprend l’expansion du Fonds de sécurité des bassins versants; et le troisième était un financement constant et à long terme pour la prévention des infestations de moules zébrées et quagga.

Le comité est l’un des 10 comités permanents de l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique, chargé de mener une consultation publique annuelle sur le budget provincial.

***

La directrice exécutive Anna Warwick Sears a été invitée à participer à un nouveau comité consultatif mis en place par le ministère de l’Agriculture pour se concentrer sur l’adaptation et la résilience climatiques régionales, l’atténuation du changement climatique et la durabilité environnementale.

Le comité n’est pas un organe décisionnel mais guidera le ministère dans l’élaboration des programmes.

« Je pense que c’est un grand pas en avant, car l’OBWB et l’Okanagan Water Stewardship Council ont depuis longtemps noté le besoin de vulgarisation et de formation agricoles pour améliorer l’efficacité de l’eau à la ferme, l’irrigation et d’autres aspects liés à l’eau et au climat de l’agriculture et de l’élevage, », a déclaré Warwick-Sears dans son rapport au conseil des eaux.

« Le comité consultatif est établi en tant qu’organe à court terme, et mon engagement ne dure que jusqu’au début de 2024. »

***

La prochaine réunion du Okanagan Water Stewardship Council aura lieu le jeudi 8 juin, de 12 h à 16 h, au Manteo Resort à Kelowna.

Le conférencier invité sera le Dr Pete Millard, actuellement dans une station de recherche agricole sabbatique à Summerland, ayant terminé son doctorat. en sciences végétales à l’Université de Leeds en 1981 et a depuis servi dans des instituts de recherche, d’abord pendant 29 ans en Écosse et depuis 2010 en Nouvelle-Zélande.

Il est actuellement directeur général de la science à Manaaki Wheuna Landcare Research en Nouvelle-Zélande, supervisant la prestation scientifique et l’excellence dans la recherche sur la biodiversité, la biosécurité, le changement climatique et l’utilisation durable des terres.

***

Pour la première fois, le gouvernement provincial a affecté un membre du personnel pour travailler à temps plein sur les initiatives de lutte contre la sécheresse.

Dans un rapport du personnel, la directrice de la politique et de la planification de l’eau, Kellie Garcia, a déclaré que l’engagement des ressources permettra une meilleure coordination des activités de réponse à la sécheresse, telles que des observations de terrain plus fréquentes, des stations de surveillance accrues et un plan de surveillance à long terme, et de meilleures données sur l’utilisation des eaux souterraines et les eaux souterraines. réduction.

***

L’OBWB aura la stagiaire Sandra Schira qui travaillera jusqu’en septembre sur le projet d’indicateurs de changement climatique de l’Office des eaux.

Le travail de Schira fait suite au rapport Climate Projection for the Okanagan Region 2020, qui a montré que la vallée sera considérablement chaude et connaîtra des changements dans les régimes de précipitations en raison du changement climatique.

Ce projet utilisera des données climatiques et hydrologiques historiques de l’Okanagan pour examiner l’ampleur des changements qui se sont réellement produits et la façon dont les tendances observées en matière de vagues de chaleur, de précipitations extrêmes, de sécheresses, d’accumulations de neige, etc. correspondent aux projections.

Les informations seront compilées sur un tableau de bord du site Web pour aider les résidents de la vallée et les décideurs à comprendre et à réagir au changement climatique.

OkanaganL’Eau