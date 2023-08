Bref électoral de l’AP | À quoi s’attendre lors des primaires du Mississippi

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Mardi est le jour des primaires dans le Mississippi, avec la candidature du gouverneur Tate Reeves pour la renomination à un second mandat en tête de liste des concours que les électeurs décideront.

Reeves, qui a été élu pour la première fois en 2019 après avoir servi deux mandats en tant que lieutenant-gouverneur, fait face à deux adversaires dans la primaire républicaine : le vétéran militaire David Hardigree et le médecin et militant anti-vaccination John Witcher. Le vainqueur affrontera le démocrate Brandon Presley, un régulateur des services publics de l’État et cousin de la légende du rock ‘n’ roll Elvis Presley. Presley est sans opposition pour la nomination démocrate. Le Mississippi a l’une des trois seules élections au poste de gouverneur sur le bulletin de vote cette année.

Le lieutenant-gouverneur Delbert Hosemann fait également face à un défi primaire républicain dans une course qui est devenue de plus en plus méchante. Son adversaire est le sénateur d’État Chris McDaniel, un législateur d’État à quatre mandats qui n’est pas étranger à défier les titulaires de son propre parti. Il a failli renverser le sénateur Thad Cochran pour sept mandats en 2014 et a brièvement défié le sénateur Roger Wicker en 2018 avant de réessayer sans succès pour le siège de Cochran après sa démission. Un troisième candidat, l’éducatrice Tiffany Longino, pourrait aider à forcer la course à un second tour plus tard ce mois-ci.

Les électeurs sélectionneront également des candidats pour 60 courses législatives d’État contestées et deux sièges régionaux pour le régulateur des services publics de l’État. Et il y a des primaires dans tout l’État pour le commissaire à l’agriculture et le commissaire aux assurances.

Voici un aperçu de ce à quoi s’attendre le soir des élections :

JOUR D’ÉLECTION

Les sondages ferment dans tout l’État à 20 h HE ou 19 h heure locale (CT).

QU’Y A-T-IL SUR LE BULLETIN

L’Associated Press déclarera les gagnants de 66 élections primaires dans le Mississippi. Celles-ci comprennent quatre courses à l’échelle de l’État pour le gouverneur, le lieutenant-gouverneur, le commissaire à l’agriculture et le commissaire aux assurances, 16 primaires pour le Sénat de l’État et 44 pour la Chambre des représentants de l’État. Deux des trois sièges régionaux de la Commission de la fonction publique de l’État sont également confrontés à des primaires. Les gagnants doivent recevoir plus de 50% du total des votes pour éviter un second tour le 29 août. Quinze courses, y compris des courses à l’échelle de l’État pour le gouverneur, le lieutenant-gouverneur et le commissaire à l’agriculture, ont trois candidats ou plus et sont potentiellement sujettes à un second tour.

QUI PEUT VOTER

Le Mississippi a un système primaire ouvert, ce qui signifie que les électeurs peuvent participer à la primaire de n’importe quel parti et que leur choix est enregistré. En cas de second tour, les électeurs ne peuvent voter qu’avec le même parti qu’à la primaire.

NOTES DE DÉCISION

L’AP ne fait pas de projections et ne déclarera un gagnant que lorsqu’il sera déterminé qu’il n’y a aucun scénario qui permettrait aux candidats en queue de combler l’écart. Si une course n’a pas été convoquée, l’AP continuera à couvrir tous les développements dignes d’intérêt, tels que les concessions des candidats ou les déclarations de victoire. Ce faisant, l’AP indiquera clairement qu’elle n’a pas encore déclaré de gagnant et expliquera pourquoi.

Le plus grand retard potentiel dans la notification des gagnants finaux mardi pourrait être de déterminer si un candidat a franchi le seuil nécessaire pour éviter un second tour. Les courses dans lesquelles le candidat en tête se situe près de la barre des 50% peuvent ne pas être appelées tant que des votes supplémentaires ne sont pas comptés, même si le favori mène le reste du peloton par une marge significative. L’AP appellera soit les gagnants des courses dans lesquelles un candidat a clairement obtenu plus de 50% des voix, soit déclarera qu’aucun candidat n’a reçu la majorité et que la course passera à un second tour.

Il n’y a pas de recomptage obligatoire dans le Mississippi.

À QUOI RESSEMBLENT LA PARTICIPATION ET LE VOTE PAR AVANCE

Au 1er juillet, 1,9 million d’électeurs actifs étaient inscrits dans le Mississippi. L’État n’enregistre pas les électeurs par parti. Le taux de participation à la primaire de 2019 pour le poste de gouverneur était de 15 % des électeurs inscrits au concours démocrate et de 19 % pour les républicains. Le résultat était similaire à la primaire de 2015 : 15 % pour les démocrates, 14 % pour les républicains.

Relativement peu d’électeurs du Mississippi ont voté avant le jour du scrutin. L’État n’autorise pas le vote anticipé en personne et n’autorise le vote par correspondance que pour ceux qui fournissent une excuse valable. Lors des primaires d’État de 2018, 2020 et 2022, seuls 4 % environ ont voté par correspondance. L’État a signalé un total de 20 468 bulletins de vote par correspondance reçus au 31 juillet, sur près de 27 000 bulletins de vote par correspondance au total demandés par les électeurs. Les bulletins de vote des absents doivent porter le cachet de la poste avant le jour du scrutin et doivent être reçus avant le 15 août.

COMBIEN DE TEMPS DURE GÉNÉRALEMENT LE COMPTAGE DES VOTES

Lors des élections générales de 2019, l’AP a annoncé les résultats pour la première fois à 20 h 12 HE. La tabulation du soir des élections s’est terminée peu après 1 h 30 HE avec 95 % des votes comptés.

___

Suivez la couverture par l’AP des élections de 2023 sur https://apnews.com/hub/election-2023.